Les PC adaptés en consoles portables voient débarquer un nouveau venu doté d'un immense écran, de manettes amovibles et d'une puissance à ne plus savoir qu'en faire: le Lenovo Legion Go.

Armin Hadzikadunic

Ayaneo, Steam Deck, ou encore ROG Ally, le marché des PC transportables, ou plutôt qui ressemblent à une console portable, est en train de prendre une ampleur inattendue.

Dans cette course effrénée pour savoir qui aura la meilleure idée ou le matériel le plus performant, un dernier constructeur vient tout juste de faire son entrée. Une marque qui se démarque une fois de plus, avec une approche plus poussée, plus complète et plus visionnaire. Lenovo est donc désormais dans la partie avec son Legion Go.

Après plusieurs semaines en compagnie de ce Lenovo Legion Go, il est temps pour moi de vous donner mon ressenti sur ce produit. Notez que les tests et les comparatifs des deux autres concurrents du segment sont déjà disponibles sur notre site.

Une machine «conséquente»

À contrario de ses deux concurrents principaux, à savoir la ROG Ally et le Steam Deck, le Lenovo Legion Go est bien plus imposant. Un choix assumé par le constructeur puisqu’ici l’écran (bien plus grand) propose une résolution plus intéressante. En effet, ici vous allez pouvoir profiter des 8.8″ via une résolution de 2560×1600 (réglable), notez que le taux de rafraichissement plafonne à 144Hz! Un petit luxe qui fait énormément de bien aux yeux.

Mais si Lenovo a pensé plus grand, ce n’est pas simplement pour un confort visuel. Avec le Lenovo Legion Go, vous allez pouvoir détacher à tout moment les deux contrôleurs, comme sur une Nintendo Switch, et poser l’appareil sur une table. Croyez-moi, un écran de cette taille vous donnera bien du plaisir pour jouer posé dans votre canapé, ou simplement pour regarder une série ou un film dans votre lit. Oui, le Lenovo Legion Go renferme des petits détails de praticité qui viennent vous épauler dans toutes les situations, et c’est un excellent point.

Image: jvmag

Malheureusement, si l’appareil gagne énormément en praticité, il perd en ergonomie. C’est lourd, c’est épais, et après deux à trois heures de jeux consécutives, j’ai eu le besoin de faire une pause pour soulager mes mains. Je tiens tout de même à faire un comparatif qui a du sens, le Lenovo Legion Go reste bien plus agréable en main que l’ASUS ROG Ally, mais il ne vient pas détrôner le Steam Deck qui frôle la perfection sur ce sujet.

Windows 11 et la surcouche Lenovo

C’est un point que j’avais déjà relevé lors de mon test sur la ROG Ally et que je vais remettre ici en avant. Windows 11 est véritablement très pratique sur ces PC « très portables », mais l’expérience n’est pas encore aboutie. Heureusement, Lenovo a pensé à mettre une toute petite surface tactile à l’avant droit du contrôleur afin de vous laisser l’utiliser pour le curseur de la souris, c’est un petit pas en avant, mais l’expérience globale est un peu brouillonne par moment. Dites-vous que vous allez devoir utiliser un système d’exploitation pensé pour un écran normal, sur un petit moniteur. Pire encore, il faudra taper sur un clavier flottant. Tout comme je l’ai mentionné auparavant, pour votre première utilisation et la nécessité de vous connecter à plusieurs applications, prenez le temps de le faire à l’aide d’une vraie souris et d’un vrai clavier.

image: jvmag

Malgré tout, le Lenovo Legion Go renferme une surcouche qui fait office de hub. Depuis cette application, vous allez pouvoir rapidement lancer des jeux installés sur différentes plateformes, trouver des jeux en Cloud, ou encore effectuer les réglages pour les touches «macro» qui se trouvent sur les contrôleurs. Malheureusement, depuis ces différents menus, les boutons vont très vite vous rediriger sur l’interface Windows, et vous allez donc recommencer avec des méthodes approximatives.

image: jvmag

image: jvmag

Au-delà de ces défauts, Windows 11 reste la proposition la plus intéressante en termes d’utilisation. Vous n’avez ici aucune limite sur les plateformes disponibles, vous pouvez même rédiger un mail sur Outlook si cela vous chante, voire profiter de l’émulation d’anciennes consoles. Ici vous êtes entièrement libre.

Performances impressionnantes

Le Lenovo Legion Go est équipé d’une puce Z1 extrême, la même que l’on retrouve sous le capot de la ROG Ally. Les machines se partagent ici une plateforme ultra performante. De Crysis Remastered à EA Sports WRC en passant par Palworld, ici rien ne peut mettre à genoux l’appareil. C’est tout simplement impressionnant. Couplez cette performance à la praticité de pouvoir instantanément jouer sur un grand écran via une docking, ou simplement sur une table avec les manettes détachées, et vous avez là l’appareil ultime.

