On a testé la démo finale de «TEKKEN 8»

Nous avons eu l’opportunité exclusive de tester en avant-première une version finale de TEKKEN 8. Nous en sommes revenus des étoiles plein les yeux, et l’assurance d’un excellent jeu.

Philippe Raimundo/jv mag

Nous vous dévoilons en exclusivité le premier chapitre de TEKKEN 8. Les emblématiques Mishima sont de retour, portant toujours cette rancœur ancestrale de leur histoire familiale. Cette fois-ci, l’attention se concentre sur Jin Kazama et Kazuya Mishima. Nous vous dévoilons en exclusivité le premier chapitre de cette saga captivante.

Le mode histoire

TEKKEN 8 fait son grand retour en explorant la saga continue des Mishima. Ce nouvel opus promet un mode «histoire» riche en rebondissements qui apporte une perspective jamais vue dans l’univers de TEKKEN. Le scénario se décline en plusieurs chapitres, qui offrent également le fameux tournoi du King of the Iron Fist avec ses 32 participants emblématiques.

Image: jvmag

Dans un article dédié, nous plongeons dans le premier chapitre de cette nouvelle histoire, qui son gameplay complet. Vous pouvez le découvrir ici, dès maintenant.

Arcade Quest – Votre propre histoire

Bandai Namco, créateur du jeu, souhaite offrir une expérience immersive avec une histoire plus élaborée à TEKKEN, via l’Arcade Quest. Cette nouvelle narration vise à faciliter l’intégration des nouvelles joueuses et des nouveaux joueurs dans l’univers du jeu. Cette histoire inédite sert de porte d’entrée à TEKKEN. Elle vous permet d’incarner un personnage chibi qui évolue au sein d’une salle d’arcade. Guidé par Max, vous allez apprendre les bases du jeu et maîtriserez vos premiers combos. Vous serez ensuite plongé dans des combats contre des PNJs. Avec comme but ultime, devenir le meilleur.

Image: jvmag

Votre aventure débutera dans une salle d’arcade classique, le Gong. Celle-ci va se poursuivre dans des environnements plus modernes par la suite. Bandai Namco a souhaité recréer cet esprit des salles d’arcade japonaises qui regorgeaient autrefois de jeux de combat, afin de vous offrir cette sensation immersive de vous battre contre d’autres joueurs, que ce soit sur PC ou console.

Cette aventure offre une réelle opportunité d’améliorer vos compétences de jeu. Le but est simple, apprendre et maitriser avant de vous lancer dans la grande aventure, voire même foncer affronter d’autres vrais joueurs.

Dans cette quête, vous avez la liberté d’échanger avec d’autres joueurs disponibles aux bornes d’arcade et d’engager des combats contre ces derniers. Ces rencontres vous permettent également de récupérer des trésors, des objets utilisables pour personnaliser votre personnage ou pour l’interface utilisateur.

À la clôture de ce chapitre dans la salle d’arcade, vous affronterez tous les joueurs présents lors d’un tournoi. Votre objectif: remporter la victoire en mettant en pratique les enseignements de Max. Ce qui vous permettra de progresser vers la salle d’arcade suivante! Explorer les différentes salles d’arcade disponibles et enchainer les combats vous servira pour améliorer grandement un ou plusieurs personnages et vous perfectionner votre technique de jeu. Ce concept rappelle évidemment celui de Street Fighter 6, mais avec davantage de détails et de pertinence.

Super Ghost Battle – Votre propre IA de combat

TEKKEN 8 présente une gamme d’options fascinantes, dont l’une se distingue par son intelligence artificielle. En effet, cette IA apprend votre style de jeu à mesure que vous progressez dans le jeu. Elle vous permet de vous mesurer à votre propre clone virtuel, créant ainsi un défi unique. À mesure que vous entraînez cette intelligence artificielle, elle devient plus redoutable, mais exclusivement contre vous.

Cette fonctionnalité favorise l’évolution et l’amélioration de votre style de combat. L’IA reproduit votre façon de jouer et identifie vos faiblesses. Elle propose une expérience à la fois frustrante et gratifiante. C’est un outil précieux, surtout pour les joueurs de haut niveau. Elle permet de découvrir les subtilités dissimulées dans votre jeu. Le côté psychologique est de la partie, ce qui vous pousse à anticiper les mouvements de l’adversaire. Pour faire simple, vous allez vous battre contre vous-même.

