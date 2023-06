Jeudi 8 juin, le le Summer Game Fest 2023 a dévoilé toutes son programme.

On a suivi le Summer Game Fest 2023 et voici ce qu'il faut savoir

Hier soir, le Summer Game Fest a dévoilé toutes ses cartes. L’occasion de découvrir quelques surprises, ainsi que beaucoup d’informations sur des jeux déjà annoncés. Voici notre résumé complet.

armin hadzikadunic/jvmag

JV Mag.ch , le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Comme à chaque nouvelle conférence, voici notre résumé complet. Bien évidemment, tous les jeux ne sont pas ici listés. Nous avons pour but de vous faire découvrir ce que vous devez absolument savoir.

Lies of P – Playstation 5, Series X|S, PC – 19 septembre (démo)

Annoncé depuis plusieurs années maintenant, on n'a jamais été aussi près de Lies of P. Histoire de nous rappeler que c’est un jeu très attendu, celui-ci s’est dévoilé une toute nouvelle fois, avec deux surprises de taille. Tout d’abord, on a eu la chance de découvrir sa date de sortie. Et pour terminer, une démo a été lancée en direct sur absolument tous les supports. Pour rappel, Lies of P est un Souls-Like dans l’univers de Pinocchio.

Prince of Persia: The Lost Crown – Old Gen, Current Gen, PC, Switch – 18 juin

C’est certainement la grosse annonce de ce Summer Game Fest et on le doit à Ubisoft. En effet, le développeur/éditeur a dévoilé et daté un tout nouvel épisode de la saga Prince of Persia. Un jeu en 2D diablement furieux qui baigne dans l’univers de la saga. Dans cette toute nouvelle aventure, les joueurs incarneront Sargon, un jeune guerrier aguerri, membre du groupe d’élite Les Immortels. Ces derniers envoyés à la rescousse du Prince Ghassan.

Path of Exile 2 – non annoncé

Deuxième grosse surprise de cette soirée et non des moindres, Path of Exil 2. Le retour du très célèbre Hack&Slash à la sauce MMO. Malheureusement, les informations sont très maigres, voir inexistantes, mais les développeurs nous donnent rendez-vous le 28 juillet pour nous en dire plus. Notez que le jeu a diablement gagné en beauté et il se permet même de venir taquiner le genre alors que Diablo IV vient tout juste de pointer le bout de son nez.

Sonic Superstars – Playstation 5, Series X|S, PC, Switch – automne 2023

Sonic est déjà de retour et cette fois-ci la formule risque bien de plaire à beaucoup de monde. Loin d’un open-world en 3D, notre petit hérisson bleu préféré revient dans une aventure en 2D et des valeurs sûres. Cerise sur le gâteau, ce tout nouvel opus fera la part belle à la coopération puisque tout le jeu est accessible en solo, ou jusqu’à quatre joueurs. Dans Sonic Superstars vous allez partir à l’aventure à travers les îles mystiques de Northstar en incarnant Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose.

Warhammer 40K: Space Marine 2 – Playstation 5, Series X|S, PC – Hiver 2023

Déjà très attendu de notre côté, Warhammer 40K: Space Marine 2 nous fait encore plus baver après cette exceptionnelle nouvelle bande-annonce. Celle-ci nous dévoile le mode coopératif à trois joueurs du jeu, mais ce n’est pas tout. C’est l’occasion de découvrir les hordes d’ennemis qui vont se dresser devant nous. Un cocktail explosif mélangé à un gameplay très inspiré des Gears of War.

John Carpenter’s Toxic Commando – Playstation 5, Series X|S, PC – 2024

C’est certainement notre premier coup de cœur de la soirée, et il s’agit de John Carpenter’s Toxic Commando. Un espèce de Left4Dead-Like boosté à l’adrénaline, aux monstres qui ne demandent qu’à partir en miettes, et à une bande-son qui s’annonce déjà mythique. Le tout mis en boite dans un monde ouvert dans lequel votre véhicule joue un rôle important. 2024 semble si loin.

Under the Waves – Old Gen, Current Gen, Switch, PC – 29 août

Celui-ci, c'est clairement notre gros coup de cœur et il s’agit d’un jeu qui avait déjà été présenté, mais que l’on a totalement oublié. Nommé Under the Waves, cette future aventure vous propose d’aller explorer les fonds marins dans une expérience non violente, contemplative, faite à base d’intrigues et de puzzle-game. Notez que le titre est soutenu par Quantic Dream.

