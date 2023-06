Comme après chaque conférence importante, voici notre résumé complet du Xbox Games Showcase 2023. dr

Jeux vidéo

On a suivi le Xbox Games Showcase 2023 et voici ce qu'il faut savoir

Le géant vert du gaming nous a offert son événement annuel. Comme après chaque conférence importante, voici notre résumé complet.

armin hadzikadunic/jvmag

Plus de «Divertissement»

JV Mag.ch , le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Star Wars Outlaws – Series X|S, Playstation 5, PC – 2024

On commence très fort avec le tout nouveau projet Star Wars actuellement en développement chez Ubisoft via Massive. Un titre en monde ouvert qui se déroule entre les événements de L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Dans celui-ci, vous allez devoir explorer des planètes variées, célèbres et inconnues. Risquez le tout pour le tout en incarnant Kay Vess, une vaurienne en pleine ascension recherchant liberté et moyens de commencer une nouvelle vie aux côtés de son compagnon, Nix. L’attente sera longue pour ce jeu qui s’annonce impressionnant.

Fable – Series X|S, PC – non annoncé

Les développeurs de Playground Games nous dévoilent une toute nouvelle fois le prochain Fable. Une séquence impressionnante qui, selon Xbox, semble totalement issue du jeu. Pour rappel, on parle ici d’un reboot de la série avec une vision à long terme pour le studio. Malheureusement, hormis cette séquence, nous n’avons aucune précision sur le jeu, ni d’ailleurs sur sa date de sortie.

Starfield, Series X|S, PC – 6 septembre 2023

Après l’Xbox Games Showcase, Bethesda nous a offert un véritable festin pour son futur titre Starfield. Durant presque une heure, les développeurs ont montré la richesse quasiment infinie de ce titre qui fait la part belle à l’espace et qui est un véritable hommage à toutes les œuvres qui gravitent autour de la conquête spatiale.

PAYDAY 3 – Series X|S, Playstation 5, PC – 21 septembre 2023

Annoncé depuis quelque temps maintenant, le retour de la célèbre saga de braquages est désormais toute proche. En effet, les développeurs ont profité du Xbox Games Showcase pour nous dévoiler une longue séquence de gameplay, ainsi qu’une date de sortie toute proche. La coopération entre voleurs n’a jamais été aussi croustillante.

Avowed – Series X|S, PC – 2024

Annoncé il y a quelques années, le FPS/RPG signé Obsidian nommé Avowed est resté dans l’ombre jusqu’à aujourd’hui. Celui-ci revient par la grande porte avec une impressionnante phase de gameplay, malgré un downgrade graphique notable. Le jeu est prévu pour arriver l’année prochaine avec son lot d’action qui fait honneur à la magie et au combat à l’épée.

Like a Dragon: Infinite Wealth – Old Gen, Current Gen, PC – 2024

Tout nu sur une plage, c’est ainsi que se révèle l’incroyable et déjà bien drôle Like a Dragon: Infinite Wealth. Notez qu’ici nous sommes en compagnie d’un titre qui se place dans la saga, mais qui n’est pas Yakuza 8. Malheureusement, hormis cette scène amusante, rien n’a encore été dévoilé. Les développeurs seront très certainement plus bavards durant le RGG Summit prévu pour le 16 juin.

Senua’s Saga: Hellblade II – Series X|S, PC – 2024

Oui, Senua’s Saga: Hellblade II sera un grand jeu, et ce court extrait de gameplay dévoilé au Xbox Games Showcase nous le prouve une nouvelle fois. Mettez votre casque, et profitez de cette vidéo qui va très certainement réussir à vous faire frissonner. L’immersion dans cette folie qui semble emporter notre protagoniste est tout bonnement excellente. Nous avons hâte d’en découvrir plus, de poser nos mains dessus afin de nous laisser emporter dans cet univers. Bravo Ninja Theory!

Microsoft Flight Simulator 2024 – Series X|S, PC – 2024

Notre très tendre aimé Flight Simulator va avoir le droit à une grosse mise à jour l’année prochaine. Le titre souhaite se refaire une beauté. À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas si ce sera un tout nouveau jeu à acheter ou une mise à jour gratuite. Quoi qu’il en soit, cette future édition apportera un énorme lot de nouveautés que nous avons hâte de découvrir. En effet, vous allez désormais pouvoir prendre le rôle de secouriste, pompier ou encore agriculteur.

