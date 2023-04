Unrecord est un jeu de tir tactique dans lequel les joueurs peuvent s’attendre à une expérience immersive et narrative. Le jeu propose des dialogues complexes, des mécanismes de jeu innovants, des dilemmes moraux difficiles et un système de tir unique. Ce n’est pas tout. Le scénario d’«Unrecord» peut être comparé à un roman policier ou à un thriller. En effet, le joueur devra enquêter sur plusieurs affaires criminelles et affronter des personnages tous différents. L’intrigue et la présentation du jeu seront au cœur de l’expérience de jeu, et les joueurs peuvent s’attendre à toute une série de séquences ainsi qu’à de nombreux rebondissements.