Spider-Man 2 – Playstation 5 – 20 octobre 2023

Très bref passage pour Spider-Man 2 durant ce Summer Game Fest pour nous dire qu’il arrive le 20 octobre précisément. Le jeu est pour le moment uniquement annoncé sur Playstation 5. Nul doute qu’il arrivera d’ici une petite année sur PC.

Palworld – PC (pour le moment) – Janvier 2024

Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez que Palworld est un jeu que l’on attend avec une très grande impatience. Un Pokémon-Like totalement immoral qui va proposer de la survie, de l’automatisation et du craft. Dans ce titre, vous allez pouvoir tirer sur les créatures, les exploiter, et quand même un peu les aimer. Ce nouveau contact avec le jeu renfermait surtout son mois de sortie.

Lord of the Rings: Return to Moria – Playstation 5, Series X|S, PC – Automne 2023

Annoncé depuis plusieurs mois maintenant, Lord of the Rings: Return to Moria nous dévoile ses toutes premières images de gameplay. Le jeu s’offre aussi une période de sortie toute proche. L’histoire de Lord of the Rings: Return to Moria emmène les joueurs au-delà des livres et dans le quatrième âge de la Terre du Milieu, le monde fantastique créé par J.R.R. Tolkien. Convoqués dans les Montagnes Brumeuses par le Seigneur Gimli Lockbearer, les joueurs prennent le contrôle d’une compagnie de Nains. Ces derniers sont chargés de récupérer le butin perdu de la Moria.

Final Fantasy VII: Rebirth – Playstation 5 – Début 2024

C’était «la grosse surprise» soi-disant. Pour nous c’était un peu la douche froide. Si les images sont impressionnantes et que ce souffle Next Gen donné à cet ancien opus est terriblement excellent, on attendait une véritable exclusivité pour ce moment ultime. Malgré tout, on a le droit à un somptueux trailer pour la suite de ce Remake qui prend son temps (pour le meilleur) et qui nous offre au passage sa période de sortie.

Mortal Kombat 1 – Series X|S, Playstation 5, PC – 19 septembre 2023

Mortal Kombat 1 a fait le show et nous a enfin proposé ses premières images de gameplay. De quoi nous réconforter au sujet de sa violence. On a remarqué un soin particulier porté sur le fond des théâtres d’affrontements. MK1 est donc un sérieux compétiteur cette année, mais la concurrence s’annonce rude avec un Street Fighter 6 qui explose tous les records, et un TEKKEN 8 très attendu.

Sandland – Playstation 5, Series X|S, PC, Switch – non annoncé

Annoncé de manière totalement inattendue, voici Sandland. Une action RPG qui se joue à la troisième personne et qui vous propose un univers inspiré de Mad Max, mais avec aux commandes Akira Toryama, très célèbre auteur de la saga Dragon Ball. C’est donc ce dernier qui donne la patte graphique à cette aventure qui sera amusante avant tout.

Warhaven – PC – Automne 2023

Difficile à décrire aux premiers abords, Warhaven est un brawler qui baigne dans une ambiance médiévale et fantastique en même temps. Un titre multijoueur qui mélange les genres avec un soupçon de moments brouillons où tout le monde semble se taper dessus sans but précis. Beau et original, il est difficile de se faire un premier avis sur cette future expérience qui arrive uniquement sur PC, pour le moment.

Like a Dragon Gaiden – non annoncé – (9 novembre)

En fuite sur Playstation Store jeudi matin, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name a été officiellement dévoilé durant le Summer Game Fest. Notez que ce nouvel opus dans cette saga iconique nous donne rendez-vous à la conférence de RGG prévue pour le 16 juin prochain. Néanmoins, vous pouvez aller découvrir toutes les informations sur le titre, via le lien juste ici.

Alan Wake 2 – Playstation 5, Series X|S, PC – 17 octobre 2023

On termine notre résumé avec le très court extrait de gameplay pour Alan Wake 2. Toujours prévu pour le mois d’octobre, le jeu nous propose une phase aux commandes de Saga Anderson. La seconde protagoniste que nous allons incarner dans l’aventure horrifique. D’ailleurs, si le personnage vous intéresse, vous pouvez retrouver un journal des développeurs qui lui est dédié via le lien juste ici.

N’hésitez pas à partager, avec nous, votre avis sur ce Summer Game Fest 2023 via notre sondage Twitter

