Sony présente sa nouvelle Playstation: les critiques fusent

On sait depuis longtemps que Sony veut lancer une console portable, qui devrait s'appeler Playstation Portal. Mais pourquoi les critiques se font-elles déjà entendre?

Bien que de nombreux gamers apprécient les avantages des consoles fixes - de bonnes performances et des graphismes sur grand écran - les consoles portables ont toujours été populaires.

Les classiques des consoles portables sont celles de Nintendo - de la Gameboy à la Switch en passant par la DS. En revanche, Sony et l'emblématique Playstation sont plutôt connus comme des consoles fixes. Mais si vous êtes un joueur de longue date, vous vous souvenez probablement de la Playstation Portable (PSP), qui a existé de 2005 à 2024.

Un nouveau nom

Aujourd'hui, Sony lance une nouvelle console portable. En marge du salon Games 2023 à Cologne, l'entreprise a enfin dévoilé son nom: Playstation Portal. La console devrait sortir avant la fin de l'année, Sony n'a pas indiqué de date précise. La Playstation Portal devrait coûter 220 euros.

Mais l'appareil est déjà vivement critiqué: en effet, contrairement à la Nintendo Switch par exemple, la Playstation Portal ne peut pas être utilisée comme console autonome - il faut déjà une Playstation 5 pour ça. Selon Sony, il s'agit d'un «lecteur à distance» (remote player).

Voici comment ça fonctionne: on joue sur la console proprement dite - c'est-à-dire la Playstation 5 - et les jeux sont transférés par Wifi sur la Playstation Portal. Sony explique que l'appareil sert lorsque la télévision est utilisée par une autre personne ou que l'on veut jouer dans une autre pièce.

Une connexion Wifi requise

Contrairement à la Switch qui est nomade, la Portal requiert une connexion Wifi en permanence. Le streaming via le cloud de Playstation Plus Premium n'est pas non plus possible.

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui doutent de l'utilité de la Playstation Portal. Sur la plateforme X (anciennement Twitter), ils comparent d'ailleurs la console à la Nintendo Switch - qui s'en sort nettement mieux.

Une Nintendo Switch Light coûte environ 220 euros, soit le même prix que la Playstation Portal. Mais pour celle-ci, il faut d'abord avoir la Playstation 5, qui coûte à elle seule 549,99 euros (ou 449,99 euros en version numérique).

En plus du Playstation Portal, Sony sort deux autres produits: les écouteurs sans fil «Pulse Elite», successeurs du casque «Pulse», arrivent avec un meilleur son et une réduction du bruit basée sur l'IA. Ils devraient coûter environ 150 euros. Il existe également des écouteurs intra-auriculaires «Pulse Explore Wireless», qui devraient coûter environ 220 euros.

(Traduit de l'allemand par Anne Castella)

