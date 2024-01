Rockstar Games consacre déjà des moyens colossaux à la création de GTA VI. image: dr

Pourquoi GTA est une machine à fric

Comment un jeu vidéo est devenu un blockbuster et une référence pour toute une génération? Plongée dans l'histoire de GTA, pour comprendre les rouages qui l'ont amené à devenir l'un des produits culturels les plus rentables de tous les temps.

Oihab Allal-Chérif / the conversation

Sortie le 5 décembre 2023 et cumulant 150 millions de visualisations en trois semaines, la première bande-annonce du jeu vidéo Grand Theft Auto VI est devenue iconique pour les gamers du monde entier, impatients d'expérimenter ce jeu considéré comme le plus attendu de tous les temps.

Cette bande-annonce est la vidéo la plus regardée de YouTube en 24 heures, avec environ 93 millions de vues, hors vidéos musicales, seuls deux clips du groupe sud-coréen BTS ayant fait mieux.

Ce trailer de GTA VI est aussi le plus liké de YouTube, jeux vidéo, séries et films confondus, ce qui démontre la satisfaction et l'enthousiasme des fans. Ceux-ci sont à l'affût de la moindre information concernant le jeu et de nombreuses rumeurs circulent qu'il est parfois très difficile de vérifier.

Déjà en septembre 2022, quand un hacker de 18 ans a fait fuiter 90 vidéos de GTA VI sur des forums, cela a produit des débats sans fin et des spéculations parfois très farfelues.

Un gameplay élaboré et addictif

L'origine de GTA remonte à 1987 avec la création du studio DMA Design par David Jones, ingénieur informatique et programmeur de 22 ans. Lui et son équipe créeront rapidement plusieurs jeux populaires dont Lemmings. Avec le développeur Mike Dailly, ils se lancent le défi de programmer une ville virtuelle, un monde ouvert parallèle dans lequel s'affrontent policiers et gangsters. Cependant, après plusieurs semaines de tests, les développeurs réalisent que jouer les policiers qui respectent les règles n'est pas très amusant et décident de centrer le jeu sur les gangsters.

En 1995, David Scott Jones présente Race'n Chace aux frères Sam et Dan Houser de BMG Interactive qui voient le potentiel d'un jeu sur des criminels réservé aux adultes et acceptent de lancer le jeu mais sous le nom Grand Theft Auto. Ils recrutent le publiciste Max Clifford pour avertir les médias et les politiques de la prochaine sortie d'un jeu violent et immoral ce qui crée un énorme bad buzz et donne une image sulfureuse à GTA dont la promotion est faite massivement et gratuitement par la presse.

Interdit aux moins de 18 ans, Grand Theft Auto sort le 28 novembre 1997 sur PC, PlayStation, Sega Saturn, Nintendo 64 et Gameboy Color. Grâce au scandale, à son univers et à ses qualités techniques, il dépasse les deux millions d'exemplaires vendus. Les joueurs peuvent incarner un des huit personnages de criminels et accomplir des missions de plus en plus difficiles et lucratives pour la mafia de Liberty City, version fictive de New York. Ils sont ensuite envoyés à San Andreas (San Francisco) et à Vice City (Miami).

Les prochaines versions de GTA seront de plus en plus sophistiquées et violentes, les joueurs étant incités à causer un maximum de destruction et de carnage avec de nouvelles armes et de nouveaux véhicules. Véritable révolution dans le monde du jeu vidéo, GTA III, conçu spécialement pour bénéficier des capacités de la PlayStation 2, marquera le passage de la franchise à la 3D avec une sophistication narrative et un design visuel bien supérieurs. Les libertés sont encore plus importantes dans un monde aux possibilités et aux vies infinies et un jeu qui n'a pas de fin.

La franchise GTA a grandement contribué au développement des mondes ouverts, où les personnages peuvent aller n'importe où au lieu de suivre un chemin imposé, et faire n'importe quoi au lieu d'être limités à certaines actions. Cela incite les joueurs à se défouler en commettant des crimes et des infractions qui ne font pas partie des missions de base, alimentant le débat sur la relation entre violence virtuelle et réelle.

Après plusieurs acquisitions successives, les éditeurs du jeu intègrent le groupe Take-Two Interactive sous le nom de Rockstar Games, division pilotée par les frères Houser. Ils produiront ensemble toutes éditions de GTA à partir de la troisième jusqu'au départ de Dan en 2020. Sam est toujours aujourd'hui le président de Rockstar Games et producteur exécutif de GTA VI. David Jones partira en 2000 fonder plusieurs entreprises successives de gaming: Realtime Worlds, nWay, Reagent Games, et Denki.

Les performances extraordinaires de GTA V

Contrairement à ce que son nom indique, GTA V est le septième volet principal de la série de jeux vidéo Grand Theft Auto, et la quinzième version au total. Au moment de sa sortie en 2013, GTA V est le jeu le plus cher jamais produit, avec un budget de 265 millions de dollars. Le jeu conçu comme un film se déroule à Los Santos, copie virtuelle impressionnante de Los Angeles, dans une ambiance qui mélange toujours hip-hop, réseaux criminels, et parodie de la société américaine.

