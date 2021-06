Divertissement

Jeux vidéos

Ces 10 jeux vidéos sont complètement perchés



10 jeux vidéo perchés comme jamais Image: Watson

Vous le savez, la drogue, c'est mal. Il reste néanmoins un bon moyen de mettre ses sens en éveil tout en explorant ce que l'esprit humain a de plus étrange à offrir. Voici une sélection de jeux les plus atypiques disponibles sur le marché.

Hatoful Boyfriend

Windows, PlayStation, Switch, iOS, Android

Au Japon, les dating simulators sont légion, même quand il s'agit de se mettre en couple avec un oiseau. Vous débarquez dans un lycée et le but est de créer des couples de pigeons tout en essayant de trouver son âme soeur. Vous pourrez même sortir avec votre prof, ce qui est quand même plutôt déconseillé, surtout dans la vraie vie.

I am Bread

Windows, Mac, PlayStation, Xbox, iOS, Android

Si vous êtes tombé dans la passion du levain durant le confinement, vous avez probablement vu votre pain prendre vie. Et bien là c'est pareil, mais avec du pain de mie et vous pouvez vous déplacer avec. Votre but sera d'atteindre par tous les moyens possibles le titre honorifique de toast en trouvant le moyen de vous faire griller.

Katamari Damaci Reroll

Windows, PlayStation, Xbox , Switch

Katamari Damaci est un jeu japonais qui a vu le jour en 2004 sur la Playstation 2. Devenu culte depuis, il a eu droit à son remaster en 2018. Le principe? Vous avez une petite boule, vous la poussez, des objets s'y collent et plus vous roulez, plus la boule grandit. Ça commence avec des trombones et avec un peu d'application, ça finit avec des immeubles. Bref, c'est maboule.

Goat Simulator

Windows, Mac, PlayStation, Xbox, Switch, iOS, Android

Qui n'a jamais rêvé de semer le chaos dans la peau d'une chèvre? Honnêtement, pas grand monde, mais comme il en faut pour tous les goûts, Goat Simulator, c'est la possibilité d’incarner une charmante petite chèvre qui a décidé de mettre la ville sens dessus dessous.

Untitled Goose Game

Windows, Mac, PlayStation, Xbox, Switch, iOS, Android

Qui n'a jamais rêvé de semer le chaos dans la peau d'une oie? J'avoue, ça m'est peut-être arrivé au chalet. Vous êtes donc une oie dans un charmant petit bourg anglais et dont le but sera d'enquiquiner les villageois en leur volant des affaires pour progresser tout en poussant des «honk honk» insupportables.

Catherine: Full Body

PlayStation, Switch

Sur le fond, c'est un jeu qui traite de la crise de la trentaine, de couple et d'adultère. Rien d'étrange jusque-là. Sur la forme, vous êtes un protagoniste en slip qui se doit d'escalader une tour le plus rapidement possible en résolvant des puzzles dans des décors plutôt malaisants.

Thumper

Windows, Mac, Linux, PlayStation, Xbox, Switch

Un jeu de rythme sur de la musique électronique, un scarabée d'acier sur des rails cosmiques face à un monstre géant qui vous attaque, un trip sous acide qui ressemble à un film de Gaspard Noé qu'on peut même vivre en réalité virtuelle pour encore plus de psychédélisme.

Kentucky Route Zero

Windows, Mac, Linux, PlayStation, Xbox, Switch

Kentucky Route Zero est au jeu vidéo ce que David Lynch est au cinéma. Un jeu narratif cryptique au possible qui vous met dans la peau d'un livreur à la recherche de la route zéro, afin de livrer un colis. Vous vous retrouverez donc une région étrange, faite de rencontres étranges et dont les graphismes simplistes mais néanmoins très beaux renvoient aux prémices du jeu vidéo.

Wattam

Playstation

Au début, je suis devenu ami avec Stéphane, ensuite y a eu Sébastien, Jocelyne et Manon. Il y avait aussi plein de cacas à ramasser qu'il fallait mettre dans des toilettes parce qu'il fallait rendre service à Monsieur le Maire. Ensuite, on a tous embarqué sur un bateau en forme de canard géant, parce que c'est aussi ça le pouvoir de l'amitié. Avouez que ça donne envie hein?

Genital Jousting

Windows, Mac

Vous voyez Mario Party? Ben c'est ça, mais avec des zizis, des zgegs, des kékettes, des trululus, des zbiboulets, des kinoubiboulettes, et ce, en étant toujours rigolo et jamais (trop) vulgaire.

Plus d'article sur le thème «Insolite» A 11 ans, il dort un an dans son jardin et récolte plus de 500 000 francs Link zum Artikel Ils ont percé sur Twitter grâce au Covid-19 🐦 Link zum Artikel Le Prix Nobel de la paix pour Donald Trump? Link zum Artikel Des tortues font du toboggan pour rejoindre le golfe du Mexique Link zum Artikel