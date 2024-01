Prenant la forme d'un Metroidvania, ce nouveau Prince of Persia est une vraie réussite. Image: ubisoft

«Prince of Persia» est enfin de retour et on l'a testé pour vous

Icône des débuts du jeu vidéo, le prince de Perse est de retour 34 ans après sa création dans une formule jouissive qui revient aux sources.

Armin Hadzikadunic

Oublié, tout comme le nom du dernier opus (Les Sables Oubliés) qui est sorti en 2010, Prince of Persia fait partie de ces licences qui ont bercé le monde du jeu vidéo. Des générations entières ont été touchées par des moments épiques. De ses débuts en 1989 avec une approche totalement « plateformée» en passant par Les Sables du temps en 2003, peu de projets peuvent se vanter d’avoir été des modèles pour ses consommateurs.

Malheureusement, Ubisoft a décidé d’abandonner notre prince au milieu du désert. Une décennie plus tard, la licence revient au travers de quelque chose de totalement inattendu. Prince of Persia: The Lost Crown est la promesse d’un retour aux sources, quelque chose de diablement simple, mais tout autant prenant.

Ubisoft est le retour gagnant du prince de Perse? Voici notre avis après une quinzaine d’heures de jeu.

Solide, efficace et amusant

Après une longue période difficile, Ubisoft semble entamer un virage important. Sorti en toute fin d’année passée, Avatar: Frontiers of Pandora parait ouvrir la voie au changement. Le but est de proposer une expérience plus libre, moins lourde de contenu, et plus agréable au fil du temps. Si cette formule n’est pas encore parfaite, Prince of Persia: The Lost Crown nous prouve que la tendance est imposée et que tout finira par aller mieux. Et cela se ressent dès les premières minutes du jeu.

Il n’y a rien de nauséabond dans la narration. L’apprentissage est incroyablement fluide. Il n’y a pas non plus une surdose d’informations liées à l’histoire, tout comme il n’y a pas d’aspect RPG encombrant.

J’ai connu le jeu vidéo bien avant 2010, avant que l’industrie ne décide d’alourdir les jeux pour créer du contenu là où il n’y en a pas besoin. Eh bien, figurez-vous que The Lost Crown est un exemple parfait de ce que doit être un tel divertissement.

«Prince of Persia», le Trailer: Vidéo: youtube

Un destin épique

Endosser le rôle de héros dans Prince of Persia: The Lost Crown n’est pas une chose aisée. En effet, notre protagoniste, Sargon, porte sur ses épaules, des années d’existence et de savoir-faire. Malgré tout, ce dernier nous raconte une histoire vraiment intéressante et agréable à suivre.

Sans être tiré par les cheveux, Ubisoft nous offre ici une histoire où les univers se déchirent entre eux et où le temps ne semble plus être lui-même. Un monde qui s’ouvre à toutes les possibilités, et où le jeu arrive à nous surprendre par ses événements. Cerise sur le gâteau, l’épopée de Sargon renferme une violente montée en puissance.

Des combats, mais surtout de la plateforme

Partir à l’assaut de ces magnifiques paysages et ne penser qu’aux combats est une grave erreur. En effet, Prince of Persia:The Lost Crown propose bien plus de phase de plateforme et d’énigmes que de vrais affrontements. Ces derniers ne sont bien sûr pas laissés de côté puisque l’aventure regorge d’un bestiaire composé de plus d’une soixantaine de créatures, sans compter les boss.

En parlant des combats, sachez que Prince of Persia va droit au but. Il y a quelques combos à apprendre, mais au-delà de ça, vous allez surtout devoir apprendre à maitriser les contres et les esquives. Il n’y a pas des dizaines de possibilités, mais les quelques mouvements proposés offrent une bien large satisfaction de réussite. Bien évidemment, la maitrise totale procure quelques moments de fierté.

Un vrai Metroidvania

Qui l’eût cru, Prince of Persia: The Lost Crown est un vrai Metroidvania! Une seule carte, des recoins que vous ne pouvez pas visiter avant d’avoir certaines capacités, de la plateforme à outrance. Mieux encore, le jeu ne sauvegarde pas automatiquement à chaque instant. Il va falloir apprendre la patience, tester divers chemins et peut-être enfin arriver à votre prochain objectif.

N’oubliez pas, l’exploration est toujours récompensée. Et avec des énigmes toujours bien placées, c’est encore plus délicieux.

Maitrisé de bout en bout

Cette nouvelle aventure offerte par Ubisoft est un véritable souffle de fraicheur, une jolie lettre d’amour, et un pas rassurant pour le futur. Tout comme sa direction artistique, Prince of Persia: The Lost Crown est maitrisé de bout en bout, assumé dès ses premières minutes, jusqu’aux dizaines d’heures qui vous attendent.

Un premier excellent cru

L’année vidéoludique commence bien, même très bien. Prince of Persia : The Lost Crown est véritablement tout ce que j’attendais. Il coche toutes les cases qu’il a promis sans jamais trop en faire. Prenant, amusant, bourré d’action, une narration précise et bien déroulée, il a réussi à me surprendre à de nombreuses reprises.

Si vous cherchez un premier titre à faire qui propose quelque chose loin des excès, alors vous êtes ici au bon endroit. Ubisoft rassure, et confirme ses nouveaux codes. Merci pour cette excellente première aventure de l’année.

[Note générale 8.5/10]

• Narration efficace

• Gameplay simple, mais très impactant

• Une partie sonore enivrante

• Direction artistique

• Un retour réussi de la saga • Menu daté…

… qui peut ne pas plaire

Contexte du test: Joué sur PC avec Clé offerte par Ubisoft.

Le jeu est disponible aussi sur Xbox Series X|S, PS5 et Nintendo Switch