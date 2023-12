Vidéo: watson

Ces 10 jeux qui sortent en 2024 et qu'on se réjouit de poncer

2023 s'achève. A quoi diable allons-nous jouer l'année prochaine? Voici nos plus grosses attentes.

L'année 2023 n'aura pas été une année toute rose pour le secteur des jeux vidéos, lequel aura connu un record de suppressions d'emplois. Des licenciements par milliers alors que l'activité du secteur se porte pourtant très bien avec un bilan de 187,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Une année qui aura connu du lourd et avec des titres particulièrement attendus comme Zelda: Tears of the Kingdom, Diablo IV, Starfield, Spider-Man 2 ou encore le «jeu de l'année» Baldur's Gate III.

Voici notre liste non exhaustive de 10 «bangers» à venir, en espérant qu'ils ne soient ni repoussés ni décevants, comme cela arrive parfois. Cependant à watson, on aime l'optimisme et on a hâte.

Star Wars Outlaws

PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S · Date inconnue

Vivre sa plus belle vie de bandit dans la Bordure extérieure, c'est pour bientôt. Ubisoft

Ubisoft présente le tout premier jeu Star Wars en monde ouvert. Un jeu qui vous met dans les bottes Kay Vess, une vaurienne recherchant une liberté et les moyens de commencer une nouvelle vie aux côtés de son petit animal Nix et de son compagnon le droïde ND-5.

Le cadre se déroule entre les événements de L'Empire contre-attaque et du Retour du Jedi et ne se limitera pas qu'à une seule planète puisque vous pourrez même voler avec votre propre vaisseau. On espère de tout cœur qu'Ubisoft tirera le meilleur de ses expériences en monde ouvert pour nous offrir le jeu Star Wars de nos rêves.

Final Fantasy VII Rebirth

PlayStation 5 · 29 février 2024

Image: Square Enix

Pour tous ceux qui ont eu l'âge d'avoir une PlayStation première du nom dans les années 90, Final Fantasy VII rime forcément avec le souvenir d'une claque monumental. Un jeu révolutionnaire à l'époque, amenant pour la première fois sur consoles un scénario captivant et un univers sublimés par des séquences en images de synthèse à couper le souffle.

Avec son message anticapitaliste et écologique qui tapait particulièrement juste à l'époque, jouer à Final Fantasy VII aujourd'hui a encore plus de sens à l'heure où la planète se réchauffe. Si la première partie sortie en 2021 avait conquis la plupart des joueurs malgré certaines libertés prises avec l'original, la deuxième devrait mettre tout le monde d'accord.

Death Stranding 2

PlayStation 5 · Date inconnue

Image: Kojima Productions

Death Stranding est le premier jeu indépendant d'Hidéo Kojima, le génie du jeu vidéo à qui l'on doit la saga Metal Gear Solid. Ce jeu sorti en pleine pandémie mettait à l'honneur un livreur dans un sublime monde postapocalyptique reproduisant à la perfection des paysages islandais.

Le joueur a pour mission de connecter les gens entre eux et de construire des ponts, afin d'aider les autres joueurs, sans interagir physiquement avec eux. Le jeu prend légalement la forme d'un simulateur de randonnée où le joueur doit affronter à la fois la topographie du terrain, les éléments, des bandits de grand chemin ainsi que d'étranges spectres apparaissant lors de moments véritablement terrifiants.

Un concept farfelu doté de graphismes incroyables et d'un casting qui l'est tout autant puisqu’on y retrouve les acteurs Lea Seydoux, Norman Reedus et Mads Mikkelsen. Death Stranding 2 devrait donc continuer sur sa lancée, où le jeu vidéo et le cinéma se rapprochent encore un peu plus.

Black Myth: Wukong

PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S · 20 août 2024

Image: Game science

Le studio chinois Game Science prépare depuis plusieurs années ce qui semble être une véritable pépite issue d’une œuvre littéraire culte de la culture du pays.

En effet, Black Myth: Wukong, est basé sur le roman chinois La Pérégrination vers l’Ouest, un classique de l’Empire du Milieu. Vous y incarnez Sun Wukong, aussi appelé Roi Singe, qui devra se frayer un chemin en affrontant diverses créatures venues tout droit du folklore chinois et des ses nombreuses légendes.

Développé sur le nouveau moteur Unreal Engine 5, le jeu s'avère visuellement magnifique et promet des combats épiques. On a surtout hâte de découvrir le folklore chinois, rarement abordé dans le monde du jeu vidéo.

Lost Records: Bloom and Rage

PlayStation5, Xbox Series X/S et PC · Date inconnue

Image: dontnod

Quatre adolescentes, Swann, Nora, Autumn, and Kat passent un agréable été 1995 jusqu’à ce qu’elles vivent de curieux événements en pleine forêt. Après 27 ans séparées les unes des autres, elles vont être de nouveau confrontées aux secrets liés à cette période.

Voilà le pitch de ce jeu résolument narratif par les créateurs du cultissime Life is Strange. Cette aventure surnaturelle avec des ados dans une époque pleine de nostalgie devrait faire vibrer les fans de Stranger Things, surtout lorsque l'on connait le talent du studio Dontnod pour créer des œuvres narratives touchantes, toujours sublimées par une bande originale sensationnelle.



Rise of the Ronin

PlayStation 5 · Mars 2024

Un Assassin's Creed japonisant et des combats exigeants, c'est ce qui vous attend dans Rise of the Ronin. Image: sony Interactive Entertainement

Rise of the Ronin est la prochaine exclusivité majeure de Sony. Ce jeu vidéo d’action en monde ouvert a été développé par Team Ninja, un studio japonais réputé à qui nous devons entre autres Nioh et Nioh 2.

Le jeu propose une aventure en monde ouvert dans le Japon féodal, une époque où l'archipel nippon du milieu du XIXe siècle était en proie aux tumultes. La carte compte se focaliser sur trois villes: Yokohama, Tokyo et Kyoto.

Pas de panique cependant quant à la difficulté, si Rise of the Ronin souhaite plaire aux fans des Souls-like, le jeu compte tout de même tendre la main aux joueurs moins acharnés avec trois modes de difficultés distincts.

Silent Hill 2

PlayStation 5 et PC · Date inconnue

Image: Konami

Souvenez-vous, nous étions en octobre 2022. Venu de nulle part, Konami frappait fort en annonçant à travers une bande-annonce la sortie d'un remake de Silent Hill 2 sur PS5. Le remake d'un des plus grands survival horror de tous les temps. Silent Hill 2, sorti en 2001 sur PlayStation 2 revient sous ses plus beaux apparats puisqu'il est développé sous Unreal Engine 5 par Bloomber Team, le studio derrière la terrifiante franchise Layer of Fears.

On y suivra toujours les pérégrinations de James Sunderland qui, après avoir reçu une lettre de sa défunte femme, se rend à Silent Hill sur ses instructions. Un voyage aux confins de l'horreur, et de la psychologie torturée de son protagoniste qui devrait raviver de nombreux souvenirs auprès des joueurs ayant connu l'original.

Princess Peach : Showtime

Switch · 22 mars 2024

Image: Nintendo

Avec Zelda, la princesse Peach est probablement l'altesse la plus connue de l’histoire des jeux vidéo. Mais société patriarcale oblige, la princesse du Royaume Champignon n'aura le droit qu'à seul jeu à son nom, en 2005, sur console portable. C'est donc seulement en 2024 qu'elle aura le droit à nouveau à son propre jeu vidéo. C'est donc inévitablement une occasion immanquable de célébrer celle qui, pendant très longtemps, n'était qu'une dame en détresse.

Dans ce nouvel opus, Peach sera l'héroïne d'un théâtre un peu particulier puisque chaque pièce de ce spectacle sera l'occasion d'un gameplay différent. Que ce soit Peach l'épéiste, Peach la détective, Peach la pâtissière ou encore Peach maîtresse de kung-fu, le jeu offrira autant de phases d'actions que d'enquêtes ainsi que de nombreux mini-jeux.

Microsoft Flight Simulator 2024

Xbox Series X/S, PC · Date inconnue

Image: Microsoft

La mythique simulation de vol est de retour quatre ans après une édition qui avait été une véritable révolution en matière de jeu «next gen», offrant au joueur des paysages sublimes et du contenu sans cesse renouvelé. Cette édition 2024 s’annonce encore plus dense et complète, tout en étant toujours à la pointe de la technologie.

Le jeu propose toujours une expérience de simulation complexe pour les puristes de l'aviation, tout en offrant des options d'accessibilité pour ceux qui souhaitent juste voyager depuis le salon sans trop se prendre la tête. Le jeu continue de s'appuyer sur le système de modélisation progressive de la Terre à l’aide de données satellites. Le travail titanesque fait par le studio Asobo vous offre le monde, rien que ça.

Prince of Persia: The Lost Crown

PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, PC, Switch · 18 janvier 2024

Ubisoft

Voilà plus d'une décennie que la franchise Prince of Persia dort dans les placards d’Ubisoft. La saga avait pourtant connu un âge d'or dans les années 2000 avec un passage à la 3D et même un film à la clé avec Jake Gyllenhaal dans le rôle-titre.

C'est donc 20 ans après Les Sables du Temps que sort The Lost Crown, un jeu qui retourne aux sources du premier Prince of Persia puisque, comme en 1989, celui-ci est en 2D. Un prince bien badass aux vues des premières images, puisque le jeu annonce des combats épiques et beaucoup d'action, sous la forme d'un Metroidvania. Heureusement, des pouvoirs permettant de contrôler le temps vous permettront de tenir lorsque vous vous perdrez dans les méandres labyrinthiques typiques de ce genre de jeu.

Et tous les autres…

On le sait, cette liste est subjective et on en oublie plein: Dragon's Dogma II, Tekken 8, Hades 2, Hollow Knight: Silksong, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl… N'hésitez pas à partager vos attentes en commentaires. Quant à notre sélection, on a quand même envie de connaitre votre avis.