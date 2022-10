Dans Captain Velvet Meteor, Damien déménage et se sent très seul. image: Momo-pi Studio

Cinq jeux vidéo qui pourraient remporter les Swiss Game Awards

Les Swiss Game Awards, en novembre, récompenseront les meilleurs jeux vidéo suisses. Voici cinq prétendants au titre.

Le secteur suisse des jeux vidéo est en plein essor: les studios de développement poussent comme des champignons et publient de nouveaux jeux passionnants – souvent avec de petites équipes de développeurs, mais qui sont d'autant plus engagées dans leur travail. Les Swiss Game Awards (SGA) donnent un bon aperçu de la diversité croissante de l'industrie du jeu en Suisse: lors de ce gala, les meilleurs jeux suisses de l'année sont récompensés. Le 11 novembre (à 18 heures), les trophées SwiGA tant convoités seront décernés par la Swiss Game Developers Association (SGDA) lors de la Gamesweek à Zurich. Huit jeux sont nommés dans la catégorie «Divertissement» et six dans la catégorie «Jeux sérieux», c'est-à-dire les jeux à vocation éducative. Les Swiss Game Awards se déroulent d'ailleurs en coopération avec le Zurich Pop Con & Game Show, dont les visiteurs ont également pu voter début octobre pour leurs jeux favoris.

Qui sera donc le vainqueur le 11 novembre? Vu le nombre de jeux passionnants, il est difficile de le prédire. Il y a toutefois quelques participants qui, selon nous, font clairement partie des favoris. Nous vous les présentons ici. Amusez-vous bien!

FAR: Changing Tides

Ce jeu offre une expérience presque méditative: un jeune garçon, capitaine d'un bateau, voyage à travers un monde inondé et isolé, toujours à la recherche d'une nouvelle patrie. Il vogue en pleine mer, navigue à la vapeur le long de rivages déserts et plonge avec son bateau dans des profondeurs marines sombres à la recherche de carburant et de matériel de sauvetage. Le jeu se passe de mots. Ce qu'on y entend, c'est le ressac, le vent et une bande-son éthérée.

FAR: Changing Tides est la suite du side scroller FAR: Lone Sails, sorti en 2018, qui se déroulait encore en grande partie sur terre. Cette suite ne propose pas seulement de nouveaux environnements, mais aussi un nouveau protagoniste, de nouvelles énigmes et de nouvelles mécaniques de jeu. La vie intérieure du bateau est étonnamment complexe – et pour éviter les dangers, il faut en connaître toutes les astuces. Le jeu fait l'impasse sur les combats et les courses-poursuites, mais les énigmes sont tout à fait exigeantes.

Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions

Lorsque sa famille déménage au Japon, la vie de Damien est bouleversée: le jeune garçon timide se sent très seul dans cet environnement étranger. Mais Damien dispose d'une imagination presque infinie – et grâce à ce pouvoir, il crée un super-héros imaginaire appelé Captain Velvet Meteor. Dans ce rôle, Damien vit des aventures passionnantes qui l'aident à s'habituer à sa nouvelle patrie – et finalement aussi à se trouver lui-même.

Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions est le nouveau jeu du studio de développement Momo-Pi, dont le cofondateur Rinaldo Wirz vit lui-même au Japon. Il s'agit d'un jeu d'énigmes et de stratégie passionnant qui alterne entre l'environnement réel de Damien et son monde onirique – et qui fait également intervenir des personnages connus de l'univers manga et animé de Jump+.

Monorail Stories

Que ce soit pour aller à l'école ou au travail, nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps chaque jour dans les transports en commun. Monorail Stories raconte les histoires des personnes qui s'y croisent – et met en évidence à quel point leurs destins peuvent être entremêlés. Les deux protagonistes, Silvie et Ahmal, vivent dans des villes différentes et prennent chaque jour le monorail pour aller travailler. Cependant, ils ne se rencontrent jamais, car ils voyagent à des heures différentes et dans des directions opposées. Ils n'interagissent qu'indirectement, par le biais d'autres personnes qu'ils rencontrent en chemin. Chaque décision prise dans le jeu a un impact sur leur vie, sur leur histoire.

«C'est un jeu qui fait réfléchir sur la vie» Stefano Maccarinelli, cofondateur du studio

Stelex Software ajoute régulièrement de nouvelles histoires, et dans le mode histoire de la saison, tu peux aussi vivre le tout du point de vue de nouveaux personnages. Comme le cofondateur du studio, Stefano Maccarinelli, l'a dit récemment dans une interview, «c'est un jeu qui fait réfléchir sur la vie».

Anshar 2: Hyperdrive

OZWE Games, créé dans le canton de Vaud, est spécialisé dans les jeux en réalité virtuelle. Anshar 2: Hyperdrive est le dernier volet d'une série de jeux de combat spatial publiés par OZWE au fil des ans. En tant que pilote de l'Empire Ansharien, on se lance dans des batailles spatiales passionnantes – appelées «dogfights» – pour vaincre les Nergal adverses. Dans la campagne historique, il faut notamment détruire les satellites de Nergal et défendre le vaisseau-mère ansharien contre les vagues d'attaques.

Ça a l'air intense – et ça l'est! Anshar 2: Hyperdrive met au défi vos talents de pilote dans des champs d'astéroïdes inextricables et propose également une multitude d'armes avec lesquelles vous pouvez mettre hors d'état de nuire les Nergal. En plus de la campagne solo, le jeu propose également de la coopération, une bataille royale et une arène deathmatch.

Lausanne 1830: Histoires de registres

Comment enseigner l'Histoire de manière captivante? C'est la question à laquelle tente de répondre un jeu qui – avec cinq autres titres – est nominé dans la catégorie «Jeux sérieux». Lausanne 1830: Histoires de registres nous transporte dans le Lausanne du 19e siècle, en plein bouleversement social. Depuis la perspective d'un oiseau, on explore la ville pour collecter des informations sur ses habitants. L'objectif est de compléter les informations nécessaires à l'enregistrement de la population. Lors de vos recherches, vous visiterez des lieux connus comme la place de la Palud, les moulins de la vallée du Flon ou encore une brasserie de la rue Chaucrau – vous y rencontrerez également des personnalités connues de la ville.

Lausanne 1830: Histoires de registres s'adresse en premier lieu aux élèves et est donc également utilisé dans les cours d'histoire. Vous pouvez l'essayer directement et gratuitement dans votre navigateur!

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder