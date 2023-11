Image: watson

Jeux vidéo

Sortez vos manettes, voici l'actu gaming de la semaine

Cette semaine dans l'actu jeu vidéo, on va vous parler d'Assassin Creed en VR, du collector de Baldur's Gate 3, de Poudlard qui tient dans la poche, d'un remake assez foufou de Resident Evil premier du nom et des Games Awards.

Assassin’s Creed VR Nexus, c'est dispo!

Aujourd’hui est un grand jour pour la réalité virtuelle! En effet, au-delà d'Horizon Call of the Mountain, l'exclusivité Sony qui lançait le PlayStation VR2, cela faisait plusieurs années qu’aucun gros acteur n’a osé proposer une véritable nouvelle aventure en totale immersion. Après plusieurs années d’attente, et un gros travail effectué du côté du développeur, Assassin’s Creed VR Nexus est sortie ce vendredi 17 novembre. Une très bonne nouvelle pour les possesseurs des casques VR de Meta qui vont pouvoir s'occuper une grande partie de leur weekend.

Assassin’s Creed VR Nexus propose plus de vingt heures d’aventure à travers différentes époques déjà vues dans la licence.

Tout premier jeu de la franchise entièrement à la première personne, les joueurs pourront choisir comment atteindre leurs objectifs en explorant la carte et en utilisant leurs mains pour bloquer, parer, contre-attaquer et combattre leurs ennemis. Nexus VR est un jeu Assassin’s Creed à part entière qui comprend tout le gameplay iconique de la franchise, notamment le parkour, les combats, le furtif et le fulgurant saut de la foi, dans une toute nouvelle histoire. Le jeu est disponible uniquement en réalité virtuelle et exclusivement pour les casques Meta Quest. La disponibilité sur PlayStation VR2 et PC reste inconnue pour le moment.

Baldur’s Gate 3 présente son édition physique

Disponible depuis quelques mois en téléchargement sur PC et Playstation 5, l’incroyable Baldur’s Gate 3, que l’on espère voir remporter le prix du jeu de l'année, annonce une version physique de son jeu! On parle ici d’une édition «Deluxe» remplie de petites choses diablement intéressantes. Un très joli pack qui fait honneur au jeu avec un prix tout à fait honorable. En effet, Larian Studio souhaite facturer cette petite pépite à 80$, soit environ 70 francs seulement.

Cette «Deluxe Edition» arrive en début d’année prochaine sur PC, Playstation 5 et Xbox Series X|S.

Voici ce que cette dernière contient :

Le jeu en version boite

La bande-son originale du jeu

Une carte du jeu de 600×180mm

32 autocollants

2 patchs thermocollants

Un coffret collector pour y ranger le jeu

Tout le contenu à télécharger de l’édition Digital Deluxe

Nous vous invitons vivement à foncer sur Baldur’s Gate 3, là, maintenant, tout de suite !

Hogwarts Legacy se lance en vidéo sur Nintendo Switch

Après un report conséquent et une date bien lointaine après sa sortie initiale, Hogwarts Legacy débarque en ce mois de novembre très pluvieux sur Nintendo Switch. Histoire de fêter la très bonne nouvelle, le géant rouge du gaming et Warner Bros. nous lâchent un trailer de sortie. L’occasion de faire monter la sauce, sans vraiment trop dévoiler des images du titre.

Malgré une machine qui prend de l’âge et une technique de plus en plus à la traine, il faut tout de même avouer que cette version tourne de manière fluide. Attention, il faut bien prendre en compte que le jeu perd énormément en qualité visuelle et des chargements (plutôt longs) sont dispersés partout dans et autour de Poudlard.

Pour revenir sur le succès du jeu: Jeux vidéo Hogwarts Legacy est en train de pulvériser des records

Resident Evil sous Unreal Engine 5, c’est fou

Si vous pensiez que Resident Evil premier du nom était mort et enterré, détrompez-vous ! En effet, la toute petite équipe du studio Team Arklay’s vient de lever le voile sur les premières images de gameplay de son futur petit bébé.

Vidéo: watson

On parle ici d’un vrai projet, qui n’est pas pour autant officiel pour Capcom. Nommé Biohazard RE1, il s'agit d’un remake du premier titre sous Unreal Engine 5! Si tout est plus joli, et que la plupart des modèles sont retravaillés, les caméras qui font le charme de l’aventure n’ont pas été touchées.

Cerise sur le gâteau, les dialogues non plus. Pour le moment, nous ne savons pas si ce projet va un jour aboutir mais l’envie de le voir et de le prendre en main est clairement présente. C’est un véritable remake qui fait véritablement du sens pour nous, et qui ne remet pas en question le jeu de base. Une très belle relecture et un hommage tout aussi grand.

Voici les jeux de l'année pour les Game Awards

Nous y sommes ! Après une année plus que chargée en terme de sorties vidéoludiques, la cérémonie des Game Awards s’apprête à faire son grand retour. Le comité a levé le voile sur les différentes catégories ainsi que les nominés pour chacune des branches mentionnées. voici les six jeux qui participent pour devenir le «GOTY 2023»

Alan Wake II

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4 Remake

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Vous pouvez vous aussi voter! Il y a en effet un vote du public, qui est bien sûr un vote honorifique et ne vient pas officiellement se placer à la hauteur de celui du jury. Cependant, il donne souvent une bonne indication de ce que les joueuses et les joueurs ont apprécié. Si vous aussi vous voulez participer, ça se passe ici.

