Il y a de grosses actu' gaming cette semaine

Cette semaine dans l'actu' du gaming: des histoires de gros sous entre Activision et Microsoft, et les meilleurs plans pour jouer gratuitement à des jeux, histoire de se mettre bien cet automne.

C'est la fin de la semaine et quoi de mieux pour décompresser qu'un bon gros jeu explosif à se mettre sous la dent, et ce gratuitement! L'arrivée du plus gros FPS de la fin d'année qui n'est autre que Call of Duty Modern Warfare 3 se laisse approcher gratuitement quelques jours avant sa sortie le 10 novembre prochain. Les amoureux de belles mécaniques ne seront pas en reste puisque The Crew Motorfest vous offre également un bout d'essai, tout comme ce bon vieux Battelfield 2042. Mais avant les tips, un peu d'actu «business» puisque l'industrie connait un bouleversement majeur.

Microsoft rachète Activision

C'est officiel et historique. Après plus de 20 mois de négociations et de batailles judiciaires, la dernière levée de boucliers est survenue vendredi 13 octobre avec le feu vert de l’autorité de la concurrence britannique (CMA). Microsoft annonce officiellement le rachat du groupe Activision/Blizzard/King.

La décision du régulateur britannique était le dernier obstacle avant de pouvoir finaliser une opération à 69 milliards de dollars, qui fait désormais de Microsoft le troisième mondial du jeu vidéo (derrière Tencent et Sony).

Si Microsoft s’empare d’Activision (Call of Duty), Blizzard (Warcraft) et King (Candy Crush Saga), le géant va tout de même devoir faire une concession majeure. La compagnie a proposé de renoncer à acquérir les droits d’exploitation en streaming de ces mêmes jeux, ainsi que de ceux qui seront développés par le studio au cours des quinze prochaines années. Ceux-ci seront cédés à Ubisoft.

Robert Kotick au poste de CEO d'Activision Blizzard depuis 1991 quittera l'entreprise au 1er janvier 2024. Son image a beaucoup souffert ces dernières années, notamment sur des accusations de harcèlement. Notez que Robert Kotick ne partira pas les mains vides puisqu'il détient un bon paquet d'actions Activision Blizzard, dont le montant avoisine les 400 millions de dollars.

Call of Duty MW3 et Battlefield 2042, weekend gratuit

Le week-end sera riche en affrontements avec un combat au sommet entre les deux ténors du FPS. En effet, les licences Battlefield et Call of Duty se font de la concurrence et ouvrent leurs portes à tout le monde. Il y en a donc pour tous les goûts et on espère que vous trouverez chaussure à votre pied.

Voici ce qui vous attend sur la bêta de Modern Warfare III 👇 Vidéo: youtube

Voici les dates pour savoir quand et où jouer gratuitement à Battlefield 2042 ainsi qu’au futur Call of Duty Modern Warfare 3 (MW3).

Battlefield 2042, du 12 au 16 octobre , tous les supports

, tous les supports Call of Duty MW3, du 14 au 16 octobre, tous les supports

Notez que pour le second opus, la bêta est ouverte jusqu'à la sortie du jeu, à condition de l'avoir précommandé.

Pour récupérer les jeux, il vous suffit de vous rendre sur les magasins en ligne respectifs pour ce qui est des consoles. Du côté du PC, vous devrez passer par les plateformes Steam pour Battlefield et Battlenet pour Call of Duty.

Si Battlefield 2042 est déjà disponible et entame sa sixième saison depuis sa sortie en 2021, pour rappel, Call of Duty : Modern Warfare 3 est attendu le 10 novembre 2023 sur PS5, Xbox Series X/S, PC mais aussi Xbox One et PS4.

The Crew Motorfest, à nouveau gratuit

The Crew Motorfest se déroule dans une version réduite de l'île d'Oahu à Hawaï que vous pouvez explorer par la route, l'océan ou les airs. Image: Ubisfot

Lancé il y a tout juste un petit mois, The Crew Motorfest ouvre à nouveau ses portes. Nous ne savons pas si c’est en lien avec le chiffre des ventes, mais une chose est certaine, les joueuses et joueurs sont gagnants. Pour cette nouvelle offre, Ubisoft reprend le même concept qu’au lancement du jeu. Voici les explications.

Du 10 au 20 octobre, The Crew Motorfest lance un essai complet sur le jeu complet. L’offre comprend cinq heures de jeu où tout est ouvert. Votre sauvegarde est bien sûr récupérable par la suite. Toutes les plateformes sont concernées.

Nous vous rappelons que The Crew Motorfest est disponible sur Xbox One, Series X|S, PS4, PS5 et PC. Pour terminer, sachez que durant cette période, le jeu sera en rabais partout.