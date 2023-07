The Crew Motorfest est devenu le jeu de course que l’on attend pour la rentrée. jvmag.ch

On a testé The Crew Motorfest en avant-première

Pour ce troisième volet qui sortira le 11 septembre, terminé l’énorme carte des Etats-Unis, direction l’île d'Hawaï.

armin hadzikadunic/jvmag

Nous avons une relation toute particulière avec la saga The Crew. Tout d’abord parce que l’idée de nous faire traverser un pays pour en découvrir ses lieux emblématiques est réellement excellente, et ensuite parce qu’il a été notre premier test au lancement de notre magazine.

Après plusieurs années d’existence, Ubisoft remet en selle sa licence de jeux de course. Malheureusement, comme pour beaucoup d’amoureux de la saga, les développeurs ont décidé de prendre un tournant. Terminé l’énorme carte des Etats-Unis, direction l’île d'Hawaï. Notez que ce volet ne porte pas le chiffre 3, et c’est peut-être mieux ainsi.

Image: jvmag.ch

Depuis la présentation du jeu, un certain doute s’est installé. En effet, The Crew Motorfest semblait trop inspiré d’autres licences. Heureusement, ce week-end le jeu a ouvert ses portes pour un essai grandeur nature. On a été rassuré et surpris en bien. Voici notre preview sur The Crew Motorfest.

Nouvelle aventure

Au départ, Motorfest était pensé comme un immense DLC. Après une période de développement, Yvory Tower a décidé d’orienter son projet tel un nouveau jeu. Et il faut l’avouer, c’est plutôt une réussite. Le monde est vaste, et il regorge de contenu. Les défis sont multiples, et les championnats appelés «playlists» sont très bien orchestrés. Les propositions sont très originales, et un thème en particulier peut être mis en avant. Que ce soit un constructeur, une époque, une voiture bien précise, ou encore une ambiance. Les développeurs ont pensé à tout, vous trouverez de quoi vous amuser, peu importe le temps que vous ayez devant vous pour une partie, et peu importe votre motivation.

Bien évidemment, comme dans la plupart des jeux d’aujourd’hui, vous allez pouvoir compter sur des événements aléatoires, ou encore des courses précises qui ne seront disponibles que par moment.

Image: jvmag.ch

L’ile d’Hawaï est pleine de surprises et sa belle plastique dans ses environnements riches et variés vous invite continuellement à la découverte. Un monde ouvert véritablement bien ficelé et amusant. Histoire d’appuyer encore plus cette sensation, les développeurs ont réussi à intégrer une excellente ambiance qui change selon l’heure et les épreuves.

Trop The Crew 2? Trop Forza Horizon?

C’était notre plus grande crainte, mais après plusieurs heures de jeu, il faut le dire, Motorfest n’est pas The Crew 2, et c’est tant mieux. Le jeu a sa propre identité, ses mécaniques, et son caractère bien à lui. Attention tout de même, Motorfest est entièrement construit sur la base de The Crew 2, et certains points nous le rappellent. À commencer par le HUD jusque dans les menus ou les présentations.

Image: jvmag.ch

Si Motorfest est loin de The Crew, il est malheureusement trop proche de Forza Horizon. La première course du jeu est littéralement un copier-coller de ce que propose l’équipe de Playground Games. Certains lieux rappellent diablement le côté festival, et la présentatrice en voix off semble bien inspirée aussi. Mais au final ce n’est pas si grave. Ubisoft le sait et nous sommes face à un très bon concurrent de Forza, ce qui à terme, est plutôt une bonne nouvelle.

Bonne physique, technique inégale

Image: jvmag.ch

La physique de The Crew Motorfest est bonne. Elle est même meilleure que celle de The Crew 2. Le comportement des voitures est bien plus naturel et les sensations entre les véhicules sont clairement identifiables. Nous avons tout de même remarqué que les surfaces hors bitume sont encore un peu aléatoires. Pour rappel, ce nouvel opus propose toujours trois disciplines à savoir: terre, mer et ciel. Les développeurs ont fait un véritable travail de qualité sur cette physique qui n’était pas si crédible.

Image: jvmag.ch

Du côté de la technique, de manière globale, le jeu souffle le chaud comme le froid. Tantôt agréable pour les yeux avec ses lumières et ses ambiances, il arrive parfois à être plutôt laid avec un grand manque de détails. Le moteur qui fait tourner ce dernier The Crew et qui équipe le second opus, commence à prendre de l’âge, c’est un fait. Reste que nous sommes ici dans un jeu très communautaire pensé comme un MMO.

Petite information, et non des moindres, la sensation de vitesse en vue externe est toujours aussi inexistante. Elle commence à apparaitre dès les 300 km/h.

DualSense et volant

Yvory Tower n’a pas fait les choses à moitié en ce qui concerne la prise en main du jeu via les accessoires. Tout d’abord, sachez que la DualSense est entièrement prise en charge sur PC; un réel bonheur. Cette dernière nous a d’ailleurs procuré des sensations impressionnantes. En effet, lorsqu’une voiture vous frôle, vous allez ressentir, au travers du bon côté de la manette, une vibration qui change d’intensité selon la vitesse et la distance à laquelle vous frôler l’autre véhicule. C’est grisant et diablement immersif. Cerise sur le gâteau, les volants sont compatibles et les sensations sont plutôt bonnes pour un jeu d'arcade.

D’ailleurs, The Crew Motorfest nous propose un très bon combo entre le volant et une vue intérieure totalement jouable.

Vivement sa sortie!

Après beaucoup d’appréhension, The Crew Motorfest a été plus que rassurant. Il est devenu le jeu de course que l’on attend pour la rentrée. Avec son ambiance amusante, ses playlists parlantes qui respirent parfois la passion de l’automobile, il a véritablement tout pour plaire. De plus, comme il est entièrement construit sur The Crew 2, vous allez pouvoir importer toutes vos anciennes voitures. De quoi débuter l’aventure dans les meilleures conditions.

Image: jvmag.ch

On a désormais hâte de découvrir tout le contenu gargantuesque que va proposer le jeu. Lui qui est déjà une expérience communautaire à lui tout seul. Un vrai MMO pour les amoureux de vitesse.

The Crew Motorfest arrive le 11 septembre sur PS4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et bien sûr PC.

