Voici les 4 news geek de la semaine (et ça promet)

Stargate, Final Fantasy et plus encore, cette semaine, les news promettent monts et merveilles! On vous dit tout ici.

EA Sports WRC

C’était prévu depuis quelques jours, le voici enfin dévoilé! Désormais entre les mains d’Electronic Arts et Codemasters, la licence WRC revient avec une monture nommée EA Sports WRC. Un nouveau chapitre de la grande aventure issue de la discipline poussiéreuse, taillée pour celles et ceux qui n’ont pas froid aux yeux. Tout d’abord, on découvre les premières images du jeu qui, il faut l’avouer, ressemble furieusement à ses prédécesseurs. Une très bonne nouvelle, mais avec un pincement au cœur pour l’équipe de Kylotonn qui a effectué un travail remarquable au fil des années.

«EA Sports WRC est la forme la plus pure du sport automobile. Là où chaque étape est un combat contre la montre, le terrain et vous-même», déclare Ross Gowing, directeur créatif principal chez Codemasters.

«C’est le jeu de rallye que nous avons toujours voulu créer, combinant les connaissances et l’expertise approfondie de notre studio avec la puissance de la licence officielle WRC représentant le summum du sport automobile de rallye. Le nouveau moteur du jeu (Unreal Engine) nous a permis de pousser le rallye à la limite de ce qui est jugé possible. Ce n’est pas tout, les fonctionnalités supplémentaires, notamment Builder et Moments, offrent aux joueurs encore plus de façons d’interagir avec le sport qu’ils aiment.» Ross Gowing

Builder réalise le rêve de ceux qui aspirent à construire leur propre voiture de rallye. En effet, via celui-ci, vous allez pouvoir créer votre bolide. Sélectionnez le châssis, la carrosserie et les pièces mécaniques essentielles avant de personnaliser l’intérieur et l’extérieur. Mettez ensuite votre bolide à l’épreuve et effectuez les ajustements nécessaires avant de concourir pour le Championnat du monde.

EA SPORTS WRC propose des étapes plus longues et plus détaillées que jamais. En effet, ce nouveau titre propose pas moins de 18 lieux avec plus de 600 km d’étapes impitoyables. Le tout se déroule sur asphalte, gravier et neige. Le jeu propose aussi 10 véhicules WRC, WRC2 et Junior WRC actuels et 68 des voitures de rallye les plus emblématiques couvrant 60 ans de sport. Ce n’est pas tout, les voitures hybrides 4WD sont parmi les plus rapides de l’histoire du sport. Elles sont capables d’atteindre des vitesses incroyables tout en affrontant des sauts défiant la gravité, des surfaces détériorées et des conditions météorologiques défavorables.

Pour terminer, sachez que EA Sports Rally arrive le 3 novembre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et bien sûr PC.

Final Fantasy XVI

Depuis la sortie du jeu, Final Fantasy XVI n’a plus du tout communiqué au sujet d’une quelconque version PC. Pour rappel, aux dernières nouvelles, ce portage était dans les cartons, mais le titre devait d’abord sortir sur PlayStation 5 avant que les choses bougent. Aujourd’hui les nouvelles sont très bonnes puisqu’on apprend, de manière officielle, que la version PC est actuellement en développement. Malheureusement, aucune information précise n’est donnée. On espère tout de même avoir une date d’ici la fin de l’année.

Ce n’est pas tout, on apprend aussi que le jeu va se doter de deux DLCs payants qui sont eux aussi actuellement dans les fourneaux. Une autre bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent prolonger leur aventure. Cerise sur le gâteau, le grand Square Enix en a profité pour larguer une grosse mise à jour avec du contenu gratuit. Rien de révolutionnaire ici, on parle surtout de cosmétique, mais c’est toujours bon à prendre.

Stargate: Timekeepers

Excellente nouvelle! À toutes les amoureuses et à tous les amoureux du genre tactique qui ont grandi avec Commandos, voici une nouvelle pour vous. Le jeu Stargate: Timekeepers est prévu pour cette année encore. Une information qui nous fait énormément plaisir, puisque nous sommes plusieurs à la rédaction à apprécier cette licence. D’ailleurs, nous n’avons jamais assez de Stargate dans la vie.

En ce qui concerne Timekeepers, on parle ici d’un jeu tactique en temps réel. Dans celui-ci vous prenez les commandes d’une équipe de spécialistes à travers une campagne basée sur une histoire inédite. Cette dernière se place à la fin de la septième saison (SG-1). L’aventure commence précisément lors de la bataille de l’Antarctique, où la commandante Eva McCain et son équipe soutiennent le SG-1 contre la flotte d’Anubis. Notez que 14 missions sont prévues, du moins au lancement du jeu.

Pour le moment nous ne savons pas précisément quand va sortir Stargate: Timekeepers. D’après les dires de l’éditeur, les mois d’octobre et novembre sont visés.

PAYDAY 3

Autre bonne nouvelle. Si vous attendez avec impatiente l’arrive prochaine de PAYDAY 3, mais que vous n’avez pas réussi a avoir accès à la phase fermée, voici une information pour vous. En effet, on vient tout juste d’apprendre que le futur titre de braquages de banques ouvrira ses portes tout le weekend et pour tous les supports. Du côté du contenu, celui-ci sera le même que pour la bêta fermée. Notez quand même que votre progression sera sauvegardée.

PAYDAY 3 est la suite très attendue d’un des jeux de tir en coop les plus populaires de tous les temps. Depuis la sortie du premier épisode, de nombreux joueurs ont goûté au frisson que procurent la planification et l’exécution minutieuses d’un casse. C’est cette recette qui fait de PAYDAY une expérience FPS coopérative palpitante et incomparable.

La bêta ouverte de PAYDAY 3 aura lieu du 8 au 11 septembre. Pour participer à cette dernière, rien de plus simple. Il vous suffit d’aller récupérer la “démo” sur votre magasin respectif. Celle-ci n’est pas encore disponible au téléchargement. Pour terminer, nous vous rappelons que le jeu arrive définitivement le 21 septembre prochain sur Xbox Series X|S, PC et PlayStation 5.