«Call of Duty»: une nouvelle sortie en 2023?

Pas d'annonce officielle, mais celle d'un journaliste connu dans le secteur des jeux vidéo: Tom Henderson.

Armin Hadzikadunic/JVMag.ch

JV Mag.ch , le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Tom Henderson, journaliste spécialisé en jeux vidéo et fanatique des jeux FPS, a fait mouche. Notre bonhomme nous parle aujourd’hui de la saga Call of Duty qui semble finalement se diriger vers une nouvelle sortie pour 2023. Souvenez-vous, depuis le début l’histoire du rachat d’Activision par Microsoft, la saga annonçait un changement majeur dans sa manière de fonctionner. Plus les mois passaient, plus le jeu semblait vouloir sortir toutes les deux années, avec un gros DLC entre les sorties.

Aujourd’hui, on apprend donc que tout ceci est sur le point d’être chamboulé. Tom Henderson nous annonce que finalement un nouvel opus est en route avec de manière classique, une bêta et à nouveau un accès anticipé à la campagne.

Bien évidemment, nous sommes encore loin d’une annonce officielle. Gardez la tête bien froide en attendant de véritables nouvelles au sujet du futur opus de la saga Call of Duty.

