Voici les employés (à la sauce Magnum) de la Bâloise dans GTA 5. Image: Baloise

Jeux vidéo

Une grande assurance suisse va aider les gangsters

La Baloise s'est glissé dans le célèbre jeu vidéo GTA 5 pour «dépoussiérer» le monde des assurances. Un coup de pub qui s'arrêtera en mars et qui offrira peut-être une belle opportunité à un chanceux.

La Suisse est un pays de passionnés de jeux vidéo. Parmi les jeux les plus populaires, il y a Grand Theft Auto 5, ou GTA 5 pour les intimes. Et désormais, il est possible de souscrire une assurance vie auprès du prestataire de services bancaires et d'assurance Bâloise ou retirer de l'argent à l'un de ses bancomat virtuels. Pour cela, il vous suffit de vous connecter sur le serveur de SwissHub.

«Vols de voitures, cambriolages, dégradations de biens: aucune ville ne recèle autant de dangers que Los Santos. Mais ce théâtre de l'anarchie va désormais être rendu plus sûr» La Bâloise

Voici à quoi ressemble l'extérieur du siège de l'entreprise. Image: Baloise

La Bâloise souhaiterait prouver ses compétences dans ce qui est probablement la ville la plus dangereuse du monde. Pour souscrire une assurance, les joueurs pourront se rendre au siège de l'entreprise basé à Los Santos.

Une assurance pour sortir plus vite de prison

Celle-ci a été équipée d'un hall, d'un bureau et d'un parking souterrain, mais aussi d'une piscine et d'un héliport sur le toit.

Un héliport fait bien entendu partie de la filiale. Image: baloise

Daniel Zangger, Head of Branding à la Bâloise, parle d'un petit coup de pub sur un ton humoristique:

«Nous souhaitons nous présenter de manière humoristique et surprenante, tout en rendant le thème plutôt poussiéreux des assurances accessible à notre jeune public de manière ludique.»

De plus, toutes les banques et tous les bancomat portent désormais le logo de la Bâloise.

La Bâloise virtuelle propose à ses clients des assurances véhicules pour des voitures, des motos, des vélos, des bateaux ainsi que des avions, grâce à la souscription desquelles le service de remorquage est moins cher. Les personnes qui prennent une assurance-vie ou une assurance décès ne perdent pas tous leurs biens en cas de décès virtuel, mais peuvent les récupérer dans une succursale de la Bâloise. L'assurance protection juridique veille en outre à ce qu'un éventuel séjour en prison soit raccourci d'un quart.

Un poste de rêve?

La succursale de Los Santos sera gérée par un agent général et une agente générale. Les avatars virtuels seront présents du mercredi au samedi de 18h à 22h pendant la phase de lancement d'un mois.

Le lobby de la Bâloise dans GTA. Image: baloise

En fonction de la manière dont cette période initiale se déroulera, il est en outre envisageable que l'opération se prolonge au-delà du mois de mars. Et c'est là que cela devient intéressant: le poste de directeur de la filiale de Los Santos sera confié soit à un bot, soit à un humain. Celui-ci serait rémunéré avec un véritable salaire en francs suisses. (anb)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci