The Alters: clonez-vous pour survivre: le soleil se lève petit à petit sur la face de votre planète, et il risque bien de vous anéantir, vous et votre colonie de «vous».

Jeux vidéo

5 news geek à ne pas manquer cette semaine

Des sorties, des trailers, des annonces, des jeux purement incroyables: petit tour de ce qu'il ne faut pas louper cette semaine.

Armin hadzikadunic/jvmag

Plus de «Divertissement»

Spider-Man 2, un impressionnant trailer CGI

Après quelques jours de teasing autour de son futur trailer, Playstation a lâché les chevaux cette nuit. Nous avons enfin découvert l’entièreté de la séquence en CGI et c’est tout simplement bluffant! Des animations, aux personnages, à la physique, tout est parfait. Durant une petite minute, on découvre Peter Parker et Miles Morales qui se confrontent à Venom. La scène est absolument phénoménale et on se met à rêver d’une grande production cinématographique signée Sony.

Pour terminer, nous vous rappelons que Spider-Man 2 arrive le 20 octobre sur Playstation 5 uniquement.

Le trailer 👇 Vidéo: youtube

Call of Duty: Modern Warfare 3, un incroyable trailer

Le prochain épisode de la saga Call of Duty s’annonce tout simplement explosif. En plus de proposer un solo qu’on imagine rempli d’action, un mode Zombie taillé aux petits oignons, aujourd’hui c’est le multijoueur qui nous prouve ses qualités. Pour rappel, celui-ci ne proposera que des cartes issues du très célèbre épisode Modern Warfare 2 de 2009. Un titre qui nous rappelle à quel point les années passent et que certaines choses ne changent pas vraiment.

Pour terminer, sachez que Call of Duty: Modern Warfare 3 arrive le 10 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Diablo, via un navigateur pour tuer l’ennui au bureau

Vous vous ennuyez au travail ? Vous cherchez de quoi vous occuper durant de longues heures, mais tous les sites amusants sont bloqués, alors voici la solution ultime. Diablo, le tout premier jeu de la licence culte, qui tourne sur n’importe quel navigateur qui est plus au moins mis à jour. Attention, il est important de noter qu’une petite partie du jeu est accessible gratuitement. Si vous voulez découvrir l’entièreté de l’aventure, il vous faut impérativement posséder le jeu de base. Si l’expérience vous intéresse, suivez le lien Diablo 1

Si nous avons réussi à occuper un petit moment de votre journée au travail, n’hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Une rubrique «jeux au travail» nous semble tout à fait normale à proposer désormais.



Pour rappel, Diablo a vu le jour en 1996, sur PC uniquement. Un premier jet pour celui qui a ensuite révolutionné et imposé le genre Hack & Slash. Malheureusement, le dernier opus est en demi-teinte, et nous regrettons certains choix de Blizzard à son sujet. Nous ne sommes pas ici pour parler de Diablo 4, mais pour vous faire découvrir le premier jeu de la saga gratuitement.

The Alters, clonez-vous pour survivre

The Alters est développé par 11 bit, l’équipe en charge de Frostpunk ou encore de This War of Mine. À partir de là, il n’y a pas grand-chose à dire de plus, nous savons que la qualité sera au rendez-vous. Au sujet du jeu, on parle ici d’une histoire qui baigne dans la science-fiction où notre personnage principal, nommé Jan Dolski, doit réparer son vaisseau. Malheureusement, pour arriver à ses fins, notre protagoniste doit se cloner. Bien évidemment, chaque «nouveau» membre de l’équipage possédera ses forces, ses faiblesses, et ses propres traits de caractère.

L’idée est donc véritablement accrocheuse, l’ambiance s’annonce incroyable, et techniquement, c’est plutôt (très) réussi. The Alters est donc un jeu de base building qui se joue seul, ou plutôt avec vos autres vous. Attention tout de même, le temps est compté. Le soleil se lève petit à petit sur la face de votre planète, et il risque bien de vous anéantir, vous et votre colonie de «vous».

Le pitch? Pour rentrer chez lui, Jan doit non seulement s’entendre avec ses alters, mais aussi faire face à des choix cruciaux qu’il a faits dans le passé. La question est de savoir si vous êtes prêt à faire face aux conséquences de vos choix.

Pour le moment The Alters n’a pas de date de sortie. Nous pouvons néanmoins vous annoncer qu’il arrive sur PC, comme prévu, mais aussi sur Playstation 5 et Xbox Series X|S.

Commandos: Origins, le grand retour de la licence!

OUI! Voilà une vraie bonne nouvelle! Après plusieurs Remaster et Remake plutôt en demi-teinte, la saga Commandos annonce son grand retour. On parle ici d’un tout nouvel opus prévu pour 2024. Ce n’est pas tout, celui-ci arrive sur PC, Playstation 5 et Xbox Series X|S, une grande première.

Gameplay exigeant de stratégie: infiltrez les installations ennemies et frappez là où ça fait mal avant de disparaître dans l’ombre.

Commandos: Origins ne va pas changer sa ligne de conduite et garde en ligne de mire son approche de tactique en temps réel. Un genre bien trop peu utilisé qui permet de nous faire réfléchir un minimum, tout en ayant de l’action bien satisfaisante, mais aussi des moments de stress tant le timing est important.

Une équipe extraordinaire avec 6 personnages emblématiques qui s’unissent pour former une force de combat extraordinaire



Commandos: Origins va donc renouer avec son gameplay, mais aussi son histoire. En effet, ici vous allez assister aux tout débuts des forces d’élite légendaires de la Seconde Guerre mondiale. Un épisode qui se place au lancement de la licence avec Jack O’Hara, le béret vert, et ses cinq compagnons qui s’unissent pour former la célèbre unité. Cette dernière doit mener à bien les missions que personne d’autre n’oserait accepter. Le jeu s’annonce sublime, et si vous n’avez pas goûté à cette vieille licence, nous ferons tout pour vous la conseiller.