Jeux vidéo

Tout ce qu'on sait sur Call of Duty: Modern Warfare III

Date de sortie, bande-annonce, nouveautés... Bref, on a eu droit à un paquet d'annonces pour la franchise Call of Duty et on vous résume tout ici!

armin Hadzikadunic/jvmag

Plus de «Divertissement»

Comme promis, jeudi soir, Activision a levé entièrement le voile sur le nouvel opus de la saga tant appréciée. Nommé Call of Duty: Modern Warfare III, le titre se dévoile donc à travers une bande-annonce qui fait honneur à la licence. L’intensité des combats est palpable, et la mise en avant de l’approche furtive est perceptible.

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

À ce propos, notez que plusieurs missions dans la campagne proposeront différentes phases d’approche. Une grande première pour CoD qui avait tenté l’expérience dans Vanguard.

Qu'est-ce qu'on sait?

Du côté du multijoueur, on apprend qu’au lancement du jeu, 16 cartes issues de l’incontournable Modern Warfare 2 (2009) seront de la partie. Cerise sur le gâteau, sans aller dans les détails pour le moment, les développeurs annoncent le plus gros mode Zombies jamais vu dans un Call of Duty.

Malgré tout, Call of Duty: Modern Warfare III ressemble plus à un gros DLC plus qu’à un tout nouveau chapitre. D’ailleurs, c’était le tracé initial de son développement, avant que le géant Activison ne revienne sur ses pas pour finalement proposer la même formule que d’habitude.

Notez quand même que cette grosse mise à jour offre la possibilité à tous les joueurs de récupérer leurs achats effectués dans l’opus précédent. De quoi éviter la frustration annuelle habituelle.

Pour terminer, sachez que Call of Duty: Modern Warfaire III arrive le 10 novembre sur PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et bien sûr PC. L’édition ultime du jeu vous permettra d’accéder plus tôt à la campagne.

Fan de jeux vidéos? Par ici👇

3 choses à savoir avant de jouer à Hogwarts Legacy

Vidéo: watson

33 images générées par IA délicieusement bizarres