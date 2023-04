Jeux vidéo

On a testé «Dead Island 2» et c'est un parfait défouloir si vous aimez le gore

Le défouloir à zombies est enfin de retour. Après deux semaines de test, voici notre avis sur cette aventure sanglante.

armin hadzikadunic/jvmag.ch

Plus de «Divertissement»

JV Mag.ch , le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Le développement de Dead Island 2 n’a pas été un long fleuve tranquille. Souvenez-vous, ce défouloir amusant à base de zombies avait été annoncé pour la toute première fois en 2014. Suite à quoi le titre s’est littéralement perdu parmi différents studios, et a été redémarré à plusieurs reprises. Nous voici donc presque 10 longues années après sa première annonce pour un test bien complet. Après deux longues semaines à découper de la chair pas très fraiche d’humains en décomposition, voici notre avis sur cette aventure qui ne réinvente pas la roue, mais qui nous replonge dans la décennie passée, quand les zombies étaient encore à la mode.

La fin du monde design et ouverte sur le monde. jvmag.ch

Sorti en 2011, le tout premier Dead Island avait laissé une marque indélébile dans l’esprit des joueurs. Un monde ouvert simple, qui vous proposait des quêtes plutôt basiques, le tout dans un monde sous forme de gigantesque bac à sable qui faisait opérer la magie. Ce temps est désormais révolu. D’ailleurs, nous ne sommes plus sur une île, mais dans la ville de Los Angeles. Pour avancer dans l’aventure, il faudra désormais compter sur des zones de tailles différentes qui seront entrecoupées de chargements.

Votre aventure va commencer dans les quartiers comme Beverly Hills, pour aller se terminer au bord de l’eau. Si certaines parties proposent un terrain de jeu plutôt grand, la plupart de ces dites zones sont modestes. Un étonnant mélange qui donne, par moment, un aspect couloir au jeu.

Si vous aviez pris l’habitude de traverser l’île du premier jeu en voiture, n’en attendez rien ici. Même chose pour le cycle jour/nuit qui n’est pas du tout géré. Il existe, mais il change en fonction de vos déplacements. Sans être un véritable point noir du jeu, nous avons tout de même la sensation qu’il manque quelque chose à cette aventure pour libérer son plein potentiel.

Image: jvmag.ch

Cette construction de niveaux enferme le joueur et fait perdre un énorme intérêt envers l’exploration. Bien que celle-ci, dans la plupart des cas, se retrouve récompensée, il faut se forcer à le faire.

Quêtes, RPG, craft, même combat

Comme vous vous en doutez, Dead Island 2 ne propose pas le scénario le plus complexe de l’histoire du jeu vidéo. Qu’importe, ce n’est pas ce qu’on lui demande. Que l’on soit clair tout de suite, le jeu est un défouloir complet saupoudré de quelques énigmes, qui ne sont étonnamment pas répétitives, et de missions que l’on va effectuer dans le flux de notre chaos.

Si cette simplicité est appliquée sur la partie narrative, elle l’est malheureusement aussi sur deux autres points clés de notre progression. À commencer par l’aspect RPG du jeu qui est très limité. Notre personnage peut évoluer via des niveaux. En progressant, on débloque des cartes avec des aptitudes à placer. Une approche très classique, voir simpliste ici tant les propositions ne sont pas originales.

Ce même constat se retrouve dans la partie crafting. Si dès le début vous allez facilement pouvoir réparer vos armes – celles-ci ne se cassent pas en 20 coups, c’est appréciable – vous n’allez malheureusement pas pouvoir faire grand-chose de plus via les établis. Vers la fin de l’aventure, vous allez tout de même pouvoir créer de la munition ou des trousses de soins. Pour le reste, les milliers d’objets que vous allez ramasser absolument dans chaque pièce ne vont que servir à améliorer vos armes et les réparer.

Arme à la main

Restons dans le thème des armes, puisque c’est plus au moins ici que se concentre tout le gameplay. Notre personnage possède quelques aptitudes, mais les armes seront vos seuls outils de survie. Vous passerez presque la totalité de l’aventure à combattre avec des armes blanches. Les autres fusils ou encore le pistolet arriveront bien plus tard dans votre petite escapade américaine.

jvmag.ch

En ce qui concerne donc nos instruments de décontamination, votre choix sera riche et varié. De la simple batte de baseball au couperet en passant par des griffes à la sauce Wolverine, Dead Island 2 offre un choix sympathique. Vos outils vont s’user, sans que ce soit un fardeau, et le jeu vous autorise à embarquer avec vous un grand nombre de pièces.

Du côté des améliorations, le titre propose bien évidemment d’équiper vos armes de feu, d’électricité, de poison et de quelques surprises que nous n’allons pas dévoiler ici. Si l’approche est plutôt classique, l’utilisation quant à elle est intéressante.

jvmag.ch

Par exemple, si vous décidez de prendre un bidon d’eau et de déverser de l’eau sur un chemin, il vous suffira de donner un coup avec votre arme électrique dans la flaque pour que tout devienne électrifié. Même chose pour l’essence avec le feu, etc.

C’est brutal et gore

Oui, Dead Island 2 est violent dans ses altercations, et oui, il y a une sensation très bien rendue pour chaque coup donné. Il y a quelques semaines, nous vous avions parlé d’un moteur intégré dans le jeu qui va reproduire une localisation des dégâts très précise en fonction des couches de peau et des organes face à vos armes. Et bien ça fonctionne et c’est plutôt bluffant. Ce n’est pas flagrant, c’est plutôt subtil, mais ça donne un aspect plus réaliste aux combats.

jvmag.ch

Autre point notable, la dispersion du sang. Terminé les tâches qui se ressemblent et les flaques au sol sous les corps. Ici, en fonction de votre arme et d'où vous avez porté un coup, le sang va se propager différemment. En extérieur c’est plutôt sympathique, mais en intérieur le système est bluffant. Les couleurs peuvent gicler contre les murs, ou au plafond, mais surtout de manière réaliste. On reste bien sûr dans l’exagération, qui est d’ailleurs totalement assumée.

Du côté du bestiaire, Dead Island 2 propose une offre tout à fait honnête. Nous n’avons jamais eu d’impression de déjà vu en croisant un zombie, certains d’entre eux possèdent des aptitudes spéciales (bien que pas révolutionnaires). Des combats mis en scène de manière plutôt soignée pour certains, et bien trop classiques pour d’autres.

jvmag.ch

Nous avons tout de même un point sombre à relever, dans certaines zones, ou certaines maisons, nous avons souvent eu des apparitions de monstres en tournant la tête. Une chose qui peut bien évidemment être corrigée avec le temps. Mais nous tenons à vous le préciser.

Orienté coopération

Il est là le vrai cœur du jeu, et vous le sentez dès le début. En effet, dès le lancement, il n’y a pas de création de personnages, mais un choix à faire entre six protagonistes, qui ont des aptitudes différentes. Dans la construction des niveaux, c’est aussi flagrant. Reprenons notre exemple des bidons, c’est très compliqué de verser de l’eau, en se faisant courser par des zombies. À deux, ou à trois, la tâche est légèrement plus aisée. Notez que le nombre de joueurs et donc de trois simultanés sur la partie au maximum.

jvmag.ch

Cet aspect multijoueur coopératif se ressent à chaque lancement puisque vous avez tout le choix de vous lancer seul ou en multijoueur. À chaque établi se trouvent des coffres afin de pouvoir partager du matériel. Dead Island 2 est construit et pensé pour être joué à plusieurs. Et cela se ressent encore plus sur la progression qui fait le yoyo de la difficulté. Parfois simple, trop simple, parfois impossible au point de se dire, mais «je ne peux pas y arriver seul».

Reste que de la coopération sur cartes fermées, sans une horde de zombies, nous laisse un arrière-goût un peu amer. Non que le jeu soit mauvais, mais parce qu’on aurait souhaité une formule différente.

Information importante: Dead Island 2 n’est pas cross-plateforme. Il propose uniquement de la coopération en cross-gen. Les joueurs Xbox restent entre eux, même constat pour les joueurs Playstation et les PCistes.

Décollement de la rétine

C’est vrai, plus les années passent, et plus les jeux sont beaux, et ce Dead Island 2 à quelques moments très impressionnants. De notre côté, nous avons testé le jeu sur PC. Une version plutôt stable. En extérieur, le jeu est plutôt joli, sans prétendre à une révolution visuelle. En intérieur, la donne est différente. Tout est simplement bluffant. D’ailleurs, le jeu exploite la bibliothèque de matériaux et textures Quixel, et cela se ressent. À un tel point que certains environnements sont photoréalistes.

jvmag.ch

Notez que toutes les images de ce test proviennent de notre aventure.

Petit passage obligé du côté du son. Rien à redire ici, le studio est allé à l’essentiel. Pas de musique épique, juste des balles, des coups et des hurlements.

jvmag.ch

Désaccords

Après quasiment 10 ans d’attente, Dead Island 2 nous a enfin ouvert ses portes. Notre aventure a été amusante, et nous avons passé plus de 18 heures à nous défouler sans avoir à penser de manière trop sérieuse, et c’est exactement ce qu’on souhaitait de sa part.

Malheureusement, le studio n’a pas fait le bon choix de proposer des espaces fermés. Bien évidemment, les mondes ouverts sont légion et autour de ceux-ci se dressent énormément de critiques. Malgré tout, le gameplay et le fun de Dead Island 2 ont tout pour coller parfaitement à une construction plus ouverte, un peu comme un Far Cry.

Ce nouvel opus que plus personne n’attendait est un bon en arrière, à une époque où les zombies étaient partout, et c’est toujours amusant de retomber dans cet univers. Si vous cherchez un jeu où la réflexion n’est pas nécessaire, où c’est plus sympa à plusieurs, alors Dead Island 2 sera le défouloir parfait.

[Note générale : 7/10]

Les +:

Un bon défouloir

Amusant à plusieurs

Techniquement très propre

Etonnamment pas répétitif

Les -:

Scénario pas original

Un peu léger sur le craft et l’aspect RPG

À la limite du couloir

Trop pensé pour la coopération

Contexte du test: Clé offerte par Plaion DE, joué sur PC, disponible aussi sur consoles Old Gen et Current Gen.

JV Mag.ch , le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

jvmag.ch

jvmag.ch

Nos derniers tests de jeux vidéo:

Il imite le jeu vidéo «GTA» dans la vraie vie à la perfection