Un joueur de Fortnite à la découverte des Juifs de Tunisie image: luc bernard

«Fortnite» va accueillir un musée sur l’Holocauste

Le jeu Fortnite proposera bientôt un musée virtuel sur l’Holocauste afin que l’histoire de la Shoah soit accessible au plus grand nombre. Un projet développé par une équipe française qui devrait apparaître dans les semaines à venir.

L'éducation et les jeux vidéos font une fois de plus route commune. Si la franchise Assassin's Creed a plusieurs fois intégré un mode intégralement éducatif avec des visites guidées et des sites historiques à découvrir dans leur jeu, le mastodonte multijoueur qu'est Fortnite va bientôt accueillir quant à lui son musée sur l’Holocauste.

Ce projet est actuellement développé par le français Luc Bernard à l'aide du Unreal Editor For Fortnite, un kit de développement qui permet de créer des expériences immersives directement dans l'univers du jeu Fortnite. Ce développeur est le créateur du petit jeu indépendant The Light of the Darkness, dans lequel le joueur incarne les membres d’une famille française de confession juive sous le régime de Vichy.

La nuit de Cristal est le pogrom contre les Juifs du Troisième Reich qui se déroula dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938 et dans la journée qui a suivi. Image: Luc Bernard

Désirant rendre l’histoire de l’Holocauste accessible au plus grand nombre grâce à ce musée virtuel, Luc Bernard s'est également pris une volée de bois vert de la part d'internautes antisémites lorsqu'il a annoncé le 2 août dernier sur son compte X (Twitter) qu’Epic Game avait approuvé son projet de musée virtuel sur l’Holocauste. Une raison de plus pour lui de persévérer dans son projet, surtout à une époque où les derniers témoins survivants de la Shoah meurent et que les réseaux sociaux et les communautés de jeux en ligne sont un vivier pour de nombreux négationnistes.

Un musée vidéoludique pour le plus grand nombre

L’idée de créer un musée virtuel dédié à la Shoah dans Fornite s’inspire d’un autre projet vidéoludique sorti en août 2021, indique le média 20Minutes.fr. Epic Game (le studio derrière le jeu) en partenariat avec le célèbre magazine TIME, proposait aux joueurs de revenir en 1963, à l’époque du célèbre discours de Martin Luther King Jr. devant le Lincoln Mémorial, à Washington DC.

Cette extension permettait aux joueurs de se balader dans un musée racontant l’histoire des droits civiques aux États-Unis.

«Selon une étude, 80 % des Américains n'ont jamais visité de musée» explique Luc Bernard à Euronews. Pour lui, créer un musée numérique dans l'un des plus grands jeux vidéo du moment afin de toucher les jeunes générations du monde entier était une évidence.

Après des recherches approfondies, Bernard et son équipe ont imaginé une muséographie élégante et sobre afin de permettre au joueur de parcourir le musée en découvrant une variété de sujets sur l'Holocauste.

Le Fortnite Holocaust Museum s'attarde également sur des pans un peu moins étudiés de l'histoire, comme le destin des juifs en Grèce. image: luc bernard

En effet, le musée ne va pas uniquement se contenter de raconter la terrible condition des Juifs ashkénazes d'Europe de l'Est, bien qu'ils soient toujours au premier plan. Le musée aura également des sections dédiées à l'histoires des Juifs séfarades d'Afrique du Nord, celle des Juifs LGBTQI+ ou encore le bataillon de chars Black Panther qui a libéré des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, précise Euronews.

Comportement correct exigé

On peut évidemment se poser des questions quant à l'idée de visiter un univers virtuel dédié aux heures les plus sombres de notre histoire dans un jeu qui consiste à se tirer dessus et effectuer des danses ridicules. Cependant, il faut savoir que les projets de l'Unreal Editor For Fortnite passent par Epic Games, qui a un droit de veto sur tout ce qui passe par leur système.

Abdol Hossein Sardari fut l'ambassadeur d'Iran qui délivra des milliers de passeports aux Juifs essayant de fuir la France. image: luc bernard

Afin de respecter le lieu, la visite sera restreinte à un seul joueur, impossible donc de se réunir à plusieurs. Epic Games a également désactivé plusieurs fonctionnalités du jeu, ainsi les joueurs ne pourront pas détruire des objets ou encore danser dans le musée.

Le musée n'est pas encore en ligne, mais devrait l'être dans les semaines à venir. En attendant, on peut néanmoins déjà vous donner le code de la carte qui est 4491-8501-3730, et saluer cette initiative qui utilise Fortnite en tant que plate-forme éducative pour un indispensable devoir de mémoire.

