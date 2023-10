L'actu' gaming de la semaine avec deux énormes sorties

Sonic, Mario et Spider-Man sont à l'honneur cette semaine. Image: Activision

Mario, Spider-man, mais pas que… Voici l'actu' gaming de la semaine

Cette semaine dans l'actu' du gaming: Mario et Spiderman-Man qui débarquent enfin, un jeu qui fait peur et des nouvelles de Harry Potter.

Armin hadzikadunic/jvmag

C'est la fin de la semaine et nous savons à quoi vous allez jouer ce week-end. En effet, deux des jeux les plus attendus de l'année sortent ce vendredi 20 octobre: Mario et Spiderman-Man.

Dans l’ombre de ces mastodontes qui font de l'ombre à la concurrence, deux sorties valent également quelques lignes. Notamment Don't Scream, qui nous plonge avec délice dans la période d'Halloween et qui devrait vous donnez envie d'avoir peur.

Enfin, pour les fans de Harry Potter, la version Switch montre enfin le bout de son nez.

C'est partiiiii!

Les sorties de la semaine

Marvel Spider-Man 2

Disponible sur Playstation 5

Le blockbuster de la PS5 est de retour, avec un New York encore plus grand et plus vivant. Les deux Spider-Man Peter Parker et Miles Morales doivent se dépasser, avec et sans leur masque, alors qu’ils tentent de sauver à la fois la ville, eux-mêmes et ceux qui leur sont chers du monstrueux Venom, le terrifiant symbiote extra-terrestre.

Pour en savoir plus sur Marvel Spider-Man 2: Jeux vidéo Vous allez de nouveau pouvoir incarner Spiderman et ça va être énorme

Super Mario Bros. Wonder

Disponible sur Nintendo Switch

La formule Mario est de retour comme on l'aime depuis ses débuts. Dans cet épisode, un dénommé prince Florian a invité Mario et ses amis à lui rendre visite, mais un intrus au visage familier débarque sans prévenir! Pendant que son armée joue les trouble‑fêtes, Bowser s’empare d’une fleur prodige et fusionne avec le château du prince Florian, se transformant en forteresse volante!

Pour en savoir plus sur Super Mario Bros. Wonder: Jeux vidéo Le nouveau Super Mario Bros. est merveilleux

Sonic Superstars

Disponible sur toutes les plateformes

Un épisode de Sonic qui sort en même temps que Mario, on se croirait de retour dans les 90's. Le jeu met également à l'honneur une formule classique remise au goût du jour. Vous pourrez, avec Sonic, Tails, Knuckles et Amy, explorer les Northstar Islands dans cette nouvelle aventure qui rend hommage à l'âge d'or de Sega. Parcourez des environnements magnifiques, en solo ou avec 3 autres joueurs, pour déjouer les plans du Dr. Eggman, de Fang et d’un mystérieux nouvel ennemi!

Hot Wheels Unleashed 2

Disponible sur toutes les plateformes

Les voitures les plus cools du monde sont de retour! Plus de 130 véhicules aux mécaniques uniques et de nouveaux types d’automobiles! Construisez vos circuits dans de nouveaux environnements et avec différents modes pour vous amuser en ligne et hors ligne dans un jeu de course au bon goût d'enfance.

Don’t Scream, criez et vous recommencez le jeu!

Alors que nous entrons comme il se doit dans la période d’Halloween, de plus en plus de titres se montrent à la lueur du jour. Des petites comme des grosses productions avec pour thème, l’horreur.

Parmi la panoplie de produits que l’on découvre, voici Don’t Scream, dont la sortie est attendue le 27 octobre. Un jeu qui se définit lui même comme un «Jump Scare Simulator» avec une fonctionnalité plutôt originale, mais loin d’être amusante. En effet, le titre utilise votre microphone. Si celui-ci vous entend crier, vous allez immédiatement devoir recommencer toute la séquence. Bien évidemment, tout est aléatoire. De quoi augmenter votre niveau de panique au fur et à mesure que l’aventure se déroule.

Hogwarts Legacy, la version Nintendo Switch s’illustre

Repoussée déjà à deux reprises, la version Nintendo Switch de Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard sort pour la toute première fois de sa tanière. Loin d’une annonce officielle, ces images proviennent tout simplement de la page eShop du produit. Comme vous pouvez l’imaginer, le rendu est loin d’être flatteur, et cela risque d’empirer une fois les objets en mouvement. Mais nous ne sommes pas ici pour juger, et le fait de pouvoir explorer Poudlard depuis sa poche reste séduisant malgré les capacités limitées de la portable de Nintendo.

Pour rappel, Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard est un RPG d’action-aventure en monde ouvert. Celui-ci se déroule dans l’univers des livres Harry Potter. Dans cette excellente épopée, vous allez découvrir le Poudlard des années 1800 et la beautés des paysages écossais entourant le château.

Hogwarts Legacy est attendu pour le 14 novembre sur Nintendo Switch.