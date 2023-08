Jeux vidéo

Voici les 9 bandes-annonces qui nous ont fait vibrer

La Gamescom a signé son grand retour mardi soir. Ce rendez-vous est désormais immanquable pour toute la communauté gaming. La soirée d'ouverture s'est faite avec sa fournée de bandes-annonces.

Armin Hadzikadunic / jvmag.ch

Plus de «Divertissement»

Hier soir la cérémonie d’ouverture de la Gamescom, le salon du jeu vidéo européen et un acteur majeur de l'industrie vidéoludique était marquée par son fameux showcase nommé Opening NIght Live. Une véritable avalanche d’annonces avec quelques projets totalement inédits sont à découvrir. Comme d’habitude, après chaque événement majeur, voici notre résumé complet. Notez que celui-ci ne contient pas tout ce qui a été montré, car il y a beaucoup, mais par ce que l’on estime le plus important à découvrir.

JV Mag.ch , le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Little Nightmares III

<strong>PS4, Playstation 5, Xbox One, Series X|S, PC, Switch

Personne ne l’attendait, et pourtant il est là, en ouverture de l’Opening Night Live! L’incontournable saga Little Nightmares annonce la suite de ses aventures avec un troisième épisode placé encore et toujours sous le signe de la peur. Une expérience qui s’annonce aussi prenante que morbide. Pour le moment, nous n’avons pas plus de détails sur le contenu de cette nouvelle expérience. Nous pouvons tout de même vous confirmer que le jeu arrive en 2024.

Starfield

Xbox Series X|S et PC

À quelques semaines de la sortie du plus gros jeu Xbox de cette année, le titre se dévoile un peu plus via un trailer en live action somptueux. L'équipe de communication a visiblement dépenser sans compter et bien que tout a été dit sur le jeu, il fallait que nous vous partagions cette bande-annonce épique.

Starfield sera disponible le 6 septembre prochain sur Xbox Series X|S et PC ainsi que directement dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass. Rappelons qu’un accès anticipé sera également disponible dès le 1ᵉʳ septembre si vous précommandez l’édition Premium ou l’édition Collector Constellation du jeu.

Killing Floor 3

Playstation 5, Series X|S, PC

Nous le savions depuis quelques semaines, et nous pouvons enfin vous l’annoncer officiellement. Killing Floor 3 est sur les rails ! Un nouveau shooter qui fait honneur à la saga avec une approche toujours aussi jouissive du genre FPS. Le tout emmuré dans une forteresse de coopération; un défouloir à l’ancienne comme on les aime. Nous vous donnerons plus de détails à son sujet cette semaine puisque nous allons enfin pouvoir poser nos mains dessus. Pour rappel, le premier volet est sorti en 2009 !

Crimson Desert

Playstation 5, Series X|S, PC

C’est certainement le projet le plus attendu par les amateurs de RPG, Crimson Desert est enfin revenu sur le devant de la scène hier soir ! Pour rappel, nous sommes ici sur un gigantesque projet développé par le studio en charge de Black Desert Online, un MMO qui reste encore aujourd’hui un monument du genre. Pour cette nouvelle production, le studio Pearl Abyss semble vouloir proposer une gigantesque monde ouvert qui respire la liberté et l’aventure unique. Avec un cadre engageant et des personnages réalistes, Crimson Desert décrit l’histoire de mercenaires qui combattent pour leur survie dans le vaste continent de Pywel... Cerise sur le gâteau, le jeu nous promet qu’il sera possible de câliner des chats !

TEKKEN 8

Playstation 5, Xbox Series X|S, PC

Le futur TEKKEN nous confirme sa sortie pour 2024 à l’occasion de cette Gamescom. 32 combattants sont prévus pour se lancer dans l’arène. Nous n’allons pas plus nous attarder sur ce titre qui fait l’actualité presque une fois par semaine. Nous tenons tout de même à saluer la sortie du jeu pour le 26 avril 2024 qui ne va pas venir empiéter sur Street Fighter 6 ou encore Mortal Kombat 1 qui sort dans quelques semaines.

Assassin’s Creed Mirage

Playstation 5, Xbox Series X|S, PC

Histoire de nous rappeler son arrivée en force prévue pour le 5 octobre, Assassin’s Creed Mirage a encore une fois fait le show hier soir. Un tout nouveau trailer bien rythmé pour une aventure qui renoue avec ses débuts, le tout en langue arabe s'il vous plait. En effet, le retour au source se fait par une aventure d’une quinzaine d’heures au coeur de la ville de Bagdad, la discrétion est votre meilleur atout et le parkour votre seul moyen de locomotion. Rien de nouveau à l’horizon, mais c’est toujours un plaisir de voir en image ce futur volet de la saga qui fera une fois de plus le bonheur des passionnés d'histoire.

Alan Wake 2

Playstation 5, Xbox Series X|S et PC.

Étant l’une des sorties les plus attendues de l’année, Alan Wake 2 ne pouvait pas manquer le rendez-vous de la Gamescom. Ce nouveau trailer qui rend hommage à son héritage cinémat permet de mieux découvrir le gameplay de ce deuxième opus tant attendu. L’atmosphère et le ton du jeu sont très sombres, à la hauteur de ce que l’on attend de la licence d’horreur du studio Remedy qui devrait ravir les fans du genre et les joueurs qui attendent le retour d'Alan Wake depuis 14 ans. Rendez-vous le 17 octobre pour une bonne dose de frissons.

The First Descendant

Playstation 5, Xbox Series X|S, PC

Développé par le géant du jeu en ligne Nexon, voici le tout premier trailer de The First Descendant. Un nouveau shooter multijoueur qui se déroule uniquement en ligne et qui respire bon, lui aussi, le défouloir. Un jeu où vous allez avec vos amis tirer sur des sacs à PV durant de longues heures avec une direction artistique plutôt impressionnante qui risque de rendre chaque affrontement épique. Comme l’annonce la vidéo, on parle ici d’un mix entre Starcraft et Destiny.Ce n’est pas tout, ce shooter TPS bien dynamique annonce une bêta ouverte qui commence le 22 septembre 2023.

Call of Duty:

Modern Warfare 3

Playstation 4, Playstation 5, Xbox 360, Xbox Series X|S, PC

Annoncé depuis quelques jours maintenant, Call of Duty: Modern Warfare 3 nous dévoile son scénario via un très long trailer de presque dix longues minutes. Rien de nouveau sous le soleil, hormis la découverte d’une ambiance toujours aussi explosive.

Activision en profite néanmoins pour nous annoncer que la bêta ouverte du multijoueur sera lancée le 6 octobre prochain. Il ne reste donc plus que quelques semaines avant de goûter à ce nouvel opus qui fera honneur à Modern Warfare 2 avec 16 cartes issues de ce dernier au lancement du troisième volet le 10 novembre.

Ni bon, ni mauvais, cet Opening Night Live est un rendez-vous manqué qui manque d'un petit supplément d'inédits. Malgré tout, nous avons eu le droit à quelques jolies surprises. Place maintenant au reste du salons et des découvertes que nous ne manqueront pas d'échanger avec vous.

JV Mag.ch , le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.