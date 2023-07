Jeux vidéo

Voici les 4 news geek à ne pas manquer cette semaine

On vous résume ici les dernières actus sur les jeux vidéo.

armin hadzikadunic, Lauren Mommer/jvmag.ch

Cyberpunk 2077

ChatGPT s’invite à la fête

Et c’est encore une fois à la communauté que l’on doit cet incroyable exploit, ou plutôt à une seule et même personne. Un talentueux développeur qui a réussi à mettre en place de quoi intégrer n’importe quelle intelligence artificielle dans le jeu; à commencer par ChatGPT. Du côté des possibilités, voici la promesse de notre moddeur:

Image: jvmag

Dialogue IA-PNJ: utilisez le ChatGPT pour générer des dialogues uniques pour les personnages non joueurs (PNJ). Ceci histoire d’augmenter la diversité et la richesse des interactions dans l’aventure.

utilisez le ChatGPT pour générer des dialogues uniques pour les personnages non joueurs (PNJ). Ceci histoire d’augmenter la diversité et la richesse des interactions dans l’aventure. Génération dynamique de scénarios: utilisez OpenAI pour générer des scénarios uniques. Ou encore des quêtes secondaires basées sur des événements du jeu, voire même, des actions du joueur.

utilisez OpenAI pour générer des scénarios uniques. Ou encore des quêtes secondaires basées sur des événements du jeu, voire même, des actions du joueur. Planification de missions procédurales: générer des missions procédurales basées sur le contexte, les données des PNJ et les préférences des joueurs en utilisant l’IA.

générer des missions procédurales basées sur le contexte, les données des PNJ et les préférences des joueurs en utilisant l’IA. Environnement interactif: utilisez l’IA pour générer des réponses dynamiques de l’environnement, rendant votre exploration de Night City encore plus immersive.

utilisez l’IA pour générer des réponses dynamiques de l’environnement, rendant votre exploration de Night City encore plus immersive. Tactiques ennemies intelligentes: l’IA pourrait contrôler les tactiques ennemies en fonction de la stratégie et des actions du joueur, ce qui rendrait les combats plus difficiles et imprévisibles.

Bref, la seule limite c’est l’intelligence artificielle elle-même. Et si vous n’avez pas peur de vous salir les mains, vous pouvez vous-même tenter d’aller encore plus loin dans l’expérience. Si ce mod vous intéresse, vous trouverez le lien juste ici pour le télécharger. Des explications complètes sont fournies sur la page.

Nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 est disponible sur les consoles Old Gen, Current Gen et PC. Le titre va voir débarquer son premier DLC le 26 septembre prochain. Ce dernier est nommé Phantom Liberty.

Highrise City

Un sérieux City Builder en approche

Annoncé depuis pas mal de temps maintenant, Highrise City nous revient aujourd’hui pour une communication très importante. En Effet, les développeurs sont en train de mettre les bouchées doubles pour assurer une sortie du jeu, sur PC, dans le courant de l’année. Sachez que celui-ci est déjà jouable via un accès anticipé. Ce n’est pas tout, cette très bonne nouvelle s’accompagne d’un trailer très explicite qui annonce les dernières nouveautés sur le jeu.

En ce qui concerne l’expérience, Highrise City est titre de gestion qui met en avant l’automatisation. En plus des classiques sujets comme par exemple la politique ou encore la gestion des ressources. Histoire de faire les choses comme il se doit jusqu’au bout, sachez que le jeu sera totalement ouvert aux mods.

Voici ce qui vous attend:

Plus d’un million d’habitants par ville.

5 classes de population différentes

Plus de 250 bâtiments de base.

50 ressources différentes.

30 000 bâtiments par ville.

5000 voitures et véhicules par scène (et plus de 20 000 par ville simulée).

Plus de 20 000 personnes par scène (et plus de 1 million par ville simulée).

196 km² de terrain de jeu possible par carte.

Niveaux de difficulté réglables pour les débutants et les joueurs avancés.

Améliorez la ville avec des lois et des recherches technologiques.

Le commerce des ressources pour équilibrer votre économie.

Éditeur de bâtiment.

Image: jvmag

Notez que le jeu est uniquement prévu sur PC, pour le moment. Sa date de sortie n’est toujours pas fixée, mais il sera disponible cette année. Vous pouvez déjà sauter sur cette excellente expérience via sa page Steam.

Need for Speed Most Wanted

Un remake sur les rails?

Attention! Avant de partir en ébullition et de sauter de joie dans tous les sens, sachez que l’on parle ici d’une rumeur. En effet, la nouvelle nous provient du compte Twitter d’une des actrices du jeu de base. Selon elle, un remake de Need for Speed Most Wanted est prévu pour cette année. Malheureusement, ladite publication a très vite disparu. Simple erreur? Compte piraté? Vraie information sous NDA? Difficile à dire, quoi qu’il en soit, ces quelques mots ont suffi à retourner internet.

Image: jvmag

Comme d’habitude avec ce genre d’article, nous vous demandons de garder la tête bien froide. Si un Need for Speed MW Remake doit voir le jour, on peut facilement imaginer voir d’autres portages arriver, comme par exemple, un Undergroud 2!

Par les créateurs de la série Need for Speed Underground, NFS MW combine le frisson des courses de rue et de la personnalisation des tuners avec l’intensité des poursuites policières.

Microsoft

Le rachat d’Activision peut enfin être conclu

Image: jvmag

Enfin! Après des mois de batailles judiciaires, le dernier rempart qui s’était dressé entre Microsoft et Activision vient tout juste de sauter. Comme vous le savez, du moins si vous nous suivez, nous avions décidé de ne pas relayer de nouvelles au sujet de ce combat (économique) de titans. Même s’il va très certainement amener quelques changements dans le paysage vidéoludique, toute cette phase faite de mensonges et de fausses informations n’avait rien à faire sur notre site et nos différents réseaux sociaux.

Aujourd’hui nous sortons du silence puisque la FTC, qui s’opposait à ce rachat, vient de perdre sa dernière ligne de défense. En effet, voici les paroles prononcées aujourd’hui par le tribunal fédéral américain:

«La FTC n’a pas démontré qu’elle avait des chances d’obtenir gain de cause en affirmant que l’entreprise issue de la fusion retirerait probablement Call of Duty de la PlayStation de Sony, ou que sa propriété du contenu d’Activision réduirait considérablement la concurrence sur les marchés des abonnements aux jeux vidéo et des jeux en nuage.»

Bien évidemment, la FTC peut faire appel à cette décision. Une nouvelle étape qui risque de couter à nouveau énormément pour finalement le même résultat. Pour terminer, nous vous rappelons que ce rachat est estimé à plus de 70 milliards de dollars. Une petite somme dans ce milieu. Notez que ce rachat comprend Activision, Blizzard ainsi que King (du célèbre jeu Candy Crush).

(Et maintenant on veut des Call of Duty sur les abonnements Microsoft!)

