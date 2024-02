Donkey Kong a envie du nouveau jouet Mini-Mario. Image: zvg

Jeux vidéo

«Mario vs. Donkey Kong» est de retour et vous allez adorer

Nintendo continue de surfer sur la vague des remakes et propose maintenant une nouvelle version de Mario vs. Donkey Kong. Ce jeu de plateforme et de casse-tête enchante le cœur des fans de Nintendo – mais pas seulement.

Simon Dick Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Mario vs. Donkey Kong est sorti en 2004 sur la console mobile Game Boy Advance et a ensuite donné lieu à une série de jeux reprenant le même principe.

Nintendo a désormais décidé de revisiter la forme originale de cette série de jeux, ce qui réjoui à la fois les connaisseurs de l'original et les nouveaux venus. Le résultat est un jeu vidéo de casse-tête étonnamment divertissant, que l'on consomme toujours avec plaisir et qui fait travailler les neurones – si on le souhaite.

La recherche des jouets

Alors que Donkey Kong se prélasse sur son canapé, il est pris par l'envie de collectionner. En effet, une publicité pour les nouveaux jouets Mini Mario apparaît à l'écran et provoque un immense besoin de posséder l'un de ces petits bonshommes. Il se rend donc avec impatience au magasin de jouets le plus proche, où il se rend vite compte que le jouet de ses désirs est en rupture de stock.

Plein d'avidité, il entre par effraction dans l'usine de production des jouets et vole un sac entier de mini-Mario. Lorsque Super Mario découvre son méfait, il le poursuit à travers des lieux colorés pour sauver les petites figurines.

Donkey Kong vole avidement toutes les mini-figures qui rentrent dans son sac. Image: zvg

Plus de 130 niveaux!

Dans de courts niveaux aux thèmes et apparences différents, Mario part à la recherche d'une clé qui lui ouvre la voie pour s'emparer d'un des innombrables Mini-Mario – et ainsi le libérer. Une fois que six d'entre eux ont été trouvés, il faut amener ces petits personnages vers une grande boîte sans les endommager.

Super Mario doit d'abord s'emparer de la clé avant de pouvoir passer au niveau suivant. Image: zvg

Il s'ensuit un combat de boss obligatoire avec Donkey Kong qui, après sa défaite, s'enfuit à nouveau pour répéter la procédure dans une nouvelle section. Les joueurs doivent traverser plus de 130 niveaux de difficulté croissante qui font appel à leurs compétences en matière de casse-tête et de sauts.

Salto arrière et autres acrobaties

Les joueurs doivent traverser huit mondes pour compléter l'histoire. Et si vous pensez que c'est un peu court, rassurez-vous – après le déroulement normal de l'histoire, il y a encore beaucoup de mondes supplémentaires qui peuvent être parcourus.

Comme dans le jeu original, notre cher Mario court, saute, grimpe et se balance à travers des niveaux bien conçus et appuie sur de nombreux interrupteurs afin de pouvoir continuer son chemin dans un espace limité.

Il peut même se déplacer en faisant le poirier pour bloquer des objets qui tombent. Un salto arrière lui permet d'accéder à des niveaux supérieurs, une manoeuvre qui devient de plus en plus utile lorsque les énigmes de chemin deviennent plus ardues. Pour rendre le tout encore plus passionnant et stimulant, différents paquets-cadeaux sont répartis dans chaque niveau et rapportent des points et des objets supplémentaires.

Super Mario se protège des chutes d'objets en faisant le poirier. Image: zvg

Le stress pur ou la détente pure

Celui qui choisit la variante de jeu originale devra rapidement faire face à la frustration. En effet, une méchante limite de temps fait couler plus d'une goutte de sueur sur le visage. De plus, dans ce mode, Mario n'est pas protégé contre les attaques ou les contacts avec les pièges. Cela signifie que si Super Mario est blessé, il doit recommencer le niveau depuis le début.

Tout cela peut être bien frustrant. Mais pour ceux qui ne veulent pas affronter ces sentiments négatifs, la nouvelle édition permet de passer au mode «détente», où il n'y a pas de limite de temps et où Mario a plusieurs vies par niveau.

Si vous jouez en mode original, vous devrez toujours vous confronter à une méchante limite de temps. Image: zvg

Nouveau look et autres fioritures

Quelles sont les autres nouveautés? Bien entendu, le remake a un nouveau look, avec une netteté qui ravit les yeux. La musique a également été revue pour le plaisir des oreilles.

De plus, il y a de nouveaux mondes, de nouveaux niveaux bonus et un mode «meilleur temps» qui réjouira le cœur des compétiteurs. Le jeu possède d'ailleurs un sympathique mode deux joueurs, où l'un d'entre eux se glisse dans la peau de Toad pour aider Mario.

Le remake propose également un mode deux joueurs fort sympathique, où l'on peut s'entraider. Image: zvg

«Juste un niveau de plus!»

Conclusion: quel plaisir! Je ne pensais vraiment pas que ce remake me tiendrait autant en haleine. Le mode original donne certes du fil a retordre, mais le mode «détente» permet de passer un niveau après l'autre sans se presser. Les heures passent et on se dit toujours: «Juste un niveau de plus!».

De plus, le facteur de mignonnerie élevé fait toujours sourire. Il suffit qu'un des petits Mini-Marios se perde et réclame de l'attention depuis le bas de l'écran pour faire fondre le cœur des fans de Nintendo. Si vous êtes à la recherche d'un jeu pour les moments de détente, ne cherchez pas plus loin: Mario vs. Donkey Kong est un super jeu qui divertit au mieux et fait fonctionner les cellules cérébrales à plein régime.

Si vous n'êtes toujours pas convaincu, vous pouvez essayer la démo gratuite – vous aurez vite envie d'en savoir plus.

Mario Vs. Donkey Kong, la demo Vidéo: youtube

«Mario vs Donkey Kong» est disponible sur Nintendo Switch à partir du 16 février. Interdit aux moins de 3 ans.

(Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci)