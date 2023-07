Jeux vidéo

Voici tout ce qu'il faut savoir sur le remplaçant de FIFA

Après des mois d’attente, le remplaçant de la longue lignée des jeux FIFA s’est enfin dévoilé. Au travers d’un showcase au rythme effréné, on a eu la chance de découvrir toutes les nouveautés relatives à ce futur opus.

armin hadzikadunic/jvmag

Plus de «Divertissement»

JV Mag.ch , le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Nommé EA Sports FC 24, on est ici face à un jeu qui souhaite donner le meilleur de lui-même, et ce sur toutes les plateformes. En effet, avant de vous parler de chiffres, il est important de vous dire que le jeu arrive sur les consoles Old Gen (PS4, Xbox One), Current Gen (Playstation 5, Series X|S), Nintendo Switch ainsi que sur PC.

La bonne nouvelle ne s’arrête pas là puisque certains modes de jeu seront jouables en crossplay. Pour la toute première fois, vous allez pouvoir vous amuser avec vos amis, peu importe la machine qu’ils ont. Notez que cette fonctionnalité ne sera pas disponible sur la version Switch.

Pour vous faire saliver:

Vidéo: youtube

Des chiffres qui ont leur importance

Oui, c’est une réalité, ce sont de grands chiffres, mais qui vont énormément rassurer la communauté. Maintenant qu’Electronic Arts n’est plus lié à la FIFA, énormément de monde a pensé que la majorité des équipes ne seraient plus sous licence pour ce nouvel opus. Eh bien désormais, vous pouvez être rassurés. En effet, le géant EA annonce que plus de 19 000 athlètes, 700 équipes et 30 championnats sont sous licence.

Pour terminer, sachez que ce EA Sports FC 24 arrive le 29 septembre 2023. Une version Ultimate sera disponible à l’achat qui vous donnera la chance de jouer au jeu sept jours plus tôt.

Electronic Arts utilise à nouveau sa technologie HyperMotion. Celle-ci propose un scan complet des joueurs pendant les matchs via des tenues que ces derniers doivent porter. L’HyperMotion sera uniquement disponible sur Playstation 5, Xbox Series X|S et pour la toute première fois sur PC.

JV Mag.ch , le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

24 gâteaux hérisson affreusement moches 1 / 26 24 gâteaux hérisson affreusement moches