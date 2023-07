Dans Call of Duty, l'avatar de Nicki Minaj empruntera beaucoup des codes de «Red Ruby», un alter récent et très «badass». source: twitter/ montage watson

Jeux vidéo

Nicki Minaj se transforme en tueuse sanguinaire

Le jeu vidéo Call of Duty: Modern Warfare 2 introduit de nouveaux visages issus du monde réel. Il s'agit de trois artistes hip-hop, dont une femme.

A l'occasion du 50e anniversaire du hip-hop, la franchise Call of Duty (CoD) a décidé de frapper un grand coup. De quoi également lancer la 5e saison du jeu de tir populaire, qui débute le 2 août, de façon magistrale.

En effet, trois nouveaux visages vont faire leur apparition dans le cast: Snoop Dogg et 21 Savage seront désormais des personnages jouables. Une troisième artiste a également été modélisée: Nicki Minaj.

L'interprète d'Anaconda (2014) sera présente en tant qu’opératrice dans Warzone et Modern Warfare II, une première dans la franchise. Et une belle surprise attend ses fans: c'est elle qui a assuré le doublage de son avatar. Ce dernier a déjà été révélé: il est armé jusqu’aux dents, et respecte bien entendu les codes de l'univers de la chanteuse: elle est dotée d'une chevelure rose assortie à son arme, ainsi que d'une kalach' d'un pink très, très flashy.

Nicki Minaj, ou son alter ego

Ce look n'a pas été choisi au hasard, puisque selon le site Polygon, les développeurs du jeu ont sélectionné un alter ego bien spécifique de la chanteuse. En effet, Nicki s'est créée plusieurs personnages durant sa carrière professionnelle, qui ont chacun leurs caractéristiques propres. Dans Call of Duty, l'avatar de la chanteuse empruntera beaucoup des codes de «Red Ruby», un alter récent et très «badass», puisqu'il symbolise «la reine confiante du rap américain, prête à défier tous ceux qui pensent être à son niveau».

Quand au fusil très Barbie, il sera compatible avec l'alter ego de la chanteuse connu sous le nom de «Barbie Harajuku».

Harajuku Barbie est l'alter ego le plus ancien de Nicki. Il est apparu pour la première fois dans son premier album studio du Pink Friday en 2010. dr

Les trois artistes rap ne sont pas les seuls à avoir fait leur apparition dans le jeu au fil des ans. Lionel Messi et Kevin Durant ont notamment été modélisés. En revanche, les seules femmes à apparaître en tant qu'opératrices ont été fictives jusqu'ici. Nicki Minaj ouvre donc la voie à sa façon.

Snoop Dogg adopte de son côté un style plus bling-bling, avec un fusil d'assaut et une tenue recouverts de dorures, ainsi qu'une chemise brodée. Pour l'heure, en revanche, le look de 21 Savage n’a pas encore été dévoilé.

Selon le Journal du Geek, les fans qui voudront incarner Snoop Dogg, Nicki Minaj ou 21 Savage devront mettre la main à la poche, puisque leurs avatars ne seront pas gratuits. Leur prix n'est pas encore connu.

Autre spécificité...

«En se connectant au jeu "CoD: Modern Warfare 2" entre le 7 et le 16 août, il sera possible de débloquer gratuitement de nouveaux effets sonores issus de titres de ces artistes pour remplacer le klaxon de son véhicule» Ouest-france

Alors, qui va se reconnecter?

