Super Mario Bros. Wonder arrive le 20 octobre sur Nintendo Switch. Image: jvmag

Jeux vidéo

Le nouveau Super Mario Bros. est merveilleux

Après un Nintendo Direct très condensé, le géant rouge nous a enfin tout dévoilé sur son prochain gros hit: le très attendu Super Mario Bros Wonder.

Armin Hadzikadunic/jvmag

Nous avons enfin découvert ce que cache la toute nouvelle aventure nommée Super Mario Bros. Wonder. Une approche très classique en 2D que l’on aime tant et qui fera énormément plaisir aux joueuses et joueurs nostalgiques, comme aux nouveaux arrivants.

Un titre accessible qui proposera du multijoueur local, ainsi que des parties en ligne. Cerise sur le gâteau, dans ces dernières, vous allez pouvoir avancer dans les niveaux tout en voyant les fantômes des autres joueurs! De quoi donner énormément de vie à chaque parcours.

7 environnements et plusieurs personnages

Super Mario Bros. Wonder va proposer plusieurs panoramas. En effet, le Royaume des Fleurs est composé ici de six mondes distincts situés autour des Îles florales, pour un total de sept régions à explorer. Une grande variété de stages vous attend dans chaque monde et vous allez pouvoir vous déplacer librement à travers les diverses zones ouvertes qui se trouvent sur la carte. Du côté des personnages, on retrouve un casting de choc. En plus de Mario, il est aussi possible d’incarner Luigi, Peach, Daisy, un Toad jaune ou bleu, ou encore Toadette. Tous se jouent de la même façon. Vous pouvez donc choisir votre favori ou alterner.

Notez toutefois que les Yoshis et Carottin, quant à eux, sont immunisés aux dégâts. Ils sont le choix idéal pour qui veut jouer de manière plus détendue.

Vidéo: youtube

Dans cette nouvelle aventure, vous allez découvrir de nouveaux objets spéciaux. Comme par exemple les pommes d’éléphant, qui permettent à Mario et certains de ses amis de se transformer... en éléphant.

Sous cette forme, ils pourront compter sur leur trompe et leur gabarit pour affronter leurs ennemis, histoire de détruire des blocs ou encore franchir des précipices. Les fleurs à bulles permettent de souffler des bulles chatoyantes qui emprisonnent les ennemis à distance. Avec le champignon foreuse, vous pouvez vaincre sans peine les ennemis blindés ou protégés par des pointes. Il permet également de se déplacer en restant sous terre.

Un jeu multijoueur

En multijoueur local, Mario Wonder propose de jouer jusqu’à quatre joueurs en même temps. Si quelqu’un est éliminé, il flottera quelques secondes à l’écran sous forme de fantôme. Si un autre personnage le touche avant la fin du décompte, il pourra revenir et le groupe ne perdra pas de vie. De plus, si quelqu’un incarne un Yoshi, il est possible de grimper sur son dos et de se laisser porter à travers le stage. Et ce même si vous êtes sous forme d’éléphant.

Si vous jouez en ligne, c’est très simple. Vous pouvez créer votre propre salon et inviter vos amis. Si vous jouez en solo, en vous connectant à Internet, vous pouvez voir d’autres joueurs sur la carte ainsi que dans les stages. Il s’agit de personnes à travers le monde qui jouent en même temps que vous et qui apparaissent sous forme d’ombres (fantômes). Notez que si vous touchez un fantôme vivant d’une autre personne vous pourrez aussi revenir en jeu si votre personnage se retrouve sous forme de fantôme.

Pour terminer, nous vous rappelons que Super Mario Bros. Wonder arrive le 20 octobre sur Nintendo Switch uniquement.