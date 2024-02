Vous aussi, vous pouvez entendre cette image? Image: pixabay

La Sega Mega Drive Mini 2 vaut-elle son prix? Notre avis

La Sega Mini Drive 2, sortie en 2022, a ravivé tous nos souvenirs de jeunesse. Mais vaut-elle son prix? On a testé et voici ce qu'on en pense.

Simon Dick Suivez-moi

Ceux qui ont grandi avec les consoles Nintendo ou Sega seront peut-être d'accord pour dire que ces deux fabricants légendaires sont fortement liés à de mythiques souvenirs de jeunesse. À une époque où la vie était encore plus simple, ces consoles étaient nos amies les plus fidèles, celles qu'on trouvait dans la plupart des chambres des enfants et des adolescents.

Sentiments et souvenirs positifs

Nous avons joué à des dizaines de jeux vidéo à l'époque. Et si le jeu devenait plus difficile, nous serrions les dents et recommencions jusqu'à ce que l'inscription «Thanks for playing» apparaisse à l'écran. La bataille d'images entre Nintendo et Sega a surtout éclaté dans les années 90 et les deux entreprises ont sorti des classiques les uns après les autres. Même si Sega a perdu de plus en plus de place sur le marché des jeux vidéo, a vu son collègue Nintendo s'éloigner et d'autres concurrents s'assurer une place solide dans le secteur, la société japonaise reste en mémoire.

Les légendaires pochettes pour les jeux Mega-Drive. Image: pixabay

La console 16 bits Mega Drive est apparue sous nos latitudes en 1990 et a ensuite apporté dans nos foyers une série de jeux phares qui se jouent encore merveilleusement bien aujourd'hui et qui n'ont rien perdu de leur charme.

La première version de la légendaire Sega Mega Drive. Image: pixabay

La hype

Il y a quelques années, lorsque l'engouement pour les mini-consoles a pris de l'ampleur, Sega n'a pas hésité à lancer sa propre console. Sortie en 2019 avec 42 jeux préinstallés sous le capot, la Sega Mega Drive Mini nous a fait faire un beau voyage nostalgique. Pour continuer à surfer sur la vague de l'enthousiasme, la suite a été lancée en octobre 2022, avec cette fois 60 jeux. On découvre la Sega Mini Drive 2.

Visuellement, cette version miniature s'inspirait bien sûr de la Mega Drive 2 originale, qui avait été redessinée pour être plus fine et plus compacte. Lors de son lancement, la Sega Mega Drive Mini 2 coûtait environ 100 francs et n'était initialement disponible que sur Amazon. Elle a rapidement trouvé le chemin de quelques revendeurs spécialisés, qui ont déjà gonflé le prix.

L'emballage de la Sega Mega Drive Mini 2. Image: zvg

Les plus rapides et ceux qui avaient la main au porte-monnaie facile ont pu s'offrir le mini-plaisir. Mais ceux qui n'étaient pas encore sûrs d'investir ont vite déchanté, car le matériel a été rapidement épuisé. Et avec, aucune promesse de réapprovisionnement.

Ceux qui, comme moi, ont voulu s'en procurer un exemplaire dans les années qui ont suivi, ont eu besoin de beaucoup de chance et ont dû s'attendre à une nouvelle hausse des prix, qui a fait parler d'elle, surtout sur les différentes plateformes de vente aux enchères. Finalement, j'ai déboursé environ 250 francs. Est-ce que cela en valait la peine?



L'amour du CD ressuscité

Le nombre de 60 jeux attire l'attention de ceux qui possèdent d'autres mini-consoles. En effet, en règle générale, un nombre élevé signifie toujours qu'il y a parmi eux quelques flops cachés qui n'ont été ajoutés que pour gonfler le chiffre. Certes, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre dans la Sega Mega Drive Mini 2, mais il n'y a pas vraiment de catastrophe non plus. Bien sûr, le goût de chacun entre en jeu.

La particularité de cette mini-variante est qu'elle contient de nombreux titres Mega CD, c'est-à-dire une extension physique de la Mega Drive. Les jeux n'étaient plus stockés sur des cartouches ou des modules, mais sur un CD. Les deux jeux de science-fiction «Starblade» ou «Silpheed», par exemple, ont tous deux profité de cette nouvelle possibilité matérielle et peuvent désormais être redécouverts.

Le jeu culte trash «Night Trap», auquel il faut avoir joué au moins une fois dans sa vie, est également présent dans la collection. Ce qui a été proposé ici en matière de mauvais art de représentation et de programmation a définitivement marqué l'histoire du jeu vidéo.

Le «Final Fight CD» permet, par rapport au jeu Super Nintendo, de choisir tous les personnages du classique de l'arcade pour les envoyer se battre dans la rue.

Plus de dix jeux de l'ère du Mega-CD accompagnent la mini-console. Le reste provient de l'époque de la Mega-Drive et présente quelques chefs-d'œuvre intemporels des années 90.

Beaucoup de bonnes suites

Même si «les plus gros calibres» ont déjà été utilisés pour la première mini-console, le successeur n'a pas à rougir en termes de choix. «Golden Axe 2», «Shining Force 2», «Phantasy Star 2» ou «Splatterhouse 2» ne sont que quelques exemples de suites qui se jouent encore bien, voire très bien, aujourd'hui.

Il faut cependant reconnaître que la Mega Drive Mini 2 a de nombreux successeurs en ligne de mire. Ceux-ci profitent principalement de la marque de jeu connue en soi.

En revanche, il existe encore une poignée de jeux qui ne sont sortis ni sur Mega Drive ni sur Mega CD et qui peuvent désormais fêter leur première sur la mini-console. Parmi eux, on trouve par exemple le jeu de tir multicolore «Fantasy Zone», qui vous saisit immédiatement et vous scotche longtemps à l'écran grâce à sa mécanique de jeu simple et à son charmant bourdonnement.

Un plaisir coûteux, mais qui en valait la peine

Si on résume: avec 60 jeux vidéo, il y a vraiment beaucoup à faire. J'ai certes joué à tous les titres, c'est-à-dire que je les ai essayés, mais je n'ai consacré plusieurs heures qu'à des jeux sélectionnés pour lesquels j'ai un lien personnel et qui ont éveillé ma curiosité.

Cependant, il y a bien quelques titres que j'ai découverts pour la première fois sur la mini-console et qui, à ma grande surprise, m'ont complètement fasciné et absorbé. Mais l'éclat de la vraie nostalgie n'était présent que pour certains jeux. La sensation générale d'être propulsé dans un environnement rétro m'a complètement enveloppé pendant des jours.

La Sega Mega Drive Mini 2 m'a montré une fois de plus à quel point des sons isolés et très simples peuvent chatouiller nos souvenirs. Certains effets sonores et morceaux de musique m'ont immédiatement renvoyé à des images agréables de l'époque, et m'ont fait revivre des souvenirs que j'avais oubliés depuis longtemps.

Oui, avec environ 250 francs, c'était un plaisir très coûteux, mais l'investissement en valait largement la peine. Maintenant, je flirte déjà avec le PC Engine Mini, alors que mon porte-monnaie a juste envie de se désintégrer.

