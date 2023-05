Jeux vidéo

Les 4 news geek à ne pas manquer cette semaine

On vous résume ici les dernières actus sur les jeux vidéo.

Armin Hadzikadunic/jvmag.ch

JV Mag.ch , le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Call of Duty: Modern Warfare III pour 2023?

Il y a quelques mois encore, les rumeurs pointaient une année sans nouvel épisode de la franchise. Mais tout ceci est révolu puisque les bruits de couloir se succèdent et visent tous les mêmes propos. Un nouveau Call of Duty est bien en développement. Celui-ci se dirige, une fois encore, pour une sortie au cours du mois de novembre.

Si pour le moment aucune information n’est officielle, celle du jour nous provient tout de même de Tom Henderson. Notre informateur préféré que l’on ne présente plus ici. Selon Tom, et surtout ses sources, l’épisode de 2023 portera le nom de Call of Duty: Modern Warfare III. Il fera directement suite à l’épisode qui est arrivé il y a tout juste quelques mois.

Ce n’est pas tout, notre bonhomme nous apprend aussi que le studio Sledgehammer Games est aux commandes.... épaulé bien sûr par d’autres studios pour arriver à pondre en un temps record encore un nouveau titre.

Le jeu sera très certainement dévoilé durant cet été avec des phases d’essais.

Trackmania sur consoles d’ici quelques jours

L’attente touche enfin à sa fin pour les joueuses et joueurs consoles. Le dernier volet de l’incontournable licence Trackmania va enfin débarquer sur les consoles Old Gen et Current Gen. Comme pour le reste de la licence, le jeu est déjà disponible sur PC. Cette version de salon est donc fin prête à débarquer dès le 15 mai prochain. La bonne nouvelle s’annonce bien évidemment vidéo.

Pour rappel, Trackmania est un jeu de course dans lequel vous allez devoir enchainer les tours afin d’améliorer votre temps au tour. Un titre qui se veut très facile à prendre en main, mais diablement difficile à maitriser. Trackmania est avant tout pensé comme un titre compétitif avant d’être un jeu amusant.

La bande-annonce à voir ici:

Vidéo: youtube

Une des grandes forces de Trackmania repose sur sa communauté. Vous allez pouvoir vous créer des tracés à partager, ou aller découvrir ceux des autres. Cette version console est livrée avec 1000 courses, pour le reste, il va falloir aller découvrir par vous-même les créations.

PlayStation Showcase, rendez-vous le 25 mai?

Depuis des mois, un nombre incalculable de rumeurs vient pointer le retour en force de PlayStation sur le secteur des annonces. Ces derniers jours sont particulièrement intéressants puisque les choses commencent sérieusement à se préciser. Histoire d’enfoncer encore un peu plus le clou, c’est aujourd’hui le journaliste Jeff Grubb qui nous annonce que le prochain Playstation Showcase est attendu pour la semaine du 25 mai. Le show sera d’ailleurs très certainement diffusé à cette même date.

Sans aller plus loin dans des détails qui ne viennent pas du fabricant directement, voici ce que l’on attend de ce showcase:

PS5 Slim

PS5 Pro

Playstation Cloud Console

Wolverine, un premier trailer complet

Spider-Man 2, un long trailer de gameplay

Metal Gear Solid 3: Snake Eater, enfin une vraie annonce

Grand Theft Auto 6

Du contenu pour le PlayStation VR2

Le prochain projet de Naughty Dog

Plusieurs belles surprises

N’oubliez pas, comme d’habitude, de garder la tête froide face à des annonces qui ne sont pas officielles, même si celles-ci sont pour le moins alléchantes. Sachez qu'on sera en direct pour suivre le Playstation Showcase qui sera très certainement de grande ampleur.

Decarnation, inspiré par le meilleur du genre horreur

On n'a jamais eu l’occasion de vous en parler ici. Pourtant, Decarnation réunit bien assez d’arguments pour devenir un must have du genre épouvante. En effet, derrière ce titre mystérieux se cache un jeu d’action-horreur qui s’inspire des meilleures aventures vidéoludiques des époques passées. Ce n’est pas tout, le projet puise aussi ses sources dans des films cultes comme ceux de David Lynch (Mulholland Drive), ou encore de Satoshi Kon (Perfect Blue). Un sacré mélange qui ne vous laissera pas indifférent.

Si on vous en parle aujourd’hui, c’est pour deux choses. Premièrement, on a découvert qu’une démo du jeu est disponible sur Steam. Ensuite, le titre arrive le 31 mai prochain, c’est donc l’occasion rêvée pour vous le faire découvrir.

Voici la bande-annonce:

Vidéo: youtube

L’univers très sombre de Decarnation sera accompagné d’une bande-son exceptionnelle. En effet, pour donner du rythme à l’œuvre en question, le créateur de contenu ALT236 va proposer deux morceaux pour le jeu. Si vous n’avez jamais eu la chance d’entendre un de ses morceaux, prenez le temps de le faire avec la vidéo juste en dessus.

De l’autre côté des compositeurs, on retrouve Akira Yamaoka, qui a déjà composé pour quelques grandes licences comme: Silent Hill, The Medium ou Lollipop Chainsaw.



Pour terminer, notez que Decarnation arrive le 31 mai sur PC et Nintendo Switch.

