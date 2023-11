Alan Wake II est un jeu aussi étrange que fascinant, évoquant le cinéma de David Lynch.

On a testé le jeu vidéo de l'année

Sorti de nulle part, Alan Wake II s’impose comme un très grand jeu à mi-chemin entre la série TV, l'expérience immersive et le jeu vidéo.

Lorsqu'on a connu le jeu vidéo alors qu'il n'était composé que de quelques pixels et qu'on a évolué avec le médium, difficile de se faire surprendre, tant les mécaniques sont faites d'héritages et de recyclages. Dans l'histoire de jeu vidéo moderne, la scission s'est faite lorsque les titres centrés sur la narration ont fait leur apparition, le jeu vidéo étant alors uniquement basé sur un gameplay et un score.

Ainsi, en apportant une dimension narrative, et en misant sur la création d'univers tangibles, le médium a su générer au fil des décennies quelques chefs-d'œuvre. En poussant ce qui fut à la base une expérience ludique, le médium a su se réinventer en œuvres protéiformes et réflexives, devenant ainsi un carrefour entre art numérique, cinéma, littérature et musique sur la route de l'immersion.

Alan Wake II, suite d'Alan Wake sorti en 2013 sur Xbox 360, n'était pas dans la liste des jeux particulièrement attendus, ne bénéficiant même pas d'une sortie physique. En effet, le jeu est disponible uniquement en téléchargement. Pourtant, il s'avère être l'une des grosses surprises de cette année 2023, de celles qui font avancer le jeu vidéo un peu plus loin.

Sachez que bien qu'Alan Wake premier du nom à bénéficié d'une réédition il y a deux ans sur toutes les plateformes. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir fait le premier volet pour profiter pleinement de cette suite, bien qu'elle soit directement liée. Le premier jeu vous mettait dans la peau de l'écrivain Alan Wake, très inspiré de Stephen King, venu chercher matière à son prochain roman dans la petite ville forestière de Bright Falls dans l’État de Washington, avant que celui-ci ne disparaisse.

Les forêts humides du Nord-ouest américain prennent une tournure effrayante au coucher du soleil. Image: Remedy

La suite reprend ainsi l’histoire du premier épisode dix ans après la disparition de l’écrivain éponyme. Cette fois, vous incarnez l'agent du FBI Saga Anderson, venue enquêter sur un meurtre étrange ayant des allures de rituel. Ainsi, plus qu'un jeu d'action, l'aventure s'avère être une véritable enquête policière, à la recherche d'indices et de déduction, bien qu'il sera toujours question de survivre à des ombres violentes tapies dans la forêt, une lampe de poche dans une main, votre arme de service dans l'autre.

«Welcome to Twin Peaks»

Bright Falls, petite bourgade paisible, est le théâtre de phénomènes bien étranges. Image: Remedy

La première chose qui frappe lorsqu'on s'immerge dans Alan Wake II, c'est la familiarité que l'on retrouve avec deux œuvres télévisuelles légendaires. On pense évidemment à X-Files lorsque le jeu débute comme une enquête mystérieuse menée par deux agents du FBI. Et surtout, comment ne pas penser à Twin Peaks, tant le cadre forestier de la bourgade de Bright Falls et son ambiance cryptique évoquent l'œuvre culte de David Lynch.

À cela s'ajoute la dimension de son inspiration principale: Stephen King. Dans Alan Wake, tout transpire l'admiration envers le plus célèbre auteur du fantastique contemporain, qu'incarne d'ailleurs le personnage principal du jeu. Rajoutez à cela une dimension parallèle, une agence gouvernementale mystérieuse, et vous obtenez un cocktail de tout ce qui fait le sel de l'auteur.

L'agent Saga du FBI mène l'enquête. Image: Remedy

Le jeu vous fait également incarner l’écrivain disparu, pris au piège depuis une décennie dans une sorte de New York éthéré. Un antre de sa propre folie dans lequel celui-ci peut utiliser les pages de son manuscrit pour modifier sa réalité. Une ambiance urbaine plus proche du film noir, qui contraste à merveille avec l'ambiance humide des forêts du Nord-ouest américain.

Autre salle, autre ambiance…

Le génie est dans la forme

Si le jeu brille déjà par son ambiance unique, c'est par sa forme qu'il se démarque, notamment par ses graphismes qui se révèlent somptueux. Que ce soient les décors, la modélisation de personnages ou les effets lumineux, le jeu est d'un réalisme à couper le souffle.

Mais le plus surprenant vient des scènes filmées en prise de vue réelle, où les avatars prennent vie en chair et en os à travers les comédiens qui les incarnent. En effet, le studio finlandais Remedy a incorporé dans son jeu des séquences intégralement filmées, rajoutant une dimension méta à l'œuvre.

Un procédé qui se mêle également aux phases de jeu avec des images en prises de vue réelles qui se superposent aux graphismes. Ainsi, lorsque vous progressez dans l'obscurité, une séquence, une silhouette, un visage viennent se superposer de manière fantomatique, renforçant l'immersion d'une horreur surnaturelle, où la réalité semble se mêler à la fiction et rendant le jeu véritablement oppressant.

Le jeu est ponctué de séquences tournées avec de vrais comédiens. Image: Remedy

Le jeu comporte des séquences sidérantes et se vit comme une série issue des auteurs auxquels le jeu rend hommage. Vous trouverez des chapitres entrecoupés de séquences musicales abstraites qui évoquent des génériques, ainsi que des séquences filmées qui semblent être rêvées. Avec son horreur qui fait plus dans l'étrange que dans l'outrance, Alan Wake II est la rencontre du jeu vidéo et d'un héritage artistique qui renvoie au cinéma d'auteur.

Il pourrait bien être ce que Zelda Breath of The Wild fut pour le jeu en monde ouvert, une révolution qui a pioché dans la concurrence des jeux de types survival horror (Resident Evil, The Last of Us) pour le transcender avec des choix de mise en scène inédits. Un jeu complètement fou et donc complètement indispensable.

«Alan Wake II» est disponible sur Microsoft Windows, PlayStation 5 et Xbox Series.

