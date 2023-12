Vous allez pouvoir vivre votre meilleure vie de Na'vi. Image: Ubisoft

Voici la dernière grosse sortie gaming de l’année

Avatar, le film le plus rentable du cinéma, a le droit à son adaptation vidéoludique. Préparez-vous à partir en voyage sur Pandora, le 7 décembre prochain.

Armin Hadzikadunic/jvmag

Après un automne très chargé, on termine l’année en beauté avec des paysages luxuriants, et une destination rêvée. Pour ce dernier tour de manège de 2023, c’est l’éditeur et développeur Ubisoft qui nous régale d’une «nouvelle» licence. Nommée Avatar: Frontiers of Pandora, celle-ci vous fera prendre la direction de Pandora, la célèbre planète que vous avez certainement déjà vue dans les films du même nom. À ce propos, sachez que le troisième film est prévu pour 2025.

Dans cette toute nouvelle aventure concoctée par Ubisoft, il est question de survie, mais aussi d’exploration. Que ce soit à pied, ou encore à dos de créatures volantes, le magnifique monde d’Avatar: Frontiers of Pandora sera votre terrain de jeu.

La carte sera la plus grande surface de jeu jamais vue du côté d’un jeu Ubisoft. On peut donc s’attendre à une véritable immersion en termes de liberté. Histoire d’enfoncer le clou, on peut s’attendre à avoir une multitude de quêtes secondaires et d’objets à collectionner qui nous feront voyager à travers ce gigantesque univers.

Un scénario indépendant

En ce qui concerne l’histoire, Avatar: Frontiers of Pandora va suivre (plus au moins) la narration connue des films. Vous allez incarner un personnage du célèbre peuple Na’vi et vous allez partir à l’assaut des dizaines de bases de la RDA. À savoir; les méchants humains qui viennent pour profiter des ressources de la magnifique planète et qui ne se gênent pas pour détruire la faune et la flore sur leur passage.

Rien de révolutionnaire à l’horizon, mais un concept solide déjà approuvé et qui fonctionne. Reste maintenant à savoir si le jeu va réussir à convaincre sur la durée. Utiliser des flèches contre des robots, et un seul modèle de mitraillette peut vite devenir redondant.

Derrière Avatar: Frontiers of Pandora, on retrouve l’excellente équipe de Massive Entertainement. De talentueuses personnes qui ont œuvré sur la licence The Division, et qui travaillent actuellement sur Star Wars Outlaws, certainement le jeu le plus attendu de 2024.

Avatar: Frontiers of Pandora arrive le 7 décembre prochain sur les consoles Playstation 5, Xbox Series X|S et PC.

