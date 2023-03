Jeux vidéo

Voici tout ce qu'il faut savoir sur les prochaines sorties

On vous résume ici les dernières actus des jeux vidéo.

Armin Hadzikadunic/jvmag.ch

Switch Online, quatre nouveaux jeux débarquent

Bonne nouvelle! Le géant rouge du gaming vient de lancer une nouvelle salve de jeux à destination des abonnés du Nintendo Switch Online. On parle ici de l’abonnement de base, à savoir le moins cher. Au programme: de l’amusement pour les émulateurs GameBoy, NES et SNES. Voici les quatre titres et les détails comme décrits par Nitendo:

Vidéo: youtube

Kirby’s Dream Land 2: Les ponts arc-en-ciel qui raccordent les sept îles arc-en-ciel ont disparu! Aidez Kirby à résoudre ce mystère! Cherchez-les parmi les différentes îles tout en combattant le roi Dadidou et son bataillon de subalternes. Gagnez la mystérieuse épée arc-en-ciel et préparez-vous à combattre l’un des rivaux de Kirby les plus menaçants : la diabolique Matière Noire.

BurgerTime Deluxe: Le chef cuisinier Pierre Poivre a un problème. Un rival sans merci tente de l’empêcher de créer le burger ultime et envoie des sous-fifres indigestes pour s’emparer de sa cuisine!Esquivez hot-dogs nuisibles, cornichons hostiles, œufs néfastes,et traversez les plateformes pour réunir les ingrédients de vos burgers. Par chance, Pierre a une arme secrète qui révulse ses ennemis : son fidèle moulin à poivre. BurgerTime Deluxe est un classique au goût du jour!

Side Pocket: Utilisez toutes vos techniques pour devenir le meilleur joueur! Ce jeu de billard propose deux modes de jeu. Dans 9-Ball Game, vous devez mettre neuf billes dans les poches en frappant, à chaque coup, la bille la plus basse de la table avant les autres. Dans Pocket Game, le but est de faire tomber toutes les billes dans les poches. Enfin, si vous aimez les défis, essayez Trick Game, où vous devez tirer le meilleur parti de configurations de table qui pourraient dérouter même les pros les plus chevronnés.

Xevious. Pilotez le chasseur Solvalou et attaquez les rangs ennemis pour détruire les forces Xevious! Abattez les ennemis aériens avec des missiles et larguez des bombes sur les unités terrestres, mais gare à la gigantesque forteresse volante! Xevious est l’un des premiers jeux de tir à défilement vertical. Avec ses ennemis coriaces, ses environnements variés et ses nombreuses surprises, ce classique vous amusera pendant des heures!

Si l’aventure Nintendo Switch Online vous intéresse, vous pouvez retrouver les informations et les tarifs ici.

Playstation Plus Extra/Premium

Après les offres Xbox, cette fois-ci on se tourne du côté de Playstation avec ses abonnements Extra et Premium. Nous sommes donc devant une toute nouvelle fournée de jeux qui seront disponibles dès le 21 mars. Au programme: de la variété, sans jamais laisser de côté la qualité.

Extra & Premium

Image: jvmag.ch

Sous forme de listes, voici les jeux qui arrivent dans les deux abonnements:

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Tchia

Ghostwire Tokyo

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Life Is Strange: True Colors

Immortals Fenyx Rising

Life Is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2Neo: The World Ends With You

Haven

La liste est donc bien croustillante avec quelques pépites comme notamment Tchia qui sera disponible dans les offres dès son lancement. Ou encore l’excellent Ghostwire Tokyo, sans oublier Life is Strange: True Colors.

Extra uniquement

Image: jvmag.ch

Ridge Racer Type 4 | PS1

Ape Academy 2 | PS1

Syphon Filter: Dark Mirror | PSP

Rien d’extravaguant ici, l’offre s’oriente surtout pour les plus nostalgiques avec quelques pépites.

Ghostwire: Tokyo, gros contenu, Xbox Game Pass

Disponible depuis plusieurs mois sur Playstation 5 et PC, la dernière création de Tango Gameworks annonce son arrivée sur Xbox très prochainement. Et ce n’est pas tout, le titre arrivera au même moment, le 12 avril exactement, dans les offres PC et Xbox Game Pass. Cerise sur le gâteau, pour accompagner cette arrivée, le jeu va se doter d’une grosse mise à jour pleine de contenu, et tout ça gratuitement. Au programme de cette update nommée “Spider’s Thread”; du contenu pour la campagne, de nouvelles phases pour comprendre l’intrigue, et même un mode Rogue-Like ! Ce contenu sera donc disponible pour tout le monde.

Atlas Fallen: enfin du gameplay et des précommandes

A l’occasion de l’ouverture de ses précommandes, le RPG action Atlas Fallen régale. En effet, nous avons enfin le droit, pour la toute première fois, de découvrir du gameplay. C’est court, mais intense et très bon. Nous vous rappelons que cette aventure pleine de sable et de soleil arrive le 16 mai prochain sur Playstation 5, Xbox Series X|S et bien sûr PC. Si vous avez encore des doutes sur son approche percutante, le trailer est bien évidemment là pour vous remettre les idées en place.

Vidéo: youtube

Pour une raison plutôt logique, le titre fait tourner de plus en plus les têtes. Si vous aimez les jeux d'action, c’est clairement un titre à garder à l’œil.

Cities Skylines, les derniers DLCs dévoilés

Il y a une semaine, on a appris l’existence de Cities Skyline 2. En attendant son arrivée sur consoles Playstation 5, Xbox Series X|S et PC, son grand frère, du même nom, dévoile ses derniers DLCs. En effet, le titre qui compte un nombre incalculable de contenu va tirer entièrement sa révérence suite à cette dernières salve de contenu. Tout est diffusé à travers une bande-annonce qui fait honneur au meilleur city-builder qui a vu le jour il y a huit ans maintenant.

jvmag.ch

Voici la liste des DLCs payants à venir jusqu’à fin mai:

Shopping Malls

Africa in Miniature

Sports Venues

80s Movie Tunes

Jadia Radio

Pop-Punk Radio

Industrial Evolution

Railroads of Japan

Brooklyn and Queens

90’s Pop Radio

Piano Tunes Radio

Comme vous pouvez le voir, le contenu va de la simple bande-son à du contenu majeur prévu pour des constructions. Cities Skylines, premier du nom, est donc prêt à tirer la prise à partir de ce début d’année. Un moment important pour tous les amoureux du genre qui ont passé des dizaines, des centaines et des milliers d’heures à concevoir, la ville simplement parfaite.

