Zelda, Final Fantasy, Street Fighter... 4 news geek à ne pas manquer

On vous résume ici les dernières actus sur les jeux vidéo.

JV Mag.ch , le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

The Legend of Zelda: TotK, le trailer ultime

L’ultime bande-annonce de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a été dévoilée. De nouvelles images qui nous offrent quelques nouveaux panoramas en attendant la sortie du jeu. Pour rappel, celle-ci est fixée au 12 mai sur Nintendo Switch uniquement.

Durant trois petites minutes, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom va dévoiler quelques nouvelles phases de son aventure tant attendue. Nous vous rappelons qu’une nouvelle édition de la Switch OLED est prévue. Elle vient évidemment accompagner le jeu, mais aussi d’autres accessoires.

Final Fantasy XVI, une impressionnante présentation



Dans la nuit du 13 au 14 avril, Playstation a fait le show. Le groupe a donné l’opportunité au futur Final Fantasy XVI de se dévoiler. Durant 25 minutes, on a eu la chance de découvrir en détail à quoi va ressembler ce futur hit. On va pas vous résumer la totalité du show, tant il y a de choses à dire. Final Fantasy est mort, vive Final Fantasy! Loin du tour par tour classique, cette fois-ci Square Enix a décidé de passé le cap et s’oriente véritablement vers le genre action-RPG. Une approche qui, de notre côté, est plus que bienvenue.

Pour le reste de cette immensité de détails, si vous attendez le jeu, prenez le temps de savourer cette longue vidéo qui dévoile tout ce que vous devez savoir. Des panoramas, aux musiques, en passant par l’intrigue qui ne sera pas de tout repos.

Final Fantasy XVI s’annonce dantesque. La réalisation est impressionnante, les décors sont sublimes, le son est parfait, rien ne semble pouvoir entacher l’aventure. On a peut-être là le jeu de l’année. Nous vous rappelons que Final Fantasy XVI arrive le 22 juin sur Playstation 5. Suite à sa sortie, le développement du portage PC sera lancé.

Street Fighter 6, showcase et bêta ?

Si cette semaine c'est Zelda et Final Fantasy qui ont fait le show, un certain Street Fighter 6 nous donne rendez-vous dans une semaine. Dans la nuit de jeudi à vendredi 21 avril plus précisément, pour un très long showcase. Les surprises s’annoncent nombreuses puisque l’artiste Lil Wayne est convié, mais ce n’est pas tout. Les développeurs nous parlent d’une «grosse surprise». Bien évidemment, difficile de ne pas y voir le lancement d’une bêta ouverte pour tout le monde.

Pour le reste de l’événement, Capcom a prévu de nous parler durant 30 minutes des modes à venir dont World Tour, Battle Hub et Fighting Ground.Pour terminer, on vous rappelons que Street Fighter 6 arrive le 2 juin sur consoles Old Gen, Current Gen et PC.

Assassin’s Creed: Forgotten Temple une suite à Black Flag

Vous ne rêvez pas! Mais attention, on ne parle pas ici d’un jeu vidéo, mais bien d’une œuvre à lire. Et plus précisément d’un webcomic. Vous n’allez donc pas pouvoir poser vos mains sur Assassin’s Creed: Forgotten Temple, mais vous allez tout de même avoir la chance de vous replonger dans cet incroyable univers dès le 24 avril prochain.

Du côté de l’histoire, Assassin’s Creed: Forgotten Temple poursuivra celle du très apprécié, Edward Kenway. Ceci tout juste à la suite des événements d’Assassin’s Creed IV: Black Flag. Cette nouvelle aventure met en scène le corsaire devenu pirate après son intégration complète au sein de la Confrérie des Assassins. Edward Kenway se lance à ce moment dans une quête dangereuse pour trouver des morceaux d’Éden sur les côtes des mers d’Asie du Sud-Est. Là où il devra faire face à de nouveaux et mystérieux adversaires. Les lecteurs feront également la connaissance de Noa, un Américain, d’origine coréenne et descendant d’Edward Kenway. Celui-ci enquête sur le passé de l’Assassin dans le présent tout en recherchant des informations sur sa famille.

Assassin’s Creed: Forgotten Temple sera disponible sur le site WEBTOON. Les six premiers épisodes seront lancés le 24 avril à 16h00. Ensuite, tous les lundis, un nouvel épisode sera ajouté. Notez que trois saisons et (en tout cas) 150 épisodes sont au programme.

