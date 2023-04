Si vous aimez les jeux vidéo, voici les quatre nouveautés de la semaine à ne pas manquer!

Jeux vidéo

Les 4 news geek à ne pas manquer cette semaine

On vous résume ici les dernières actus sur les jeux vidéo.

armin hadzikadunic/jvmag.ch

Plus de «Divertissement»

JV Mag.ch , le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Armored core 6 revient après 11 ans d'absence

La rumeur était totalement juste. Souvenez-vous, en début de semaine, notre bon vieux Tom Henderson annonçait connaitre la date de sortie du jeu. Cette dernière pointait un jour précis en août. Les choses sont désormais officielles puisque From software nous annonce que Armored core 6: fires of rubicon arrivera bien le 25 août . Cerise sur le gâteau, la très bonne nouvelle s’accompagne d’un trailer conséquent qui fait place à du gameplay.

La bande-annonce à voir ici:

Vidéo: youtube

Vous l’avez compris, Armored core 6: fires of rubicon possède un excellent contexte pour faire la guerre avec de gros méchants. C’est tout ce qu’on lui demande, et ça s’annonce excellent.

Pour terminer, sachez que le jeu arrive le 25 août sur PS4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Asus ROG ally, lancement le 11 mai à un prix imbattable

Les dernières fuites suggèrent un prix de lancement de 699$ ! Un montant au-dessus de celui du Steam deck, mais avec une offre bien plus performante. Affaire à suivre.

Les choses s’accélèrent très très vite du côté d’Asus. Le 1er avril, le fabricant avait dévoilé cette concurrente au Steam deck sous forme de poisson d’avril. Les choses sont très vite devenues sérieuses puisque le constructeur a annoncé que la blague n’en était pas une. Nous voici quelques semaines plus tard, et l’on apprend déjà que cette future machine portable qui tournera sous Windows 11 arrive dans les prochains jours. Le 11 mai, plus précisément.

On ne sait pas encore si l’Asus ROG ally sera lancée en même temps dans le monde entier ou non. Du côté des spécifications, le fabricant s’est allié à AMD pour fournir du matériel deux fois plus performant que le Steam deck. Si les chiffres font rêver, nous ne savons encore rien de son autonomie, de sa chauffe, ni de comment va se comporter tout l’écosystème avec Windows 11. En face, le Steam deck propose une version propre à lui de Linux, qui semble tout de même bien plus léger et plus adapté à ce format de PC.

8.6 TFLOPS

Sans aller trop loin dans les détails, sachez que l’écran offrira une dalle 1080p (FullHD) capable d’afficher du 120Hz avec un APU qui développe 8.6 TFLOPS de puissance (la Playstation 5 développe 10.28). Le tout est apparemment très silencieux avec une chauffe plutôt bien gérée.

On vous redonne bien évidemment rendez-vous dans les prochains jours pour les toutes dernières informations. On sait que l’Asus ROG ally sera disponible bientôt en Suisse.

Funko fusion, premières images pour le jeu Funko pop

funko fusion

Annoncé depuis quelques mois, le titre Funko fusion se dévoile enfin. Un jeu qui va nous mettre aux commandes des personnages à grosse tête à travers les différentes licences que gère la marque. De Star wars à Jurassic world en passant par Retour vers le futur, la diversité est déjà au rendez-vous. Cerise sur le gâteau, l’humour semble être au cœur de l’expérience avec un petit côté Lego, plutôt flagrant. A la tête du studio qui est en charge du jeu, on retrouve d’anciens de TT Games, qui ont justement œuvré sur les jeux Lego.

La bande-annonce ici:

Vidéo: youtube

Malheureusement, si cette bande-annonce arrive avec de bonnes nouvelles et des images amusantes, on apprend que le titre est repoussé. En effet, celui-ci se date désormais à début 2024, et plus fin 2023. Funko fusion est toujours prévu sur les consoles de salon et sur PC sans plus de précision pour le moment. Notez qu’il sera possible de parcourir le jeu à quatre joueurs et que l’écran scindé sera de la partie.

Forza motorsport, un jeu pour les non-voyants

Le jeu vidéo a plusieurs formes. Passion, art, divertissement… qu’importe la définition qu’on lui donne, celui-ci nous fera vibrer, voyager et arrivera toujours à nous apaiser. Depuis quelques années, les constructeurs, les éditeurs et les développeurs s’efforcent de rendre leurs créations toujours plus accessibles. Si des pas sont franchis tous les jours, certains sont plus impressionnants que d’autres. A l’image de celui-ci, qui est en lien avec le futur Forza motorsport. En effet, les développeurs du jeu nous annoncent, et nous expliquent que leur futur projet pourra être jouable par des personnes non voyantes. On parle bien d’un jeu de voitures. Xbox nous détaille précisément comment les technologies aident à atteindre un tel résultat.

Concrètement, ça donne ça:

Vidéo: youtube

Assistances à la conduite pour les non-voyants: les non-voyants et malvoyants pourront utiliser les informations sonores supplémentaires pour se diriger sur les tracés. Ceci afin d’améliorer leurs temps et terminer les courses. Vous pourrez activer chaque ensemble d’indices sonores indépendamment et modifier la hauteur de la voix comme le volume, selon vos besoins.

La conduite à une touche: vous pourrez choisir comment activer les assistances pour les freins, la conduite de votre voiture et l’accélération. Le but est de réduire le nombre de boutons à presser simultanément. Ces assistances vous permettront de personnaliser l’expérience et de jouer avec autant d’aides que vous le souhaiterez.

Le mode narrateur: vous allez pouvoir l’activer afin d’obtenir les informations de l’interface. Il va vous aider à naviguer dans les menus, par exemple. De plus, vous pourrez également personnaliser le système de narration. De quoi vous offrir plus de flexibilité pour choisir quelles informations vous seront relayées.

Pour tout le monde

D’autres aides vont venir étoffer l’expérience, selon vos besoins. Le but est de rendre le jeu disponible à un plus grand nombre de joueuses et de joueurs. Pour que tout le monde puisse accéder à ces moments, où l’on peut mettre de côté ce qui ne va pas, et s’épanouir, même un court instant. Forza motorsport ne possède toujours pas de date de sortie. Néanmoins, il risque d’arriver entre septembre et décembre. Les plateformes concernées sont les Xbox Series X|S et le PC, avec un jeu qui sera disponible directement dans l’abonnement Xbox game pass.

JV Mag.ch , le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Les chambres des ados dans les années 2000

1 / 20 Les chambres des ados dans les années 2000

Vous êtes bon à Tetris? Ce métier est fait pour vous