Forza Motorsport – Series X|S, PC – 10 octobre

On l'a vu et revu, mais cette fois-ci, on sait qu’il arrive très vite. Forza Motorpsort vient rejoindre la très longue liste de jeux déjà prévus pour le mois d’octobre. Dans la foulée, les développeurs en profitent pour nous parler un peu de leur jeu, et on y découvre même les stands.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Playstation 5, Series X|S, PC – 26 septembre 2023

Il s’annonce simplement épique. Le premier DLC à destination de Cyberpunk 2077 se date enfin et nous dévoile un trailer qui nous plonge dans son scénario. Dans cette toute nouvelle phase, vous allez avoir la chance de découvrir un tout nouvel endroit de la ville, à travers une mission d’infiltration qui se déroule entre V et Silverhand. Reste maintenant à savoir comment cet arc sera intégré au jeu.

Cities: Skylines 2 – Series X|S, Playstation 5, PC – 24 octobre

C’est certainement le jeu que l’on attend le plus de la rentrée, le titre qui nous fera passer des heures et des heures à construire notre petite (grande) ville et ce soir on a le droit à une date. Le tout sur un fond de vidéo qui nous montre de quoi sera capable le jeu, via de somptueuses images. On a hâte!

Clockwork Revolution – Series X|S, PC – non annoncé

Un RPG à la sauce Steampunk, dans lequel vous allez pouvoir jouer avec le temps, le tout dans un univers qui ressemble diablement au dernier Bioshock, oui c’est clairement alléchant. C’est en tout cas la formule presque parfaite que semble avoir trouvée inXile, les développeurs de Clockwork Revolution afin de nous séduire.

Jusant – Series X|S, Playstation 5, PC – Automne 2023

Si la hauteur ne vous fait pas peur, alors accrochez-vous bien, parce que Jusant est un véritable exercice d’équilibre. Un titre où tout le gameplay est basé sur l’escalade avec un brin d’action et beaucoup de puzzle-game. La direction artistique est parfaitement dosée et colorée afin de donner encore plus de verticalité à l’aventure. Un titre qui cache bien des mystères sur ses falaises abruptes.

33 Immortals – Series X|S, PC – 2024

Après l’excellent Jotun, ou plus récemment Spiritfarer, le studio Thunder Lotus Game nous dévoile 33 Immortals. Un Rogue-Lite qui est capable d’encaisser 33 joueurs en simultané. Nul besoin de vous faire un schéma, nous sommes ici face à un gros défouloir dans lequel il va falloir travailler en équipe et survivre à des vagues d’ennemis toujours plus importantes.

Metaphor: ReFantazio – Series X|S, Playstation 5, PC – 2024

Le groupe Atlus met le paquet ce soir et nous dévoile en plus des Persona un tout nouveau titre nommé Metaphor: ReFantazio. Un action-RPG tactique fortement inspiré des autres créations des développeurs. Néanmoins, ici l’univers change, et hormis les actions, ou encore le HUD, ce jeu est bien une toute nouvelle aventure propre à lui.

Persona 3 Reload – Old Gen, Current Gen, PC – Début 2024

C’était la rumeur de la semaine et celle-ci s'est concrétisée. En effet, durant l’Xbox Games Showcase 2023, nous avons eu la chance de découvrir Persona 3 dans sa version Reload. Une remise au goût du jour taillée pour les consoles de nouvelle génération, et bien évidemment un retour sur PC.

Persona 5 Tactica – Old Gen, Current Gen, PC, Switch – 17 novembre 2023

La saga Persona va avoir le droit à une toute nouvelle entrée dès la fin de cette année avec un épisode nommé Tactica. En véritable spin-off du cinquième volet, on retrouve ici les Voleurs Fantômes du cinquième opus dans un monde peu familier.

PC et Xbox Game Pass

Pour la grande majorité des annonces, notez que les offres PC et Xbox Game Pass vont encaisser ces jeux dès leurs sorties.

Les autres showcases, c'est par ici 🤓👇

JV Mag.ch , le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

23 photos qui prouvent que les chats sont liquides

1 / 25 23 photos qui prouvent que les chats sont liquides source: sadanduseless

3 choses à savoir avant de jouer à Hogwarts Legacy