Bien que cette IA soit encore en phase de développement, elle semble bien conçue. Affronter une version améliorée de soi-même à quelque chose de grisant.Le jeu exploite également cette technologie pour dynamiser les combats en rendant l’ordinateur aussi imprévisible qu’un être humain.

Le mode d’entrainement e t le replay

TEKKEN 8 redéfinit également le mode d’entraînement, même s’il était déjà très complet dans TEKKEN 7. Cette nouvelle version apporte des options supplémentaires.

La fonctionnalité clé ajoutée est la possibilité de reprendre l’action à partir d’un moment précis. Vous pouvez désormais placer un checkpoint au cœur d’une action, ce qui vous permet de la rejouer à l’infini depuis ce moment. Cette fonctionnalité s’avère extrêmement pratique pour s’exercer aux combos, réputés pour leur longueur dans la série TEKKEN.

Par exemple, si vous réussissiez un combo complexe, mais que vous bloquiez en milieu d’enchainement. Vous pouvez établir un checkpoint et répéter jusqu’à le maîtriser parfaitement.

Ce n’est pas tout. La fonction replay renferme aussi quelques surprises. Désormais, vous avez la possibilité de reprendre un replay à n’importe quel moment spécifique et de rejouer une partie précise de ce replay. Par exemple, si une attaque spécifique vous a fait perdre un match, vous pouvez relancer le replay et revoir ce moment précis pour mieux comprendre ce qu’il s’est passé.

Une IA simule alors votre adversaire, ce qui vous permet de corriger le match, et de reprendre depuis le replay. Ces améliorations offrent un confort considérable à l’expérience. Ce qui facilite la progression et l’apprentissage dans TEKKEN 8.

Tekken Ball

Reconnu pour ses mini-jeux, Bandai Namco a lancé TEKKEN BALL, une expérience ludique à part entière. Le concept est simple: imaginez vous jouer au volley-ball, mais au lieu de simplement taper un ballon, vous lancez la balle en utilisant des techniques de combat. L’objectif est simple. Non seulement il faut marquer des points, mais aussi infliger des dégâts à votre adversaire en lui envoyant la balle avec toute la force possible. De notre côté, on imagine déjà une communauté qui se focalise uniquement dans ce mode «histoire» devenir imbattable.

Pour mieux appréhender ce concept, rien de tel qu’un extrait vidéo de ce jeu, amusant, mais surtout absurde:

On A Testé Tekken 8 👇 Source: JVmagch Vidéo: youtube

32 personnages jouables

Avec une sélection de 32 combattants, vous êtes sûr de trouver le vôtre parmi la liste complète des personnages.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, Heihachi Mishima n’est plus présent. Ce dernier a trouvé la mort dans TEKKEN 7. Si vous cherchez un nouveau favori pour le remplacer, on vous conseille vivement de vous pencher sur Reina, la dernière combattante à avoir rejoint l’arène. Bien qu’elle partage des similitudes de gameplay avec Heihachi Mishima, «elle présente une nette amélioration au niveau de son apparence.»

Conclusion

Après une demi-journée en compagnie de TEKKEN 8, nous n’avons certainement pas tout vu, mais nous avons surtout senti le potentiel d’un jeu sans limite. Un titre qui va parler aux plus expérimentés du genre, tout en prenant par la main les nouveaux arrivants et en les aidant grâce aux nouvelles technologies. L’histoire est bien sûr un point important, mais malgré nos quatre chapitres parcourus, nous n’avons pas été emportés par la narration, mais il faut souligner qu’elle existe.

Pour le reste, TEKKEN 8 sera sans aucun doute un des meilleurs jeux de combats pour les années à venir. Les sensations sont excellentes, les mouvements impressionnants, et la difficulté parfaitement dosée. Le développement est maitrisé dans son entièreté, si vous aimez TEKKEN vous allez être comblés. Pour les plus réticents au genre, il y a même de quoi vous épauler dans vos combats. Nous vous donnons rendez-vous durant le mois de janvier pour notre test complet.

Pour rappel, TEKKEN 8 sera disponible le 26 janvier 2024 sur PS5, Xbox Series S/X et PC. Une démo sera disponible sur Playstation 5 dès le 14 décembre 2023 à 9h00. Les autres supports, à savoir Xbox Series X|S et PC pourront profiter de l’essai dès le 21 décembre, même heure.

