The Last of Us et le jeu qui va enterrer les Sims: toute l'actu gaming

Cette semaine dans l'actu gaming, on va vous parler d'un nouveau challenger apparu dans Tekken 8, de Call of Duty 2024... et bien entendu du remaster de The Last of Us Part II.

Tekken 8: Leo fait pleuvoir ses coups

Alors que sa date de sortie n’a jamais été aussi proche, le très attendu Tekken 8 nous dévoile un tout nouveau challenger. Un combattant connu sous le nom de Leo qui aime faire pleuvoir ses coups de poing. Notre personnage d’ailleurs fait ses armes sur le sixième volet de la saga.

Tekken 8 proposera 32 personnages intégralement remodelés et relookés. Des modèles extrêmement détaillés totalement recréés et des graphismes ultra réalistes. De quoi repousser les limites des machines et des nouvelles technologies. Ceci tout en apportant une nouvelle intensité et une nouvelle atmosphère aux combats emblématiques de Tekken.

Tekken 8 - Leo Reveal & Gameplay Trailer Vidéo: youtube

Si vous ne le savez pas encore, nous attendons de pied ferme ce futur épisode qui s’annonce diablement prenant. Il y a quelques semaines, nous avons eu la chance de tester cette expérience inédite. Vous pouvez retrouver notre ressenti sur le jeu via le lien juste ici.

Pour terminer, sachez que Bandai Namco lancera les hostilités de son futur hit le 26 janvier sur PC, Playstation 5 et Xbox Series X|S.

inZOI: le jeu qui va enterrer le Sims

Non, il ne faut pas avoir peur de le dire. Alors que la saga des Sims se repose depuis bien trop longtemps dans sa zone de confort, un sérieux concurrent semble se dessiner à l’horizon. En projet depuis un certain temps, inZOI se dévoile pour la toute première fois de manière publique et étonnement très complète.

Calqué sur son concurrent direct, le jeu utilise des techniques actuelles pour aller bien plus loin dans ses retranchements. Derrière ce projet ambitieux, on retrouve le studio KRAFTON, les développeurs de l’incontournable PUBG ! Comme quoi, on peut faire un très bon Battle Royale, tout en travaillant sur (peut-être) le meilleur simulateur de vie.

«Le joueur joue le rôle d’un stagiaire dans une entreprise, où son travail consiste à gérer (ou contrôler) la vie d’un quartier rempli de ZOI. Le chat dans la caravane est en réalité le patron de l’entreprise.» Le directeur du jeu.

inZoi tourne sous Unreal Engine 5 et cela se ressent. Véritablement «Current Gen», le titre ne nous annonce malheureusement toujours aucune date de sortie. On parle ici d’une éventuelle sortie calée à fin 2024, mais rien de bien précis. Quoi qu’il en soit, nous serons au rendez-vous de ce futur hit qui arrive sur PC, Playstation 5 et Xbox Series X|S.

InZoi - Official Trailer👇 Vidéo: youtube

Call of Duty 2024: on sait où va se situer l’intrigue

L’information est revenue plusieurs fois sur le devant de la scène durant ces derniers mois, et cette fois-ci les choses semblent encore plus concrètes. En effet, les dernières sources proviennent de l’intérieur du studio Treyarch directement. C’est d’ailleurs ce dernier qui s’occupe du développement de Call of Duty 2024. Une fois réunies, les données pointent toutes vers un seul et même point.

Call of Duty 2024 est un nouveau titre Black Ops se déroulant au début des années 1990 pendant la guerre du Golfe.

Ce futur opus devrait explorer un récit nuancé de cette fameuse guerre, avec un accent critique sur les différents participants au conflit. Le jeu «s’appuiera» sur une technologie de combat militaire plus traditionnelle et sur les gadgets familiers de la saga Black Ops. Ceci par opposition à la technologie actuelle que nous avons découverte dans Modern Warfare et dans d’autres titres récents de la franchise.

Cerise sur le gâteau, avec ce futur volet, le jeu risque certainement de réintroduire une approche classique du mode zombies avec des vagues «à l’ancienne».

Rendez-vous en fin d’année prochaine pour découvrir Call of Duty 2024. Et si vous ne pouvez pas patienter jusqu’à là, on préfère tout de même vous déconseiller le dernier opus qui est malheureusement bien peu intéressant, et trop peu innovant.

Last of Us Part 2: on en sait plus sur le Remaster

The Last of Us Part 2 Remastered arrive sur Playstation 5 uniquement le 19 janvier 2024.

Après des mois de rumeurs et une très grosse fuite apparue cette semaine, le studio Naughty Dog a finalement annoncé les choses officiellement! En effet, comme vous avez pu le voir dans le titre, on parle ici de «The Last of Us Part 2 Remastered», une version ultime du jeu qui arrive trois ans après la sortie originale. Si beaucoup de personnes se demandent son utilité, nous allons ici vous énumérer ce que cette version contient.

The Last of Us Part II Remastered 👇 Vidéo: youtube

Si l’histoire de base ne va pas changer d’un iota, sachez que cette version (plus plus) va avoir le droit à son petit lot de nouveautés. On parle ici d’un mode plutôt intéressant, d’une petite remise au goût du jour, et de quelques compatibilités supplémentaires.

Améliorations natives de la PS5

Conçu pour la console PlayStation 5, The Last of Us Part 2 Remastered améliore le jeu original sorti sur PS4. Voici quelques points à retenir:

Une multitude d’améliorations graphiques donnent vie à ce monde à la fois beau et dangereux.

Les performances visuelles sont désormais en 4K en mode «Fidélité».

Des temps de chargement améliorés plus rapides vous permettent de passer à l’action.

Intégration complète de la DualSense

No Return: un mode de survie Roguelike

Vivez le combat profond de The Last of Us Part II via un tout nouveau mode ! Survivez aussi longtemps que possible à chaque partie, en choisissant votre chemin à travers une série de rencontres aléatoires. Incarnez une multitude de personnages à débloquer, certains inédits dans la franchise The Last of Us , chacun avec des caractéristiques de jeu uniques. La variété des défis met en scène différents ennemis et des lieux mémorables de la partie II, le tout aboutissant à des combats de boss tendus.

De nouvelles façons de jouer

Lost Levels vous permet d’explorer les premières versions de développement de trois nouveaux niveaux non visibles dans l’original.

Profitez des heures de nouveaux commentaires des développeurs pour entendre un aperçu du développement de la partie II tout en découvrant le jeu.

Exploitez votre potentiel musical avec Guitar Free Play, qui comprend de nouveaux instruments à débloquer, ou lancez-vous dans le nouveau mode Speedrun et publiez vos meilleurs temps.

L’audio descriptif et la parole aux vibrations ont également été ajoutés à la suite de fonctionnalités d’accessibilité de la partie II.

The Last of Us Part 2 Remastered propose également de tout nouveaux skins de personnages et d’armes à débloquer que les joueurs pourront utiliser pour Ellie et Abby.

