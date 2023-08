Jeux vidéo

On a testé le jeu dont les hackers russes ont voulu nous priver

Stalker 2 et Cat Quest: Pirates of the Purribean sont les deux jeux vidéo que nous avons pu tester lors de la Gamescom 2023.

Armin Hadzikadunic et CandyDealer/jvmag

Plus de «Divertissement»

Comme vous le savez, depuis le début du conflit qui sévit en Ukraine, la sortie de Stalker 2 n’est plus d’actualité. Prévu à la base pour 2022, le titre a été repoussé pour finalement ne plus donner aucune nouvelle. En effet, depuis le début du conflit, l'éditeur ployait sous les attaques des pirates de Moscou. En juin encore, de nombreux fichiers du jeu avaient fuité après une attaque. Aujourd'hui, nous voici à la Gamescom 2023. Et nous avons eu la chance d’enfin poser nos mains sur ce nouvel opus du mythique jeu ukrainien. Un moment fort en nostalgie pour la plupart d’entre nous. Voici donc notre premier ressenti et les détails sur notre démo.

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Stalker 2

Premier contact

Après un réveil difficile dans lequel un chien errant nous dévore la jambe, un survivant nous rappelle les bases du lancer de boulons. Le fameux qui a tant bercé nos heures de jeux et qui bien sûr permet d’éloigner les anomalies. À partir de là, l’exploration peut enfin commencer. Le moment de découvrir l’incroyable plastique du jeu, ainsi que les bâtiments sans vie qu’il faut fouiller. Une ambiance lugubre qui fait honneur à la saga.

Stalker 2, Heart Of Chornobyl: Official Trailer Vidéo: youtube

Quelques minutes de jeu plus tard, un premier ennemi nous barre la route, ce dernier accompagné de ses chiens irradiés. Un affrontement compliqué qui nous rappelle le réalisme porté sur le jeu et les affrontements. La sensation de tir a évolué et on sent tout de même un jeu moins lourd. Même constat dans les déplacements. Le titre est tout de même plus agréable comparé à son grand frère qui souffre d’une physique très rigide.

Pour en revenir à notre affrontement, une grenade bien placée a permis d’en finir avec les dangers qui se sont dressés sur la route. Vingt minutes plus tard, dans cette grosse jungle postapocalyptique, la radio annonce une tempête radioactive et nous encourage à rejoindre un abri au plus vite. La démo se termine sur notre mort inévitable en raison de la tempête qui met clairement dans un état de panique.

Image: jvmag

Criant de vérité, intense en combat

Nous avons été bluffés. Après cette démo, Stalker 2 est le FPS que l’on attend, et malgré cette courte séquence le titre semble tenir ses promesses. Il semble par ailleurs aussi faire honneur à Stalker premier du nom. Nous ne connaissons pas la configuration sur laquelle nous avons joué, mais nous pouvons vous dire que le jeu est très beau. La direction artistique colle parfaitement à l’ambiance, et les terres désolées sont criantes de réalisme sous la pluie.

Image: jvmag

La sensation de tir, comme nous l’avons cité, et toujours aussi exceptionnelle. Dans l’ensemble le gameplay est agréable, nous avons tout de même remarqué un personnage qui ne s’essouffle pas et qui semble faire trop facilement des sauts. Attention tout de même, nous sommes devant une démo, il se peut que le jeu final renferme différents niveaux de réalisme.

Stalker 2 n’a toujours aucune date de sortie. En revanche, on sait qu'il sera disponible sur Xbox Series X|S et PC et nous avons déjà hâte de retourner dans son univers.

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Cat Quest: Pirates of the Purribean

Nous avons pu tester le troisième opus de la série Cat Quest à la Gamescom 2023. Cat Quest: Pirates of the Purribean a été développé par The Gentlebros. Le jeu présente des nouveautés inédites, revigorant le titre vidéoludique. Voici ce que vous pouvez y attendre.

Ohé miautelot!

Le plus grand changement se présente dans la construction du monde: un univers de pirates avec diverses îles à explorer. Cela signifie que vous devez naviguer à travers les eaux sur un bateau! Eh oui, une grande partie du gameplay consiste à découvrir les différents lieux, atteignables avec un navire de pirate ou même à la nage (vous pouvez compléter le jeu sans votre vaisseau, mais cela prendra plus de temps!).

Image: jvmag

A tribord chaton!

Une modification du jeu qui semblerait simple, mais qui justifie de relever le changement de la perspective de la caméra. En effet, pour les deux premiers titres de la série, les joueurs observaient le monde à travers un point de vue de haut. Cependant, dans ce nouvel opus, la caméra est inclinée, nous permettant de voir les îles à l’horizon. Ce nouveau point de vue innove un gameplay différent en incitant plus aux joueurs de naviguer au loin à travers les eaux.

A chatbordage!

Une autre nouveauté à mentionner est l’ajout d’une nouvelle arme: le pistolet. Dans un univers de pirate, il semble anodin d’ajouter cette caractéristique, mais qui est pourtant inédit pour la série Cat Quest. Les joueurs peuvent ainsi se combattre en mêlée et à distance, proposant de nouveaux combos dynamiques d’attaque.

Litière en vue!

Cat Quest: Pirates of the Purribean offre un monde varié dans l’exploration des îles. Les joueurs rencontrent des quêtes uniques et se plongent parfois dans des décors différents que ce que le jeu présente initialement. Par exemple, vous trouverez un château maudit et se présentant dans un style pixelisé. Lorsque vous entrez dans l’infrastructure, non seulement tout le décor est en 8-bit, mais le gameplay se transforme d’une perspective 3D à 2D. D’autres surprises de ce genre se trouveront dans la version finale.

Une date exacte n’est pas encore établie mais on peut attendre sa sortie en début d’année 2024.

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Fan de jeux vidéos? Par ici 👇

Le youtubeur MrBeast reproduit «Squid Game»

Vidéo: watson

La canicule vous tue? Voici des photos de l'Antarctique