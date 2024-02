Helldivers, un vrai plongeon dans un univers délicieusement vintage. image: dr

Jeux vidéo

Dans Helldivers 2, vous allez défendre la démocratie avec des flingues

Inspiré du classique Starship Troopers, Helldivers 2 excelle dans le second degré et propose une formidable aventure à plusieurs. Une formule où l'action règne, qui brise tous les records d'affluence.

Armin Hadzikadunic

Plus de «Divertissement»

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

L’heure de se battre pour la Super-Terre est arrivée. Enfilez vos plus belles bottes et votre cap de héros, la démocratie a besoin de vous. Une liberté qui se dessine grâce aux armes et à votre envie de tout supprimer, pour le bien. L’humanité compte sur vous, vous n’allez pas la décevoir.

Notre dernier coup de foudre 👇 Jeux vidéo On a testé le nouveau Final Fantasy, et c'est une claque magistrale

Le pitch de Helldivers 2 est amusant, s’inspire très fortement de Starship Troopers, et finalement, c’est une excellente chose. Après un premier volet vraiment réussi, qui s’est d’ailleurs imposé dans le genre durant des années, le studio Arrowhead revient à la charge. Voici mon avis (mélangé à celui de mes camarades) sur Helldivers 2, et ses plongeons aussi pratiques qu’amusants.

Helldivers 2 - Trailer 👇 Vidéo: youtube

Engagez-vous, à la troisième personne

Le ton détendu et typé «vieux film d’action» de Helldivers vous est littéralement lancé à la figure dès les premières minutes. Le tutoriel, très court, vous fera comprendre que vous êtes l’élite et que la survie va dépendre de vous, enfin vous comme des centaines et des milliers d’autres. Une propagande amenée de manière très amusante qui va nous suivre tout au long des parties.

Fait marquant, si le premier Helldivers faisait la part belle à la vue isométrique, ici les développeurs ont totalement changé le point de vue. En effet, l’accent est mis sur la troisième personne, et après plusieurs aprioris, toute l’équipe a été surprise en bien.

Cette nouvelle manière d’approcher le jeu nous hisse directement dans le feu de l’action. Une sensation renforcée lorsque l’on utilise des armes dévastatrices. Je me suis senti littéralement tout petit face aux gigantesques créatures.

Petite information importante, dans Helldivers 2 vous pouvez jouer à la première personne, du moins au moment de viser.

Jouez, progressez, débloquez

Il faut le dire tout de suite, Helldivers 2 est un jeu à service. Celui-ci va évoluer au fil des mois et des années. Il y a des éléments à acheter avec votre argent, mais bien heureusement, les développeurs ont gardé la tête sur les épaules.

En partant prôner la démocratie aux quatre coins de la galaxie, vous n’aurez aucun problème pour évoluer. D’ailleurs, les objets de progression se débloquent uniquement avec des médailles que vous allez obtenir en accomplissant les objectifs.

Helldivers 2, démo 👇 Vidéo: youtube

Petit point important sur l’aventure, je vous conseille vivement de jouer à quatre, avec des amis, ou des inconnus. J’ai essayé plusieurs parties à deux, et le jeu m’a semblé bien trop déséquilibré.

Ce n’est pas tout, ici il n’y a pas de mode joueur contre joueur, et ce n’est absolument pas dans les plans pour la suite du jeu. Si vous n’accordez pas d’intérêt au PvE, passez votre chemin, mais sachez que vous allez certainement le regretter.

Répandre la démocratie, c’est fun

Passé les formalités (ennuyeuses), c’est ici qu’Helldivers 2 excelle. Avec vos amis vous choisissez votre destination en fonction de la difficulté que vous souhaitez aborder, et à partir de là, la magie se met en place. Pendant le chargement, vous êtes lancés sur une planète avec une musique qui rend le «catapultage» tout simplement épique.

Vous débarquez, et là les choses sérieuses commencent. Avec un peu de chance, le coin est calme, mais pas pour longtemps. Les objectifs sont nombreux, bien évidemment, ils sont surtout prétexte à débarquer sur ces centaines de régions pour frapper l’ennemi au cœur de ses nids.

