en partie ensoleillé13°
DE | FR
burger
Divertissement
Jeux vidéo

Jeux vidéo: On a testé le retour fracassant de Gears of War

Gears of War: E-day, c&#039;est un jeu pour les bonhommes («Beuaaarg»).
Gears of War: E-day, c'est un jeu pour les bonhommes («Beuaaarg»).Image: Microsoft

C'est un retour aux sources brutalement efficace

Vingt ans après le choc du premier opus, la saga emblématique de Microsoft revient aux origines. Avec Gears of War: E-Day, préquelle visuellement bluffante sous Unreal Engine 5, la Xbox Series X s'offre une véritable démonstration technique et un retour aux sources brutalement efficace.
11.10.2026, 12:0111.10.2026, 12:01
Armin Hadzikadunic / jvmag.ch

Gears of War était à la Xbox 360 en 2006 ce que Halo: Combat Evolved était à la première Xbox en 2001… Ces deux licences phares de Microsoft ont connu leurs heures de gloire, mais force est de constater qu’elles ont toutes deux perdu de leur superbe ces dernières années. Voyons si ce nouveau Gears of War: E-Day vise juste. Ce volet, qui se présente comme une préquelle, n’essaie pas de réinventer la roue, et c’est précisément ce qui le rend aussi brutalement efficace.

Le remake de Halo, on l'a testé:

C'est un plaisir coupable gâché par deux gros défauts
C'est un plaisir coupable gâché par deux gros défauts

14 ans avant le premier opus, le jeu nous plonge dans les trois jours qui ont tout changé à Kalona, une ville devenue le théâtre de l’Emergence des Locustes. On y suit un Marcus Fenix plus jeune, un peu moins cynique, plus humain, mais déjà avec l’âme d’un leader, aux côtés d’un Dominic Santiago qui cherche encore ses marques après les Guerres Pendulaires, accompagnés de Mags Carter et Lucas Reyes, deux autres Gears, pour former l’équipe Bravo d’une manière totalement fortuite.

L’histoire ne s’éparpille jamais: tout est vu à travers leurs yeux, de la confusion de la première nuit où le sol s’ouvre, jusqu’à la désespérance du troisième jour, quand il devient évident que ce n’est pas une invasion isolée mais le début d’un conflit à grande échelle contre l’humanité.

Vidéo: watson

Une histoire bien ficelée, un final sous tension

La campagne, véritable retour aux sources, se construit en trois temps clairement définis. L’équipe Bravo se forme sur le tas, abasourdie par les événements récents. Puis vient la mise en place d’un plan désespéré pour sauver Kalona et ses habitants. Enfin, la résistance s’organise face à la nouvelle menace locuste qui semble implacable.

Gears of War: E-Day
Image: Microsoft

Les cinématiques sont nombreuses, les dialogues donnent une épaisseur qu’on n’avait plus ressentie depuis longtemps dans la série. Le rythme, en revanche, est un peu irrégulier. Après une ouverture saisissante, le milieu de campagne accuse un véritable coup de mou. On multiplie les allers-retours dans les rues éventrées de la ville, on retraverse des zones déjà nettoyées, on enchaîne des objectifs de liaison qui diluent un peu l’urgence. Heureusement, le dernier tiers accélère franchement.

L’étau se resserre, les enjeux s’empilent, la mise en scène monte en intensité et le récit bascule dans une apothéose violente, chaotique et foutrement épique, ce qui rattrape largement les longueurs précédentes. Destiné à un public adulte, l'opus E-Day est gore, violent et parle salement. La mise en scène envoie du lourd: on vit l’horreur et la brutalité du jour de l’Emergence, avec des civils éventrés dès les premières minutes et une atmosphère encore plus sombre, plus dangereuse que jamais.

Technique qui éventre la Series X

Ça y est, on l’a enfin, notre démonstration technique qui fait cracher les tripes de notre Xbox Series X! Construite de A à Z sous Unreal Engine 5, elle profite du ray tracing pour un éclairage d’une richesse folle! Des centaines de sources lumineuses projettent des ombres, des reflets qui glissent sur les débris, des fumées volumétriques s’échappent des trous d’émergence, bref, on en prend plein les yeux.

Gears of War: E-Day
Image: Microsoft

La cité de Kalona, au style néo-gothique un peu crasseux, n’est pas juste un simple décor; sa destruction progressive impressionne aussi bien par la physique de l’effondrement des bâtiments que par le rendu final du chaos ambiant. Les zones semi-ouvertes maintiennent une certaine densité d’éléments affichés et un dynamisme appréciable même si l’on doit constamment courir à travers la ville.

En mode Performance, le jeu tourne à 60 images par seconde et reste impressionnant même si quelques scènes très chargées peuvent encore tituber légèrement. Les modes Qualité (30 FPS) et Équilibré (40 FPS) existent, mais ce sont clairement les 60 images par seconde qui servent le mieux le rythme du jeu. L’ambiance sonore, quant à elle, est ultra efficace, portée par des bruitages d’excellente qualité. La bande-son paraît un peu en retrait au début, avant de monter en puissance sur la fin pour accompagner une histoire qui devient épique.

EA Sports FC 27 propose une nouveauté ingénieuse
EA Sports FC 27 propose une nouveauté ingénieuse

On saute enfin!

