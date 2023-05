Le jeu vidéo GTA 6 pourrait sortir dans une année. (Affiche fan-made d'illustration, l'affiche officielle n'a pas encore été dévoilée) Rockstar Games

On en sait plus sur GTA 6

Enfin, on a quelque chose de concret à se mettre sous la dent.

Armin Hadzikadunic/jvmag.ch

Chaque année, à la même période, les bruits de couloirs et les rumeurs s’activent autour des résultats financiers de Take-Two (maison mère de Rockstar). Si on a pris l’habitude de ne rien découvrir de plus au fil des dernières années, ce jeudi 18 mai, le groupe a communiqué au sujet de Grand Theft Auto 6.

Dans un premier temps, nous avons eu la confirmation que le développement du jeu avance très bien. Mais ce n’est pas ce qui nous intéresse ici pour ce GTA 6. En effet, au milieu d’une panoplie de chiffres qui vantent les revenus impressionnants des différentes licences de Rockstar, nous avons eu le droit à une information qui s’annonce cruciale:

«Take-Two s’attend à générer huit milliards durant la période fiscale de 2025. Celle-ci débute en avril 2024 et se termine en mars 2025. Une année très attendue par la société.»

Comme vous le savez, les jeux de la licence Grand Theft Auto ont l’habitude de sortir en automne. De plus, même si le groupe parle ici de plusieurs lancements, il est difficile de s’imaginer une autre licence générée autant d’argent que GTA. Difficile donc de ne pas faire le lien avec le jeu le plus attendu de tous les temps et si nos calculs sont justes, il faudra encore patienter une petite année. Allez, on serre les fesses.