Les batailles sont nombreuses et vont monter en difficulté au fil de votre évolution. De votre côté, vous allez aussi pouvoir gagner en puissance. Une sensation bien grisante que peu de jeux peuvent retranscrire. La communication n’est finalement pas la clé de la réussite, mais plutôt votre puissance de frappe.

Attention tout de même, le tir allié est totalement ouvert, ce qui laisse, comme vous pouvez l’imaginer, la place à des situations plutôt cocasses. Un bombardement mal placé se terminera toujours sous les éclats de rire. Après tout, c’est pour la démocratie.

Toutes ces sensations que vous allez retrouver dans vos parties sont décuplées lorsque vous jouez avec des inconnus, qui cherchent bien sûr à s’amuser et ne pas gâcher la défense de la Super-Terre.

Stratagèmes, gameplay old school

Petit passage rapide sur les stratagèmes, qui me font sourire à chaque utilisation. Ces derniers sont essentiels à vos parties, et vous allez même devoir en abuser. Pour faire simple, ils vous proposent de ramener à la vie un coéquipier, vous faire tomber du ciel des munitions, des armes lourdes, ou encore larguer des bombardements. Cette ribambelle d’assistances se débloque à votre vaisseau (qui d’ailleurs sert de hub).

Pour les activer, c’est facile, c’est une suite de touches directionnelles à effectuer. Un joli petit coup pour les nostalgiques qui ont connu la belle époque des codes «triche». Amusant, et finalement encore plus pratique qu’une simple «roue» des capacités.

À l’image des combos dans un jeu de combat, ici plus vous jouez, et plus vous allez savoir par cœur les combinaisons à effectuer. Un gros plus qui peut faire la différence lorsque vos amis et vous êtes entourés.

La démocratie, une belle aventure

Helldivers 2 est véritablement beau. En dehors de ses paysages vraiment variés, il renferme des ambiances bien à lui. Des jeux de lumière qui lui donnent un côté réaliste, même sur des planètes qui ne ressemblent pas à la nôtre. Là où il brille le plus, c’est avec ces effets météorologiques où une tempête peut se lever en un instant.

Ou simplement le brouillard qui vous empêchera de voir à plus de 50 mètres. Pas vraiment pratique pour anticiper les hordes de créatures. C’est éclatant, et à chaque débarquement sur un nouveau lieu, on se demande comment le jeu va encore réussir à nous surprendre.

La musique rend les moments épiques, et ce même dans les chargements. Elle accompagne parfaitement ces instants où on a l’impression d’être un super soldat sans qui le monde ne peut pas tourner.

Eradiquez la menace

Loin des codes du moment, à contre-sens de certaines modes, et malgré son approche «GAAS», Helldivers 2 est le vent de fraicheur du moment. Il est amusant, vous fera rire entre amis, vous offrira une excellente sensation de shoot, une très bonne montée en puissance, et ce, sans jamais avoir l’air d’être lourd ou redondant.

Attention tout de même, il se place plus comme une expérience qui se joue «entre les jeux». Il a son côté répétitif qui vous fera décrocher au bout de plusieurs parties le même soir. Mais tout comme Palworld, il a ce petit goût de «reviens-y« . Le matin vous allez vous lever avec l’envie d’aller imposer la démocratie avec le reste du monde.

Si vous cherchez un jeu à faire avec vos amis, vous pouvez tout laisser de côté et courir vous engager pour la Super-Terre. Je tiens à vous préciser que ce test a été rédigé avec plusieurs personnes qui se battent pour la démocratie au quotidien.

[Note générale: 8.5/10]

• Diablement amusant

• Excellente sensation de tir

• Montée en puissance

• Moments épiques omniprésents

• La démocratie

• Une partie solo/entrainement

• Parfois répétitif



Contexte du test: - Joué sur PC, disponible sur Playstation 5

- Non sponsorisé, clé offerte par Playstation