Football ou football américain? Dans Mario Strikers: Battle League Football, les frontières sont souvent floues. image: zvg

Super Mario est de retour, mais pas comme vous le pensez

Les jeux vidéos de football sont innombrables. Dans Mario Strikers: Battle League Football Nintendo se distingue encore une fois par ses originalités. Doit-on se réjouir?

Simon Dick Suivez-moi

Super Mario, la mascotte de Nintendo, est un champion de sport: il sait comment manier correctement un club de golf, peut drifter à la perfection avec des karts, fait régulièrement concurrence à Roger Federer sur le court de tennis et sait aussi comment dribbler un adversaire. Ceux qui connaissent les jeux qui précède Mario Strikers: Battle League Football savent que même si Super Mario s'y connaît parfaitement en football, celui-ci ferme souvent les yeux sur les règles élémentaires du jeu.

Fautes autorisées

Dans le dernier jeu de football de la maison Nintendo, la plupart des règles sont négligées. Quatre personnages bien connus du «Royaume Champignon» et un gardien de but se réunissent sur le terrain pour marquer le plus de buts possible contre une équipe. Un match ne dure pas 90 minutes. Il se termine généralement en moins de 10 minutes.

Parfois, des boules de foudre apparaissant sur le terrain. Elles servent de station de rechargement pour toute l'équipe, afin de pouvoir tirer un «hypercoup» en direction du but adverse dans un temps limité. Et ce n'est pas tout: si les spectateurs s'ennuient, ils jettent sur le terrain des boîtes en forme de point d'interrogation qui contiennent différents objets pour rendre le jeu plus excitant.

Une bombe surprise projette des membres de l'équipe adverse dans les airs. image: zvg

Un champignon permet au joueur de courir très vite durant un court instant, une bombe élimine complètement les ennemis, des carapaces de tortue dégagent la voie et une étoile assure l'invincibilité nécessaire dans une limite de temps. Ces éléments, parmi d'autres, offrent un avantage momentané. Les fans les connaissent grâce aux célèbres jeux Super Mario.

Ceux qui aiment tacler leurs adversaires seront également servis. Dans Mario Strikers: Battle League Football, les fautes ne sont jamais sanctionnées. On peut, sans crainte, aller au contact et faire tomber les adversaires au sol. Il est également possible de jouer de la main, mais cela n'entre en ligne de compte que pour les «hypercoups», souvent décisifs dans un match.

Un coup du tonnerre

L'hypercoup est un peu la star cachée de ce jeu de football. Comme nous l'avons dit, la condition préalable à un coup surpuissant est une boule de foudre apparaissant de temps en temps sur le terrain. Si le personnage fonce dans cette boule de foudre, il se charge lui-même ainsi que tous les autres membres de l'équipe. On a ainsi la possibilité, dans un court laps de temps, de charger son pied en énergie pour envoyer un super tir en direction du but adverse.

Un «hypercoup» qui se transforme en tornade. Bienvenue dans «Mario Strikers: Battle League Football». image: zvg

Afin de s'assurer que le ballon entre de manière spectaculaire dans le but, il faut appuyer deux fois sur le bouton au bon moment. Ce moment, appelé «quicktime», est décisif pour la réussite de l'«hypercoup».

On se rend compte qu'un vrai super tir nécessite une certaine expérience et aussi de la chance pour qu'il aboutisse dans les filets adverses. Ce super tir donne deux points à l'équipe qui marque. Les séquences intermédiaires sont un régal pour les yeux. Elles offrent des scènes de bandes dessinées décalées et un air dramaturgique délicieusement excessif.

Des questions en suspens

Les terrains de football reproduisent des décors connus de l'univers de «Super Mario». Mis à part l'arrière-plan, les décors ne changent guère. Par contre, il est possible de diviser le terrain en deux, de sorte qu'une moitié représente par exemple le Royaume Champignon, tandis que l'autre représente le château de lave de Bowser. Cela n'a pas beaucoup de sens.

Le fait que l'on joue dans une sphère géante, où les terrains de football se matérialisent au moyen d'une machine magique, reste également une énigme à résoudre.

Autre interrogation: le choix restreint de figurines. Les personnages les plus connus peuvent être sélectionnés, mais il en manque de nombreux autres que l'on pourrait utiliser dans la composition d'une équipe. Pour les obtenir, il faut passer par une mise à jour.

Dans la zone d'équipement, les personnages de l'équipe peuvent être améliorés selon les envies. image: zvg

Différents modes

Mario Strikers: Battle League Football propose des modes de jeu, dans lesquels on peut se mesurer à huit amis au maximum. Il existe, en outre, le mode «tournoi», où il faut collecter des pièces pour pouvoir avancer, la zone d'équipement, où l'on peut améliorer stratégiquement son équipe avec des détails sur la tête, les jambes et les bras. Et le Strikers Club, où l'on peut créer son propre club pour progresser pas à pas.

Bien sûr, il y a aussi le mode «duel», où l'on peut s'adonner sans retenue au plaisir de l'arcade. Quoi que l'on choisisse, un bon entraînement est recommandé. Pour savoir exactement comment faire une passe, comment tirer le ballon au but et quelles sont les possibilités tactiques, il est conseillé de s'entraîner plusieurs fois afin de s'imprégner des mécanismes du jeu.

Du plaisir?

Il y a des moments où Mario Strikers: Battle League Football est incroyablement amusant et procure une grande satisfaction. Lorsque le ballon entre dans le but, par exemple. Les séquences très réussies qui précèdent l'exécution de l'hypercoup font également briller les yeux et peuvent provoquer quelques rires.

Mais il y a aussi ces moments où le jeu est agaçant. La vue d'ensemble sur le terrain est souvent trop brouillonne et pour effectuer un «hypercoup» correct, il faut appuyer sur trop de boutons et remplir des conditions précises. C'est logique, car cela peut souvent être décisif pour le match, mais si le jeu est sur la voie de l'arcade, il aurait pu être plus simple à maîtriser.

Le choix très limité de membres d'équipe et le nombre tout aussi restreint de «stages» à sélectionner sont le point le plus négatif du jeu. Même si des contenus seront éventuellement ajoutés ultérieurement, le jeu semble un peu fade pour l'instant.

Toutefois, en mode multijoueur, ces critiques partent vite aux oubliettes. Car si plus d'une personne se trouve devant l'écran, la joie du football est au rendez-vous.

Mario Strikers: Battle League Football sera disponible à partir du 10 juin sur Nintendo Switch. Interdit aux moins de 7 ans.

Traduit de l'allemand par Léon Dietrich