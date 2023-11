Les news gaming sont «caliente» cette semaine. Image: Shutterstock

Il y a deux news gaming énormes cette semaine

La semaine a été marquée par deux grosses actus dans l'univers du gaming. Pour commencer, Call Of Duty Modern Warfare 3 est enfin sorti, et nous vous livrons un peu de nos réflexions. Deuxièmement, l'on a appris cette semaine que la bande-annonce du successeur de Gran Theft Auto V sera disponible en décembre.

Armin Hadzikadunic/jvmag

Call of Duty: Modern Warfare 3, notre avis

Lancé en grande pompe aujourd’hui, Call of Duty: Modern Warfare 3 fait actuellement couler beaucoup d’encre. En effet, bien avant 2023, dans les tréfonds d’internet il se disait déjà que cet épisode était conçu comme un DLC. Plusieurs mois après, Activison a levé le voile sur un opus bel et bien complet. Malheureusement, les derniers mois ont passé, et il s’avère que le jeu est amputé d’une quantité importante de contenu. D’ailleurs, les langues ont fini par se délier et nous avons appris il y a quelques jours que le titre a été développé en à peine une petite année et demie.

Toutefois, malgré un contenu plus maigre, et un développement très rapide, Call of Duty: Modern Warfare 3 est aujourd’hui de sortie. Un opus qui vient faire directement suite au dernier titre dont il lui empreinte d’ailleurs son ADN tant sur le gameplay, que dans son contenu. Les armes sont pratiquement toutes les mêmes et les mouvements complètement identiques. Seul l’affichage est ici véritablement différent.

Call of Duty: Modern Warfare 3 propose une campagne qui se calque sur les «excellents» acquis de la saga. Au programme on retrouve de l’action à outrance avec l’équipe de baroudeurs que l’on apprécie tant. Après une courte introduction, le titre nous jette dans le vif du sujet sans jamais nous laisser respirer jusqu’à la fin de son histoire, enfin presque.

Call Of Duty Modern Warfare III: trailer👇 Vidéo: youtube

Zones ouvertes

Pour cette nouvelle itération, les développeurs ont décidé de changer un peu leur approche. En effet, certaines missions se déroulent pour la toute première fois dans des zones ouvertes. Si la prise de risque est intéressante, le format ressemble malheureusement plus à une mise en bouche du multijoueur, et plus précisément de WarZone, qu’une véritable révolution qu’il faudra intégrer dans les opus.

Passés ces quelques moments défoulants, Call of Duty: Modern Warfare 3 offre une expérience sympathique dans sa partie solo. Encore une fois, gardez en tête qu’ici rien n'est vraiment nouveau, et que la soupe est réchauffée et diminuée de moitié cette année.

Du côté du multijoueur, le constat est assez similaire. Bien heureusement, Modern Warfare 3 se rattrape à l’aide de la nostalgie. Les cartes disponibles au lancement du jeu sont presque toutes issues de l’épisode MWII sorti en 2009, celui qui a propulsé la saga au sommet et qui guide encore aujourd’hui les pas des développeurs. Il est difficile de faire un réel constat sur l’expérience que procurent les parties en ligne. Tout est calqué sur ce que nous avons vu l’année dernière. C’était certes très bon, mais un peu trop facile pour un nouveau chapitre.

Des zombies

Finalement, la véritable «nouveauté» de ce Call of Duty: Modern Warfare 3 nous provient des zombies. Ici on laisse de côté les «petites missions» pour partir dans un monde ouvert conséquent dans lequel vous allez devoir effectuer des missions avec vos amis. Du moins, c’est ce que l’on vous conseille.

Finalement, la polémique autour de ce nouveau Call of Duty: Modern Warfare 3 a une véritable raison d’exister. Le jeu a été conçu comme une grosse mise à jour payante, et cela se ressent. Malgré tout, si vous n’êtes pas trop regardant sur les nouveautés, il n’en reste pas moins une bonne expérience qui se prend toujours aussi facilement en main.

Call of Duty: Modern Warfare 3 est disponible dès aujourd’hui sur Playstation 5, PS4, Xbox One, Series X|S et sur PC.

Grand Theft Auto 6: le jeu est officiellement annoncé

C’est officiel! Après des années d’attente, et à l'occasion du 25ème anniversaire du studio, la nouvelle est historique!

Image: jvmag

En effet, Rockstar a annoncé dans un communiqué la sortie du tout premier trailer de Grand Theft Auto 6 début décembre. Ou du moins du prochain volet de la saga, puisque le groupe ne cite pas vraiment de chiffre au moment où nous écrivons ces lignes.

«Nous sommes très heureux de vous annoncer que début décembre, nous publierons le premier trailer du prochain Grand Theft Auto» Communiqué de Sam Houser, cofondateur et président de Rockstar Games.

Le studio souhaite fêter ses 25 ans d’existence en beauté, et nous serons là pour le vivre avec vous.

