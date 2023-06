Un remaster d'un célèbre jeu vidéo pourrait sortir prochainement

On a testé le remake de Layers of Fear: frissons garantis

Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire? Laissez-nous vous expliquer tout ça: ici, le «NV» fait référence à une console de jeu. Ce qui signifie que Red Dead Redemption Remaster pourrait être adapté à la PS5 ou encore à la Xbox Series, mais n'exclut pas non plus une version PC.

Il semblerait que le projet ait été repris. Une information cruciale venant de Corée a fuité, pour le plus grand bonheur des fans. Imaginez un gameplay amélioré, une qualité revue à la hausse... Bref, le jeu vidéo en version 4K? C'est possible.

Il y a plus de dix ans, Rockstar Games a surpris tout le monde avec un jeu vidéo au monde ouvert incroyablement riche , un gameplay captivant et un storytelling bouleversant. Pour les amoureux du jeu vidéo, Red Dead Redemption est indéniablement une œuvre culte. Toutefois, le jeu a mal vieilli et montre aujourd'hui les signes du poids des années. Si plusieurs rumeurs faisaient état d'un possible remaster du jeu, le projet a vite été oublié lorsque l'annonce de GTA 6 a été faite.

Le jeu vidéo Red Dead Redemption, grandement apprécié des amoureux de gaming, pourrait bien revenir dans une version améliorée . En effet, une information provenant de Corée aurait fuité et indiquerait un potentiel retour de la franchise du studio Rockstar Games, à qui l'on doit entre autres GTA, annoncent notamment JV Mag et Gameblog .

C'est le «dog office day»! Votez pour votre chien préféré de la rédac

Aujourd'hui, c'est la journée «Emmenez votre chien au travail» créée (évidemment) aux Etats-Unis. Chez watson, on est plusieurs à prendre notre toutou au bureau et forcément, chacun est persuadé que son chien est le plus beau et le plus intelligent. Il est temps de trancher!

Chers lecteurs, on a besoin de votre aide. A l'occasion du «Dog Office Day» qui a lieu le 23 juin, on vous sollicite pour trancher sur une question ô combien importante: quel est le chien le plus chou de la rédac?