The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, le jeu le plus attendu de Nintendo a enfin eu le droit à sa bande-annonce. Image: Nintendo

Jeux vidéo

Le retour de Zelda et du Game Boy: voici les annonces de Nintendo

À l'occasion du Nintendo Direct qui s'est tenu ce 8 février 2023, Nintendo a fait le plein d'annonces pour ses futurs jeux dont les sorties sont prévues pour le premier semestre de l'année.

Armin Hadzikadunic /Jvmag.ch

À 23 heures, hier soir, Nintendo a diffusé son premier «Direct» de l’année. Une conférence riche en annonces bien que passablement portée sur des contenus additionnels et des remasters. Parmi elles, il y avait évidemment de quoi satisfaire tous les possesseurs de la Switch avec la nouvelle bande-annonce de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, la suite tant attendue du jeu qui a accompagné la sortie de la console aux 122 millions de ventes, il y a 6 ans déjà.



JV Mag.ch , le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux évènements.

Allons à l’essentiel, voici ce qu’il faut absolument retenir des annonces de cette nuit!

Pikmin 4

Disponible le 21 juillet 2023

Pour lancer comme il se doit cette longue émission de plus de 40 minutes, Nintendo a choisi Pikmin 4. Cette suite dont on avait déjà eu l’annonce. Cerise sur le gâteau, ici nous avons le droit à du gameplay ainsi qu’à une date de sortie. Le rendez-vous est donc pris pour ce plateformer qui rappelle bien évidemment Les Lemmings.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Disponible le 12 mai 2023

Avec une sortie qui approche à très très grands pas, Nintendo ne pouvait pas passer cette nuit à côté du prochain Zelda. Un titre très attendu qui nous amènera dans les nuages. Bien que nous sommes ici en terrain connu, cette nouvelle dimension s’annonce très intéressante, avec une intrigue qui semble plus sombre que jamais.

Metroid Prime Remastered

Disponible dès maintenant

Non vous ne rêvez pas ! Alors que tout le monde attend Metroid Prime 4, le tout premier volet de la saga vient de s’annoncer sur Nintendo Switch via une remise au goût du jour. Un jeu plus beau, avec des commandes aussi adoucies. Le bonheur atteint son maximum puisque cette petite pépite est disponible dès maintenant en version numérique. Sachez tout de même qu’une version physique sera disponible dès le 3 mars prochain.

Samba de Amigo: Party Central

Disponible cet été

La très vieille licence de rythme nous revient chez Nintendo avec encore plus de couleurs ! En effet, durant le Nintendo Direct, un certain Samba de Amigo: Party Central s’est annoncé pour l’été prochain. Au lancement, le jeu va proposer plus de 40 musiques des plus connues à travers le monde.

Disney Illusion Island

Disponible le 28 juillet

Fortement inspiré de Rayman Legends, voici Disney Illusion Island. Un jeu de plateforme plutôt classique qui propose toute son aventure en coopération. Collectez, avancez, sautez, et bien sûr amusez-vous dans cette expérience qui baigne dans l’univers de Mickey.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Disponible le 21 avril 2023

Annoncé, puis reporté en raison de la guerre qui sévit en Ukraine. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp se dote enfin d’une date d’arrivée fixe. En effet, Nintendo nous annonce que l’attente prendra fin le 21 avril prochain pour ce jeu de stratégie au tour par tour qui a traversé les époques.

Le Game Boy sur le Nintendo Switch Online

Disponible dès maintenant

Les émulateurs Game Boy débarquent dès à présent sur le Nintendo Switch Online. Pour la version de base de l’abonnement, vous allez avoir accès au Game Boy de base ainsi que sa version Color. Pour les abonnés qui bénéficient du pack additionnel, le géant rouge est plus généreux puisqu’il vous ouvre l’accès au catalogue du Game Boy Advanced. Cerise sur le gâteau, dans les deux cas, les titres multijoueurs pourront être joués via différentes consoles. Vous pouvez retrouver la longue liste des jeux qui arrivent dans les abonnements via la vidéo de promotion.

4 nouveaux circuits pour Mario Kart 8 Deluxe

Disponible ce printemps

Bien que le monde entier attend un nouveau jeu Mario, ce soir, notre plombier préféré était lui aussi au rendez-vous via Mario Kart 8 Deluxe. En effet, nous avons eu la chance de découvrir les premières images de la quatrième vague à venir de nouveaux circuits pour le jeu. Pour rappel, toutes ces nouvelles courses sont simplement issues des anciens titres avec une petite remise au goût du jour.

Professor Layton and The New World of Steam

Date non-communiquée

Après plusieurs années de silence, un tout nouveau volet de la saga vient se dévoiler ! Malheureusement, hormis ce maigre trailer, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pour rappel, la saga du professeur Layton s’est construite autour du puzzle game avec des énigmes toutes plus intéressantes les unes que les autres. Dans cette nouvelle édition, l’architecture Steampunk sera donc au rendez-vous.

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time

Disponible courant 2023

Les mêmes développeurs qui travaillent sur le futur opus de Professor Layton annoncent le retour d’une autre franchise. En effet, Fantasy Life est de retour avec toujours l’idée de vouloir vous faire explorer, conquérir, mais surtout créer votre petit cocon à vous. Un Animal Crossing en plus varié et peut-être plus «mature».

Baten Kaitos Ⅰ & Ⅱ HD Remaster

Disponible cet été

On termine sur ce véritable monument du RPG qui a vu le jour sur GameCube. La saga Baten Kaitos nous revient d’ici quelques mois avec un Remaster HD qui s’annonce de grande qualité. Ce n’est pas tout, la progression du jeu est améliorée ainsi que l’accueil à l’aventure de manière globale. Deux titres à découvrir ou à redécouvrir.

C’était tout pour ce Nintendo Direct. Il reste encore quelques annonces de DLCs qui ne figurent pas ici. Nous sommes ici allés à l’essentiel, avec les choses les plus importantes.

