Cette saga cultissime revient en jeu vidéo

Placé sous la houlette de Microsoft, Le Xbox Developer Direct est l’événement gaming de ce début d’année et celui-ci n'a pas manqué de révélations.

Pour la première fois de l’année, Microsoft, par le biais de sa conférence Xbox Developer Direct, a mis en lumière ses prochains jeux à venir. Si le contenu de l'événement était pour la plupart drapé de mystère, les annonces ont été à la hauteur de nos espérances. Voici ce qu’il fallait retenir.

Indiana Jones et le Cercle Ancien

C’était le jeu le plus attendu de l'événement Developer_Direct, et quel final ! Le studio MachineGames nous a régalé avec les toutes premières images du jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien. Un véritable titre d’action qui baigne totalement dans l’univers de la célèbre saga. À un tel point que celui-ci se place en 1937 entre les films Les Aventuriers de l’arche perdue et La Dernière Croisade.

«Des couloirs du Vatican aux déserts arides de l’Égypte en passant par les temples engloutis de la jungle de Sukhothaï et les pics glacés de l’Himalaya»

Bref, la promesse d’un voyage autour de la terre riche en paysages divers et variés. Je suis content, Indiana Jones et le Cercle Ancien est un FPS (First Person Shooter, quand on est dans le personnage) qui sort des sentiers battus où les TPS Third Person Shooter (quand on voit le personnage à l'écran) sont beaucoup trop ancrés.

Notez que le jeu prendra une caméra externe dans certains moments précis, comme pour du franchissement par exemple. L’humour sera au rendez-vous, et les énigmes seront omniprésentes, mais sachez que ces dernières ne seront pas «obligatoires» pour avancer dans l’aventure.

Dernière information, Todd Howard à qui l'on doit The Elder Scroll, Fallout ou encore Starfield supervise ce projet qui semble lui tenir à cœur (si si, pour de vrai). Indiana Jones et le Cercle Ancien arrive en 2024 à une date inconnue sur Xbox Series X|S et bien sûr PC.

Hellblade 2: le jeu arrive dans quelques semaines !

Non ceci n’est pas une blague, ni une rumeur. Dévoilé il y a bientôt quatre ans Senua’s Saga : Hellblade 2 annonce enfin sa sortie et c’est pour bientôt. Le futur hit signé Ninja Theory arrive le 21 mai 2024 sur les consoles Xbox Series X|S et sur PC.

C’est beau, l’Unreal Engine 5 fait des miracles, c’est intense, c’est brutal, c’est déstabilisant, et parfois somptueux. Hellblade 2 arrive et il sera un jeu à faire une fois dans votre vie. Un titre qui va vous pousser dans vos retranchements puisque notre héroïne, Senua, semble encore plus impactée par la folie que dans le premier jeu.

Le titre semble maitrisé de bout en bout. De la motion capture, au son, à l’immersion retranscrite, jusque dans les détails de la maladie, les développeurs ne laissent rien de côté. Le projet est qualitatif. Notez que la traversée de l’aventure va être aussi longue que le premier volet. À savoir ; sept à neuf heures.

Top Spin 2K25, le reboot de la saga est officiel

Non vous ne rêvez pas. Après véritablement des années d’attente, la très célèbre saga Top Spin qui a marqué des générations entières est sur le point de revenir.

On parle ici d’un reboot complet et je croise personnellement les doigts pour avoir un jeu digne de ce nom. Et non un énième jeu à service qui ne mise que sur les microtransactions et le multijoueur. Réjouissez-vous donc, TopSpin 2K25 arrive à grande frappe de raquette.

Du côté des informations concrètes, il n’y a malheureusement pas grand chose à se mettre sous la dent. 2K nous offre tout de même des premières images excitantes, mais ne se mouille pas plus pour le moment. L’heure du revers n’a pas encore sonné.

« TopSpin 2K25 est le prochain jeu de sport incontournable de 2K qui plonge pleinement les fans dans le monde du tennis »

Pour rappel, le dernier opus en date reste Top Spin 4, qui a vu le jour en mars 2011. Plus de 10 ans plus tard, on peut enfin rêver d’une version parfaite à base de 4K sur les consoles Playstation 5, Xbox Series X|S ainsi que sur PC. Et pourquoi pas même s’octroyer le droit de rêver un peu et d’imaginer une compatibilité complète avec la réalité virtuelle. Tant sur PC que sur consoles avec le PSVR2.