Le gameplay a été entièrement reconstruit tout en restant dans la veine de la licence et ce, jusqu’à la moelle. Mais, c’est là que E-Day se montre le plus intéressant. Plus dynamique que jamais, il ajoute enfin le saut et le tir en glissant. Le système de couverture gère désormais une variété de hauteurs et d’actions qui donne une fluidité nouvelle sans perdre la lourdeur caractéristique de la série.

Gears of War: E-Day
Image: Microsoft

Cette mobilité modernisée ouvre de vraies options tactiques, surtout dans les zones composées de carrefours dans le centre-ville. La verticalité du level design est elle aussi très bien gérée, ce qui permet d’envisager des actions coordonnées entre le sniper planqué dans une ruine en hauteur et les Gears au sol en combat rapproché.

Ces options tactiques sont aidées par le système de mods à quatre emplacements qui complexifient vraiment le combat. Chaque arme peut être profondément retravaillée: cadence, recul, dégâts de mêlée, munitions spéciales, comportement en rechargement parfait… L’équipement n’est plus seulement un simple choix d’arme, c’est une construction. Le jeu demande davantage de lecture, davantage d’adaptation, davantage de décisions en pleine bagarre.

Cette couche supplémentaire rend l’ensemble plus dense, parfois un peu plus exigeant à apprivoiser, mais elle est franchement stimulante.

Vous aimez Minecraft?

Ils font un retour fracassant
Ils font un retour fracassant

C'est encore meilleur à plusieurs

Gears of War: E-Day
Image: Microsoft

On peut également partager l’aventure avec trois potes pour remplacer les bots de l’équipe Bravo, et je ne peux que vous recommander de faire E-Day en coop. Le jeu le mérite et, à un certain niveau de difficulté, l’intelligence humaine surclasse sans mal celle des bots… Il n’est d’ailleurs pas rare de pester contre l’IA. Choisissez donc bien vos frères d’armes. Soyez rassurés, le choix du niveau de difficulté s’adapte à tous les joueurs.

Un retour réussi

Avec une durée de vie d’environ onze heures en mode normal et en solo, un peu plus si l’on s’attarde sur les objectifs secondaires et les objets à collecter, les développeurs ont réussi à raconter à la fois la naissance de la guerre contre les Locustes et celle de la fraternité entre Marcus et Dom.

Gears of War: E-Day
Image: Microsoft

Mais tout n'est pas parfait. En effet, le ventre mou du milieu de campagne se fait sentir, la narration est parfois un peu convenue, mais le dernier acte rattrape le tout sans atteindre pour autant l’excellence de Gears of War 2 en son temps. Le gameplay plus dynamique et plus complexe grâce aux mods remet au goût du jour une recette qui en avait besoin. Les événements de E-Day n’étant jusqu’ici qu’un mythe dans le lore de Gears of War, il est désormais possible de les vivre et tenter d’y survivre.

Note générale: 8/10
+ Techniquement époustouflant
+ Durée de vie de la campagne
+ Très cool en coop
– Allers et retours à l’intérêt discutable
– Scénario assez convenu
– Objectifs secondaires peu captivants
Fan de jeux vidéo? Voici quelques articles!
GTA 6 est aussi sublime que techniquement hallucinant
1
GTA 6 est aussi sublime que techniquement hallucinant
de Armin Hadzikadunic
Rockstar dévoile les premiers secrets de GTA 6
Rockstar dévoile les premiers secrets de GTA 6
de Armin Hadzikadunic
Pourquoi GTA est bien plus qu&#039;un «jeu violent»
Pourquoi GTA est bien plus qu'un «jeu violent»
de Sainath Bovay
25 mèmes qui prouvent que vous jouez trop aux jeux vidéos
25 mèmes qui prouvent que vous jouez trop aux jeux vidéos
de Oliver Wietlisbach
«Star Fox» fait un retour fracassant, mais il y a un bémol
«Star Fox» fait un retour fracassant, mais il y a un bémol
de Igor Rodrigues Ramos
Tout ce qu&#039;il faut savoir sur le jeu le plus attendu de la décennie
Tout ce qu'il faut savoir sur le jeu le plus attendu de la décennie
de Kilian FICHOU
Les fans de Zelda vont se régaler avec ce jeu d&#039;aventures
Les fans de Zelda vont se régaler avec ce jeu d'aventures
de Igor Rodrigues Ramos | Jvmag.ch
Thèmes
Parmelin dans tous ses états!
1 / 13
Parmelin dans tous ses états!

Guy Parmelin porte une casquette portant l'inscription Switzerland great since 1291, le mercredi 29 juillet 2026 à Neudorf.
source: keystone / peter schneider
partager sur Facebookpartager sur X
La mobilisation lycéenne en anime cartonne sur TikTok
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Cette star de la pop a conquis Hollywood après un échec sur Netflix
Eliminée de la télé-réalité Dream Academy, la jeune chanteuse slovaque Adéla prend sa revanche en solo. Entre succès viral sur TikTok, esthétique rose bonbon et lip-syncs de stars d'Hollywood, retour sur le phénomène pop qui bouscule l'industrie.
A part si vous vivez sous un rocher, il est peu probable que vous ayez raté cette chanson, intitulée Nicole Kidman, susurrée par une voix envoûtante:
L’article