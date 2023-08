Jeux vidéo

Voici les 7 news geek de la semaine à retenir

La conférence THQ Nordic nous a offert un festin d’annonces. On vous fait le résumé complet.

À dix jours de la Gamescom, plusieurs jeux ont été évoqués lors du showcase de la société autrichienne de jeux vidéo THQ Nordic. Nous avons surtout découvert quelques grosses surprises avec un World Premier très attendu du côté de l’univers Tortues Ninja. Comme d’habitude, après chaque gros événement, voici notre résumé complet.

Tempest Rising

Sur PC

En développement depuis plusieurs années maintenant, nous avons eu la chance de poser une première fois nos mains sur le jeu l’année dernière. Il s’appelle Tempest Rising et il est un hommage aux jeux de stratégie en temps réel (RTS) des années 90-2000. Une copie assumée des Command & Conquer ou encore Alerte Rouge de l’époque, et ce pour notre plus grand plaisir. Cerise sur le gâteau, si ces licences vous parlent, vous pouvez sauter sur le jeu via Steam dès à présent et tester ce dernier. La démo s’arrêtera au 28 août prochain.

Aucune date de sortie n'a cependant été annoncée. Avec un premier essai public, on imagine facilement voir débarquer le titre encore cette année.

Titan Quest 2

Sur Playstation 5, Xbox Series X|S et PC

Incroyable! C’était totalement inattendu et pourtant il est là. Avec un premier opus sorti en 2006, la célèbre saga Titan Quest annonce sa suite sur consoles et PC. Bien qu'aucune date de sortie n'ait été annoncée, voici ce qui nous attend sur le plan de la narration pour ce RPG qu’on imagine déjà ultime.

Némésis, déesse du châtiment, est hors de contrôle. Elle corrompt les fils du destin et condamne tous ceux qui s’opposent à elle à un châtiment éternel. Prenez vos armes, combattez aux côtés des dieux et changez le destin lui-même dans Titan Quest II, un jeu de rôle inspiré de la mythologie grecque.

TMNT: The Last Ronin

Sur Playstation 5, Xbox Series X|S, PC

Si vous avez toujours rêvé d’un jeu Tortues Ninja, à la sauce God of War, avec une histoire bien sombre, alors gardez à l’œil le jeu vidéo TMNT: The Last Ronin. Le jeu est une adaptation de l’œuvre du même nom dans laquelle un seul des quatre protagonistes reste en vie. Une histoire bien plus terne qui va pousser le héros de l’aventure à venger ses semblables. Nous en avons déjà parlé il y a quelques mois suite à une rumeur, et nous sommes contents de voir que le projet existe. Rendez-vous dans les prochains mois pour en apprendre (beaucoup) plus!

SOUTH PARK: SNOW DAY! – 2024

Sur Playstation 5, Xbox Series X|S, PC

La rumeur trainait sur internet depuis quelque temps et cette fois-ci elle est confirmée. La saga South Park revient à travers un nouveau jeu nommé SOUTH PARK: SNOW DAY! qui se date à l’année prochaine. Changement de décor, on laisse tomber la 2D pour la 3D avec un jeu d’action qui pousse à la coopération puisqu’il sera possible d’y jouer jusqu’à 3 personnes en même temps.

Mais malheureusement, il n’y pas plus d’informations à se mettre sous la dent.

Outcast – A New Beginning

Playstation 5, Xbox Series X|S, PC

Outcast est une très vieille licence, et la voir revenir sur le devant de la scène nous fait énormément plaisir. D’ailleurs, nous avons eu la chance l’année dernière aussi de tester cette nouvelle itération du jeu d’aventure. Rien n’a bougé, hormis que le jeu est plus agréable et plus beau, mais la direction artistique est si fidèle qu’il est difficile de ne pas ressentir de nostalgie. Outcast – A New Beginning est un jeu d’aventure qui vous pousse à l’exploration et si vous aimez les grands espaces et la liberté, voici un jeu que vous ne devez pas manquer.

Gothic 1 Remake

Playstation 5, Xbox Series X|S, PC

L’annonce n’est pas nouvelle, nous savons depuis quelques mois qu’un Remake de Gothic était en production. À l’occasion du showcase THQ Nordic, le groupe nous a offert un magnifique aperçu de ce RPG mythique. On découvre via une toute nouvelle séquence l’ancien camp avec de sublimes images. Le tout est d’ailleurs capturé avec le moteur du jeu. Malheureusement, comme pour la majorité des annonces de la soirée, aucune date de sortie n’a été annoncée.

Last Train Home – 2023

Sur PC

Last Train Home est ce genre de petite pépite que l’on aime vous faire découvrir. Un jeu qui propose un peu de survie, un peu d’action, un peu de gestion, mais surtout une mise en scène diablement prenante. Dans le jeu, vous avez pour mission de guider des soldats tchécoslovaques à travers les étendues sauvages ravagées par la guerre afin que ces derniers se mettent en sécurité. Un long périple à travers différentes régions avec pour moyen de locomotion, les trains. Si vous avez aimé la licence Commando de l’époque, il y a de fortes chances que ce titre vous donne envie. D’ailleurs, à l’occasion du showcase THQ Nordic, le jeu nous dévoile du gameplay tout frais.