Malgré ce coût de développement considérable, GTA V est le produit culturel le plus rentable de tous les temps loin devant le deuxième, le film Avatar de James Cameron. Vendu à plus de 190 millions d'exemplaires, il a généré plus de huit milliards de dollars de revenus, dont un milliard dans les trois premiers jours. Au total, 410 millions d'unités de jeux de la série GTA se sont écoulées toutes versions confondues.

Cependant, GTA V n'est pas le jeu vidéo le plus vendu, arrivant deuxième derrière Minecraft et ses 300 millions d'exemplaires. Il faut également préciser que le phénomène mondial Fortnite, sorti en 2017 et qui rassemble 236 millions de joueurs actifs mensuels, a généré 26 milliards de dollars de revenus à fin 2022. Cependant, c'est grâce aux microtransactions d'achats d'objets virtuels issus d'une multitude de franchises, et non grâce à la vente du jeu lui-même qui est gratuit.

Il peut paraître surprenant qu'un jeu vidéo réservé à un public averti et dont l'univers est assez excluant devienne à la fois une véritable référence et un blockbuster. La popularité de GTA V a été amplifiée par l'explosion du streaming, des milliers de viewers se rassemblant sur les chaînes Twitch et YouTube dédiées au jeu. En septembre 2023, les lives ont été visionnés par 152 000 spectateurs simultanés en moyenne. Les modes créatifs de GTA V permettent de personnaliser son avatar, de créer ses propres aventures, de réaliser un film, ou de simuler une vie virtuelle.

GTA V est un jeu à la longévité exceptionnelle qui a été adapté sur trois générations de consoles différentes: les PlayStation 3 et Xbox 360, puis les PlayStation 4 et Xbox One, et la dernière génération des PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Pour ce dernier lancement en 2020, soit sept ans après la sortie du jeu, 20 millions de copies ont été vendues.

Cette dernière mise à jour bénéficie de graphismes hyperréalistes avec des effets d'ombres, de reflets, de transparence et de textures révolutionnaires. GTA V est encore aujourd'hui un des jeux qui rassemble le plus d'utilisateurs mensuels juste derrière Fortnite et Call of Duty.

Des dépenses phénoménales pour GTA VI

GTA VI sera un retour aux sources: le jeu se déroule à Vice City, dans la région de Leonida, ville inspirée de Miami en Floride déjà présente dans la première version. Rockstar Games surfe aussi sur la fascination suscitée par Grand Theft Auto: Vice City sorti en 2003, et Grand Theft Auto: Vice City Stories sorti en 2014.

En plus de conquérir une nouvelle génération de gamers, GTA VI cherche à capitaliser sur la nostalgie des adultes qui ont joué à d'anciennes versions de GTA pendant leur adolescence.

La bande-annonce de GTA VI fait référence à de nombreux faits divers, aux déviances de la société américaine, et à des mèmes de la culture geek comme la femme aux deux marteaux, l'alligator dans la piscine, le twerk sur le toit d'une voiture, l'homme nu poursuivi par un policier, le joker de Floride et l'Oldsmobile jaune devant l'Avalon Hôtel de Miami.

Le nombre considérable de visualisations est sans doute en partie dû aux personnes qui ont cherché à identifier tous les Easter eggs cachés dans la vidéo.

GTA VI semble centré sur un personnage féminin, Lucia, qui sera associée à Jason dans une version moderne de «Bonnie and Clyde». Ce sera donc une première pour GTA d'avoir un personnage féminin jouable, et même une éventuelle romance entre les deux protagonistes en fonction des choix du joueur. La relation prosociale établie avec ces personnages se poursuivra sur les réseaux sociaux, ces personnages paraissant développés pour être également des influenceurs virtuels.

Il faudra attendre au moins un an et l'année 2025 pour jouer à GTA VI, c'est-à-dire 12 ans après le lancement de GTA V. L'éditeur Rockstar Games aurait développé spécialement une nouvelle version de son moteur de jeu, le Rockstar Advanced Game Engine 9 (RAGE 9), qui permettrait d'obtenir un niveau de réalisme jamais vu jusqu'à présent :

une qualité de netteté et de précision des paysages de près comme de loin qui rend le jeu extrêmement immersif ;

une chronologie spécifique avec une alternance de jours et de nuits, de levés et de couchés de soleil;

des effets de lumière saisissants, en particulier la nuit avec les éclairages artificiels;

une véritable météorologie avec pluies, vents, nuages, et éclairs, ainsi que leurs conséquences respectives sur l’environnement;

une physique de l’eau, de la vapeur, de la boue et du sable simulée en temps réel;

une très forte densité d’animaux : chiens, chats, cerfs, flamants roses, dauphins, alligators, tortues de mer…;

une déformation ultra précise et spécifique des véhicules lors des accidents;

une multiplication des personnages-non-joueurs photo-réalistes animés par intelligence artificielle qui interagissent entre eux;

le corps et les vêtements des personnages sont beaucoup plus soignés, en particulier la peau, les cheveux, les yeux, les accessoires et les bijoux.

GTA VI pourrait coûter deux milliards de dollars de développement, soit huit fois plus que GTA V et vingt fois plus que GTA IV. Rockstar Games consacre donc des moyens colossaux à la création de GTA VI qui deviendrait le jeu le plus coûteux devant Red Dead Redemption II qui a nécessité 500 millions de dollars d'investissement et qui a été développé par Rockstar Games. GTA VI pourrait bien rapporter un milliard de dollars en 24 heures et même être rentable dès la première semaine.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original