Le roi du jeu vidéo de baston est de retour et on y a joué

Lors de notre visite à la Gamescom 2023, on a eu la chance d’essayer TEKKEN 8. Le prochain jeu de combat signé Bandai Namco arrive le 26 janvier prochain avec une nouvelle formule encore plus explosive et bien sûr plus complète.

Philippe Raimundo/jvmag

Pendant notre prise en main, nous avons eu l’occasion d’expérimenter différents personnages avec lesquels nous sommes familiers. Bien que les mécaniques soient très similaires avec les premiers sept jeux, certaines subtilités dans les combos les différencient légèrement. Cependant, nous n’avons pas observé de changements majeurs.

De nouvelles mécaniques de jeu et des combos inédits

Nous avons été ravis de découvrir que de nouveaux mouvements seront possibles. Ce n’est pas tout, un système de jauge a été ajouté à chaque protagoniste, ce qui n’est plus limité à des personnages spécifiques comme Akuma. Cette jauge permet d’exécuter des coups plus puissants. Durant notre essai, cette nouvelle capacité semble avoir un impact positif sur le gameplay.

En ce qui concerne le système de «combo automatique», nous avons trouvé ce dernier un peu perturbant. En effet, si dans Tekken 7 le menu reste affiché, ici il faut appuyer sur L1 pour ouvrir ce menu qui propose d’utiliser la nouvelle jauge ainsi que le système de combo automatique. Notez qu’après avoir exécuté un combo automatique, ce menu reste ouvert. Dans Tekken 7, il faut maintenir la touche L1 enfoncée, puis appuyer sur l’une des touches d’action pour exécuter un combo, et en relâchant la touche, le menu se cache. Ce qui diffère dans Tekken 8, où il suffit d’appuyer une seule fois sur L1.

Nouvelles animations

Les animations liées aux mouvements sont plus précises et légèrement plus réalistes. Ce qui est très agréable, surtout lorsqu’on parvient à se défendre contre les coups de son adversaire. Un petit signe de victoire qui fait du bien et nous redonne un peu de moral.

Durant notre essai sur la version bêta du jeu (PlayStation 5), nous avons rencontré un bug mineur qui se traduisait par des ralentissements lors de la sélection des personnages. Nous espérons que celui-ci sera corrigé avant la sortie du titre. En dehors de ce petit couac, il n’y a rien d’autre à signaler sur la partie purement technique.

Ça frappe, et fort

Graphiquement, le jeu est véritablement plus explosif. C’est vraiment gratifiant de porter des coups puissants à son adversaire et d’être récompensé par des effets visuels spectaculaires.

Historiquement, Tekken a toujours été agréable à l’œil, mais comme d’habitude, Bandai Namco continue d’améliorer sa saga du ring. Les nouveaux décors, les nouveaux modèles de personnages et surtout les nouvelles animations ajoutent vraiment au plaisir de se battre avec son personnage favori.

32 caractères uniques à jouer

TEKKEN 8 propose un total de 32 personnages jouables, du moins au lancement. Parmi eux, Azucena, une nouvelle combattante, qui a récemment été dévoilée. À l’heure actuelle, 23 personnages sont connus, tandis que les autres demeurent encore secrets.

Sortie en 2024

Tekken 8 est prévu pour sortir le 26 janvier prochain sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5. Lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom, Bandai a annoncé l’ajout du mode Arcade Quest, qui offre aux joueurs la possibilité de se promener dans un monde où se trouvent des bornes d’arcade. Le fonctionnement semble similaire à celui de son concurrent, Street Fighter 6. De quoi permettre aux joueuses et joueurs d’interagir à l’aide d’avatars personnalisés. Il semble que le jeu puisse également comporter une carte, mais il n’est pas certain qu’elle soit explorable.

Image: jvmag

La personnalisation des protagonistes dans ce mode ressemble furieusement à celle des Mii (personnage de fiction) de la Wii. Dans Street Fighter 6, cela pose problème, car il est difficile de créer un personnage qui ressemble à un individu dit normal.

Il est possible de personnaliser son avatar pour le mode Arcade Quest. Image: jvmag

Les bornes d’arcades. Image: jvmag

Ce nouveau Tekken annonce du lourd et après six ans d’attente, nous sommes impatients de découvrir la suite du lore de la famille Kazama. Selon nos informations, ce volet se concentrera sur la rivalité éternelle entre Kazuya Mishima et son fils Jin Kazama.