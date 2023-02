Vidéo: watson

Voici ce qu'il vous faut savoir avant de commencer «Hogwarts Legacy»

Il est enfin là, le jeu rêvé pour tous ceux qui n'ont jamais reçu leur lettre. Avant que vous ne vous mettiez à arpenter les couloirs de Poudlard, on fait juste le point sur trois détails important que vous devez savoir avant d'y jouer tout le week-end.

Sainath Bovay / jeremie crausaz

Pour ceux qui ne font pas partie des petits chanceux qui ont lâché dix balles de plus pour bénéficier de l'accès anticipé trois jours avant, votre rentrée scolaire est enfin arrivée ce 10 février 2023. Mais avant de prendre la Poudre de Cheminette qui vous emmènera dans le monde virtuel d'Harry Potter, voici trois infos essentielles que vous devez absolument connaître sur le jeu d'aventure en monde ouvert d’Avalanche Software et Warner Bros.

N'espérez pas croiser Dumbledore

Contrairement aux livres et films se déroulant dans le monde des sorciers, Hogwarts Legacy ne reprend ni les aventures d’Harry Potter, ni celles de Norbert Dragonneau. En effet, l’histoire d’Hogwarts Legacy se déroule un siècle avant que «Celui qui a survécu» ne débarque à Poudlard. Point de têtes connues donc (sauf si Nick Quasi-sans-tête a de l'importance pour vous). Vous serez transporté dans les années 1800 pour vivre une aventure unique avec tout le charme dandy que cette époque a à offrir et découvrir ainsi une nouvelle facette du «Wizarding World». Si vous voulez en savoir plus, on a même un dossier complet sur le jeu:

J.K. Rowling n'a pas été impliquée dans le projet

L’autrice est en effet accusée de transphobie depuis 2020, après avoir tweeté une série de remarques jugées transphobes. Malgré le fait que le studio Warner Bros. a assuré que J.K. Rowling n'a pas été impliquée dans le développement du jeu, elle touchera tout de même des royalties sur le titre. C'est pourquoi depuis plusieurs jours des internautes multiplient les appels au boycott pour le jeu dans le but de ne pas verser un centime à l'autrice. À vous de voir si vous «séparez l'œuvre de l'artiste», mais sachez néanmoins que les développeurs ont rendu le jeu le plus inclusif possible et y ont même intégré un personnage transgenre.

Vous ne risquez pas de vous prendre un Cognard

Si vous souhaitiez devenir le meilleur attrapeur de Quidditch, il va falloir malheureusement abandonner vos rêves et vous consacrer à vos études. Bien que Hogwarts Legacy soit l’adaptation ultime et probablement un bon prétendant au titre de jeu de l'année tant il est encensé par la critique, le jeu ne comporte à aucun moment la possibilité de jouer à ce noble sport. Néanmoins, l'absence du Quidditch dans le jeu est incluse dans la trame narrative et l'explication vous sera fournie par le directeur de Poudlard lui-même. On peut imaginer que développer une bonne adaptation de Quidditch, avec la même qualité que le reste du jeu, aurait demandé plus de temps et des ressources bien plus importantes. Vous pouvez tout de même vous balader en balais sans vous prendre de Cognard, et ça, c'est déjà pas mal.



Voilà, vous êtes maintenant prêt à jouer Hogwarts Legacy si vous êtes les heureux possesseurs d'un PC, d'une PS5 ou d'une Xbox Series. Pour les autres supports, il va falloir être un peu patient. En effet, Warner Bros. a préféré faire une sortie en décalé afin de fournir la meilleure expérience possible sur chaque plateforme et éviter la déconvenue d'un autre jeu vidéo très attendu: CyberPunk 2077 qui, à sa sortie, était injouable sur les anciennes générations. C’est pourquoi il faudra attendre le 4 avril 2023 pour pouvoir y jouer sur PS4 et Xbox One et le 25 juillet 2023 pour le découvrir sur Nintendo Switch.