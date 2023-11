Vous rêviez de voler à dos d'Ikran? Vous allez pouvoir le faire. Image: Ubisoft

De Gran Turismo à Avatar, voici l'actu' gaming de la semaine

Cette semaine dans l'actu' du gaming: du contenu pour les as du volant, un voyage à Pandora et un détour par la ville de Silent Hill.

Armin hadzikadunic/jvmag

Vous avez survécu à l'horreur d'Halloween? Le moment n'est pas encore venu de ranger les citrouilles et les toiles d'araignées puisqu'on va vous parler du mystérieux Silent Hill: Ascension qui est enfin disponible.

Au menu également, les paysages luxuriants de la planète Pandora avec une vidéo de gameplay de 18 minutes issue de Avatar: Frontiers of Pandora. Rajoutez une nouvelle salve de véhicules et bien plus encore pour Gran Turismo 7.

1…2…3… partez !

Gran Turismo 7, la plus grosse mise à jour est lancée

Gran Turismo 7 se met à jour tous les mois. À chaque nouvelle version, nous avons le droit à de nouveaux véhicules, et parfois même de nouvelles courses, mais ce sont généralement des ajouts mineurs. Aujourd’hui, Polyphony Digital régale tout son public avec l’arrivée de la mise à jour la plus importante du titre. Voici un résumé de tout ce contenu supplémentaire, à obtenir gratuitement.

7 nouvelles voitures

Le nouveau circuit enneigé Lake Louise, avec trois tracés

3 nouveaux Menus au Café

Mise à jour des circuits mondiaux

L’IA pilote de Sony, nommée GT Sophy

50 Défis ajoutés aux licences

Paddock ajouté au menu multijoueur

Courses en écran partagé à 4 joueurs sur PS5

Fonctionnalités ajoutées au mode photos

La liste est longue, et les améliorations en plus des ajouts se retrouvent à tous les étages. Voici les nouveaux bolides disponibles:

Dodge Charger R/T 426 Hemi

Lexus LFA ’10

Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II ’91

NISMO 400R ’95

Porsche 911 GT3 RS (992) ’22

Tesla Model 3 Performance ’23

Une très belle sélection toujours aussi variée !

Silent Hill: Ascension

La résurrection d'une des franchises d'horreur les plus appréciées du public est sur le point de se mettre en marche. La mystérieuse expérience interactive Silent Hill: Ascension a ouvert ses portes à l'occasion de la Toussaint. Il s'agit d'une expérience de streaming interactive collaborative: les joueurs prennent des décisions à des moments clés et déterminent ainsi l'issue des évènements qui se dérouleront au sein des épisodes.

Au travers d’une séquence nommée The Essentials, les développeurs du jeu nous expliquent comment l’aventure narrative et communautaire va se dérouler.

Chaque semaine, un nouvel épisode de 45 minutes (environ) sera diffusé. Ceci durant les 16 prochaines semaines. Ensuite, comme une série normale, vous allez pouvoir revivre l’épisode. Sauf qu’ici, à certains points clés, vous allez avoir la possibilité de voter. Un vote qui scellera le destin des protagonistes puisque c’est au public que revient la lourde charge de choisir pour eux. Silent Hill: Ascension, le premier épisode sera diffusé cette nuit à 1h00 du matin. Vous pouvez visionner celui-ci via une application iOS, Android ou encore via votre navigateur internet.

Silent Hill: Ascension suit la vie complexe de deux familles en péril, dont Rachel Hernandez, susmentionnée, une acolyte mystique montante, une mère et une leader communautaire qui accomplira un rituel sur le nouveau membre de la secte, Joy Cirelli, qui cherche une guérison spirituelle. Quand les choses tourneront terriblement mal, Rachel devrait-elle dire à Joy de:

a) Terminer le serment

b) Courir

c) Implorer la miséricorde ?

C’est vous, l’ensemble du public, qui décidez! Revenez chaque jour pour participer à des décisions plus convaincantes, qui détermineront en fin de compte lequel de ces personnages survivra jusqu’à la fin de l’histoire.

Avatar : Frontiers of Pandora, 18 minutes de gameplay

Toujours fixé pour le 7 décembre prochain, Avatar: Frontiers of Pandora s’illustre aujourd’hui au travers d’une très longue séquence. On parle ici de 18 minutes de pur gameplay. L’occasion de découvrir la très belle planète de Pandora via les airs, mais aussi à pied.

C’est aussi l’occasion de se rendre compte que si l’environnement et le thème du jeu sera inédit, Ubisoft fait du Ubisoft. Les mouvements sont déjà connus, on peut à nouveau voir à travers les bâtiments, et l’intelligence artificielle ne semble pas différente de celle des jeux Far Cry. Reste maintenant à voir ce que va nous proposer le scénario ainsi que la narration.

L'histoire vous fait camper un Na’vi enlevé par la corporation militaire humaine connue sous le sigle RDA. Vous avez été entraîné et modelé pour servir sa cause. Quinze ans plus tard, vous êtes enfin libre, mais vous êtes comme un étranger dans votre propre monde. Retissez les liens avec votre héritage perdu, découvrez ce qu’être Na’vi signifie vraiment et rejoignez d’autres clans pour protéger Pandora face à la RDA. Avatar : Frontiers of Pandora arrive le 7 décembre sur Playstation 5, Xbox Series X|S et PC.

