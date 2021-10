Divertissement

Arkunir fait le tour du monde sur Google Street View en 126 heures



Image: Capture d'écran twitter arkunir

Il fait le tour du monde sur Google Maps en 126 heures et récolte 47 500 euros

Le gamer Arkunir a réussi son pari: traverser la planète via Google Street View et récolter un max d'argent pour l'association française 30 millions d'amis.

Un internaute français, connu sous le nom d'Arkunir, a fait le tour du monde sans bouger de chez lui. Planqué derrière son écran avec sa cagoule, il a traversé une dizaine de pays sur Google Street View. Une initiative soutenue par le community manager d' Emmanuel Macron qui lui avait écrit cet été sur Twitter.

On vous en avait parlé ici👇

Il a commencé son voyage en direct sur la plateforme Twitch vendredi 24 septembre et ça a duré 126 heures. Autrement dit, un peu plus de six jours «sans se doucher». C'est Arkunir qui le précise.

Ça ressemble à ça quand tu fais le tour du monde via Google Street View👇

C'est franchement pas passionnant à regarder et pourtant, son périple virtuel a fasciné des milliers de personnes et lui a permis de récolter 47 500 euros pour l'association 30 millions d'amis. Emmanuel Macron n'a pas manqué de le féliciter en message privé.

C’est une dinguerie ptdr tout part d’une vanne pic.twitter.com/biuaHMnx6f — Arkunir (@Arkunir) September 30, 2021

La réaction de ses parents👇

Même le téléjournal français en a parlé

Comment c'est irréel ptdr la folie de fou pic.twitter.com/V95niJZhLn — Arkunir (@Arkunir) September 30, 2021