Crysis Remastered Sur Un Lenovo Legion Go Vidéo: youtube

En ce qui concerne les réglages, ici Lenovo propose différentes configurations via sa surcouche. Vous pouvez basculer dans des modes performances à consommation réduite en un instant, et vous allez même pouvoir personnaliser les capacités selon vos envies et surtout vos besoins. Bien évidemment, la résolution et le taux de rafraichissement sont aussi réglables à la volée.

L’audio, l’autonomie et la souris cachée

Après les réjouissances, il est temps de vous parler de deux sujets où le Lenovo Legion Go ne brille pas. Tout d’abord, la partie sonore qui est n’est pas à la hauteur. Attention, celle-ci reste confortable et acceptable, mais pour une immersion plus agréable, je vous conseille vivement l’utilisation d’un casque ou simplement des écouteurs.

En suite, un point non négligeable, l’autonomie. Poussé au maximum, tant sur les performances que sur l’affichage, vous n’allez pas pouvoir tenir plus d’une heure. Bien évidemment, c’est assez pour un trajet en bus ou en train après une journée de travail, mais bien trop peu pour une utilisation extérieure en vacances par exemple. Si c’est votre but, c’est tout à fait possible, mais il vous faudra sélectionner des jeux moins gourmands, et surtout réduire la performance de la machine, mettre votre écran en 60Hz dans sa résolution la plus basse. Avec ce mode «économie», comptez presque trois heures. C’est déjà beaucoup mieux. Ici il n’y pas de miracle, le matériel est performant, Windows 11 est de la partie, les jeux très lourds consomment, votre batterie est logiquement mise à rude épreuve, mais c’est un point à prendre en compte.

Après ces point «négatifs», je tenais à vous partager le dernier détail vraiment bien pensé et «utile» de ce Lenovo Legion Go. Son espèce de souris cachée qui est logée dans le contrôleur de droite. En effet, une fois ce dernier détaché, vous pouvez le glisser dans un socle externe aimanté, et ensuite il vous suffit d’activer le laser via un bouton, et automatiquement la console passe en mode «souris».

À partir de là, vous avez de quoi utiliser de manière totalement fluide et presque naturelle le curseur. Pour les FPS, cet accessoire demande un temps d’adaptation, mais pour naviguer sur Windows, ou simplement jouer à un jeu de stratégie, comme ici Age of Empires 2, ce sera un jeu d’enfant. Bravo Lenovo pour cette petite trouvaille.

Age Of Empires 2 Sur Un Lenovo Legion Go Vidéo: youtube

Le Lenovo Legion Go au quotidien comme unique machine?

Vous êtes nombreuses et nombreux à nous avoir posé la question, est-il possible d’utiliser le Lenovo Legion Go comme seule et unique machine? La réponse est oui.

Image: jvmag

Les performances du produit sont là, et il n’y aucun doute là-dessus. Comme vous l’avez lu et vu au fil du test, rien n’arrête le Legion Go. Notez tout de même que pour les jeux gourmands, la résolution FullHD est conseillée pour garder un minium de fluidité. À partir de là, vous n’avez plus aucune limite. Dans le bus, à la maison, connecté à votre télévision ou sur un moniteur, voire au travail (voir photo) sur votre pause de midi afin de profiter de plusieurs écrans. De Word à Counter-Strike en passant par Netflix jusqu’à Forza Horizon, vous avez ici le produit le plus pratique et efficace du marché. Il peut sans autre être votre seul et unique PC privé.

La meilleure des trois machines

Je n’ai pas peur de le dire, après avoir passé des dizaines d’heures avec le Steam Deck, tout autant avec la ROG Ally, le Lenovo Legion Go est le choix parfait. Celui-ci vous donnera les plus grandes possibilités, des performances à la praticité, ici le fabricant a mis les petits plats dans les grands et offre un produit qui mélange le meilleur de tous les mondes, et le saupoudre à sa sauce.

Image: jvmag

Si vous cherchez une nouvelle façon de jouer, de quoi occuper vos pauses de midi, vos trajets, et même remplacer un PC vieillissant à la maison, je ne peux que vous conseiller le Lenovo Legion Go. Vendu au prix de 695.- CHF sur le site officiel, vous ne serez pas déçu du voyage, et encore moins du prix vis à vis des performances et des possibilités.

[Note générale: 9/10]

• Les performances

• La praticité

• Les manettes détachables et la souris cachée

• Le grand écran et sa résolution

• Prix

• Windows 11 et ses possibilités infinies… • une navigation parfois imprécise

• Qualité sonore en retrait face au reste

• L’autonomie



image: jvmag